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ஐசிசி உலகக் கோப்பை தேதிகள் வந்தாச்சு... 2027இல் எப்போது நடைபெறும்?

ICC World Cup 2027 Dates: 2027ஆம் ஆண்டு ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடர் எந்த மாதத்தில், எந்தெந்த தேதிகளில் நடைபெறும் என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இந்த தேதிகள் தற்காலிமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 12, 2026, 01:21 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:29 AM IST
ஐசிசி உலகக் கோப்பை தேதிகள் வந்தாச்சு... 2027இல் எப்போது நடைபெறும்?

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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