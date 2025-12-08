2027 உலகக் கோப்பையை வெல்ல... இந்திய அணி ஸ்குவாட் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

ICC World Cup 2027 Team India Squad Prediction: வரும் 2026ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி - மார்ச் மாதங்களில் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை நடைபெற இருக்கிறது. இன்னும் அதற்கே இந்திய அணியின் ஸ்குவாட் அறிவிக்கப்படவில்லையே, அதற்குள் தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெறும் 2027 ஐசிசி உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணியின் குறித்து பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன? என்ற கேள்வி எழலாம்.
ICC World Cup 2027: இந்திய அணி உலகக் கோப்பையை வெல்ல...
ஆனால், தற்போது தென்னாப்பிரிக்கா ஓடிஐ தொடர் நிறைவடைந்திருக்கும் இந்தச் சூழலில் இருந்தே இதுகுறித்த உரையாடலை தொடங்கியாக வேண்டும். அப்போதுதான் 2027இல் உலகக் கோப்பைக்கு முன் ஒரு தீர்க்கமான ஸ்குவாடை அமைக்க முடியும். நீண்ட கால திட்டமிடல் உடன் செயல்பட்டால் ஒழிய, 2023ஆம் ஆண்டில் சொந்த மண்ணில் கை நழுவிப்போன அந்த ஐசிசி உலகக் கோப்பையை மீண்டும் வெல்வது கடினமாகிவிடும்.
ICC World Cup 2027: ஜெய்ஸ்வால் - ருதுராஜ்
ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி ஸ்குவாட் குறித்த கேள்வியை கௌதம் கம்பீரிடம் கடந்த டிச. 6ஆம் தேதி செய்தியாளர்கள் எழுப்பியபோது, அதற்கு இன்னும் 2 ஆண்டுகள் இருக்கிறது என்றார். மேலும், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இருவரையும் கம்பீர் புகழ்ந்திருந்தார். ஆனால் இவர்கள் இருவருமே காயத்தால் ஓய்வில் இருக்கும் சுப்மான் கில் மற்றும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோருக்கு பதிலாக தென்னாப்பிரிக்கா ஸ்குவாடில் விளையாடியவர்கள். தற்போது ஜெய்ஸ்வால், கெய்க்வாட் இருவருமே இத்தொடரில் சதம் அடித்திருப்பதால் அடுத்த மாதம் நடைபெறும் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடரில் இருப்பார்களா, கில் - ஷ்ரேயாஸ் வந்த பின்னரும் இவர்கள் ஸ்குவாடில் இருப்பார்களா என்பது கேள்விகுறிதான்.
Team India Squad Prediction: நியூசிலாந்து தொடரின் ஸ்குவாட்...
உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன் அடுத்த நியூசிலாந்து ஓடிஐ தொடருக்கான ஸ்குவாடை எடுத்துக்கொண்டால் பல மாற்றங்கள் இருக்கும். தற்போதைய ஓடிஐ ஸ்குவாடில் மூன்று விக்கெட் கீப்பர்கள் இருப்பார்கள். அதில் ஒருவரை கண்டிப்பாக கழட்டிவிட்டே ஆக வேண்டும். கேஎல் ராகுலுக்கு பேக்-அப்பாக ரிஷப் பண்ட் இருப்பார். துருவ் ஜூரேல் ஓரங்கட்டப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. இதன்மூலம், மூன்று வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் மட்டுமின்றி கூடுதலாக ஒரு பேக்-அப் வேகப்பந்துவீச்சாளரை அணியில் எடுக்கலாம்.
Team India Squad Prediction: என்ன மாற்றம் இருக்கும்?
சுப்மான் கில் திரும்பி வரும்பட்சத்தில் அவர் கேப்டன் என்பதால் ஜெய்ஸ்வால் பேக்அப் வீரராக இருப்பார். ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் நியூசிலாந்து தொடருக்குள் உடற்தகுதிபெற வாய்ப்பில்லை. எனவே, அவருக்கு பதில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அணியில் தொடர்வார். ஹர்திக் பாண்டியா, பும்ரா ஆகியோர் டி20 உலகக் கோப்பை இருப்பதால் நியூசிலாந்து ஓடிஐ தொடரில் சேர்க்கப்பட மாட்டார்கள். நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஸ்குவாடில் தொடர்வார். வாஷிங்டன் சுந்தரா அல்லது அக்சர் பட்டேலா என்பதை கம்பீர் - அகர்கர் ஜோடி அடுத்த மாதம் முடிவெடுக்கும்.
ICC World Cup 2027: ரோஹித் சர்மா - விராட் கோலி
நியூசிலாந்து தொடர் ஒருபுறம் இருக்க, அடுத்து 2027 ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய ஸ்குவாடை எடுத்துக்கொண்டால், அதில் ரோஹித் சர்மா - விராட் கோலி நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும். இவர்கள் இல்லையெனில் ஓடிஐ அணியில் அனுபவமும், பலமும் குறைந்துவிடும். ஐசிசி உலகக் கோப்பையை வெல்ல வேண்டும் என்றால் இவர்கள் மிக மிக முக்கியம். சுப்மான் கில் அணியில் தொடர்வார், ஆனால் கேப்டனாக தொடர்வாரா என்பதை உறுதியாக சொல்ல முடியாது. ஓபனிங் பேட்டர்களுக்கு பேக்அப்பாக ஜெய்ஸ்வால் இருக்க வேண்டும்.
ICC World Cup 2027: மிடில்-ஆர்டரில் யார் யார்?
விராட் கோலிக்கு அடுத்து ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், கேஎல் ராகுல், நிச்சயம் மிடில் ஆர்டரில் பலம் சேர்க்கும் வீரர்களாக இருப்பார்கள். இதனால் வழக்கம்போல் டாப் ஆர்டரில் இடதுகை வீரர் இல்லையே என குரல் வந்தாலும், இதே ஆர்டரை பின்பற்றினால் நலம். மிடில் ஆர்டரில் பேக்-அப் பேட்டராக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் நிச்சயம் இருப்பார். விக்கெட் கீப்பர் பேக்-அப்பாக ரிஷப் பண்ட் அல்லது சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோரில் ஒருவரை எடுக்கலாம். மேலும், ஆல்-ரவுண்டரில் ஜடேஜாவா அல்லது அக்சர் பட்டேலா என எடுத்துக்கொண்டால் உங்களுக்கு பேட்டிங் ஆல்-ரவுண்டர் தேவை என்றால் அக்சர் பட்டேலைதான் பிளேயிங் லெவனில் வைக்க வேண்டும். பேக்அப்பாக ஜடேஜாவை வைத்துக்கொள்ளலாம்.
ICC World Cup 2027: ஹர்ஷித் ராணா vs வாஷிங்டன் சுந்தர்
பினிஷர் ரோலில் ஹர்திக் பாண்டியா இருக்க வேண்டும். இவரிடம் இருந்தும் உங்களால் குறைந்தது 7 ஓவர்களை பெற முடியும். இவருக்கு பேக்அப் தேவைப்பட்டால் நிதிஷ் குமார் ரெட்டியை எடுக்கலாம். நம்பர் 8இல் பேட்டிங் செய்யக்கூடிய ஆல்-ரவுண்டரை இந்தியா தேடுகிறது. தற்போதைக்கு அந்த இடத்தில் ஹர்ஷித் ராணா செயல்படுகிறார். இவர் தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடும்பட்சத்தில் இவரை எடுக்கலாம். இல்லையெனில் வாஷிங்டன் சுந்தரை நம்பர் 8இல் விளையாட வைக்கலாம்.
ICC World Cup 2027: வேகப்பந்துவீச்சு படை
ஹர்திக் இருப்பதால் மூன்றாவது பிரீமியம் வேகப்பந்துவீச்சாளருக்கான அவசியம் குறைவு. வேகப்பந்துவீச்சில் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் ஆகியோர் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். சிராஜ் பேக்-அப்பாக இருப்பார். சுழற்பந்துவீச்சில் குல்தீப் யாதவ் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி விளையாட வேண்டும். இவர்களில் ஓரிரு வீரர்கள் நீக்கப்படலாம். வேறு வீரர்கள் மாற்றப்படலாம். ஆனால் காம்பினேஷன் இதுவாக இருந்தாலே நலம்.
ICC World Cup 2027: இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன்
ரோஹித் சர்மா, சுப்மான் கில், விராட் கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், கேஎல் ராகுல், அக்சர் பட்டேல், ஹர்திக் பாண்டியா, ஹர்ஷித் ராணா, குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங்.
ICC World Cup 2027: பேக் அப் வீரர்கள்
யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ரிஷப் பண்ட், ரவீந்திர ஜடேஜா, வாஷிங்டன் சுந்தர், முகமது சிராஜ்.
