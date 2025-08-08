சிஎஸ்கே ரசிகர்களுக்கு முக்கிய செய்தி! தோனி எடுத்த அதிரடி முடிவு!

இந்திய கிரிக்கெட் உலகின் முக்கிய வீரரும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) அணியின் கேப்டனுமான மகேந்திர சிங் தோனியின் ஐபிஎல் ஓய்வு குறித்த விவாதம், ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐபிஎல் தொடரின் போது நடைபெறும். ஒவ்வொரு போட்டியின் போதும், இதுவே தல தோனியின் கடைசி ஆட்டமாக இருக்கும் என்று சமூக வலைத்தளங்களில் வதந்திகள் பரவி வருவது வழக்கம். இந்நிலையில், தனது ஓய்வு குறித்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக தோனி சில முக்கிய தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளார். இது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஓய்வு முடிவு என் கையில் இல்லை - தோனி பதில்
தனது ஐபிஎல் எதிர்காலம் குறித்து பரவி வரும் வதந்திகளுக்கு பதிலளித்த தோனி, "நான் ஒரு நேரத்தில் ஒரு வருடத்தை பற்றி மட்டுமே சிந்திக்கிறேன். எனக்கு இப்போது 43 வயது ஆகிறது, இந்த ஐபிஎல் சீசன் முடியும் போது எனக்கு 44 வயது ஆகிவிடும்" என்று கூறியுள்ளார். மேலும், "இன்னொரு ஆண்டு விளையாடலாமா வேண்டாமா என்பதை முடிவு செய்ய எனக்கு இன்னும் 10 மாதங்கள் உள்ளன. இந்த முடிவை நான் எடுப்பதில்லை, எனது உடல் தகுதி தான் அதை முடிவு செய்யும்" என்றும் தோனி தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளார். முன்னதாக, 2023 ஐபிஎல் கோப்பையை வென்ற பிறகு பேசிய தோனி, "இது எனது ஓய்வை அறிவிக்க சிறந்த நேரம். ஆனால், ரசிகர்கள் என் மீது காட்டும் அன்பிற்கு நான் ஏதாவது செய்ய வேண்டும். இன்னும் ஒன்பது மாதங்கள் கடினமாக உழைத்து, மற்றொரு சீசனில் விளையாடுவது அவர்களுக்கு நான் அளிக்கும் பரிசாக இருக்கும்" என்று கூறியிருந்தார்.
அணியின் நலனே முக்கியம்
தனது தனிப்பட்ட சாதனைகளை விட அணியின் வெற்றிக்கே தோனி எப்போதும் முன்னுரிமை அளித்துள்ளார். கடந்த சீசனில் சிஎஸ்கே அணியின் செயல்பாடு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லாததால், தனது ஓய்வு குறித்த பேச்சை தவிர்த்து, அணியை மீண்டும் கட்டமைக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை அவர் வலியுறுத்தினார். "அணியில் சில குறைகள் உள்ளன, அவற்றை சரிசெய்ய வேண்டும். அடுத்த ஆண்டு நாங்கள் களமிறங்கும் போது, புதிதாக தொடங்க வேண்டும்" என்று தோனி கூறியது, அணியின் எதிர்காலத்தின் மீது அவர் கொண்டுள்ள அக்கறையை காட்டுகிறது.
சிஎஸ்கே நிர்வாகம்
தோனியின் ஓய்வு குறித்த வதந்திகளுக்கு சிஎஸ்கே நிர்வாகம் பலமுறை முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. ஒருமுறை, தோனியின் பெற்றோர் மற்றும் குடும்பத்தினர் போட்டியை காண வந்த போது ஓய்வு குறித்த வதந்திகள் தீவிரமடைந்தன. சிஎஸ்கே அணியின் தற்போதைய கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், "தோனி இன்னும் பல ஆண்டுகள் விளையாடுவார்" என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார். அணியின் பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங், தோனியின் முழங்கால் அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு அவரது பணிச்சுமையை குறைக்கும் விதமாகவே அவர் பேட்டிங் வரிசையில் பின்தங்கி களமிறக்கப்படுகிறார் என்று விளக்கமளித்தார்.
ஒவ்வொரு சீசனிலும் தோனியின் ஓய்வு ஒரு பேசுபொருளாக இருந்தாலும், அவர் அளிக்கும் பதில்களும் ரசிகர்களுக்கு குழப்பத்தையே ஏற்படுத்துகிறது. "நான் ஒரு சக்கர நாற்காலியில் இருந்தாலும், சிஎஸ்கே அணி என்னை இழுத்து செல்லும்" என்று அவர் கூறியது அணிக்கும் அவருக்கும் உள்ள ஆழமான பிணைப்பை காட்டுகிறது. தற்போது, தனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையின் கடைசி கட்டத்தில் இருப்பதாக தோனி குறிப்பிட்டிருந்தாலும், அவரது வார்த்தைகள் அடுத்த சீசனிலும் அவர் களமிறங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருப்பதையே உணர்த்துகின்றன. இறுதி முடிவு அவரது உடல்நிலையைப் பொறுத்தே அமையும் என்பதால், தல தோனியின் ஆட்டத்தை மீண்டும் காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
