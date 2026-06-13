/IND vs AFG : விராட் கோலி இடத்தில் விளையாடப்போவது யார்? - முதல் போட்டியின் பிளேயிங் 11 கணிப்பு

India vs Afghansitan 1st ODI : இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் ஓடிஐ தொடர் தொடங்க உள்ளது. மொத்தம் மூன்று போட்டிகள் உள்ள இத்தொடரில் சுப்மான் கில் தலைமையில் இந்திய அணி, ஹஸ்மத்துல்லா ஷாகிடி தலைமையில் ஆப்கானிஸ்தான் ணியும் மோத உள்ளன.
தரம்சாலாவில் இன்று (ஜூன் 13) மதியம் முதல் போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. அடுத்து ஜூன் 17ஆம் தேதி லக்னோவிலும், ஜூன் 20ஆம் தேதி சென்னையிலும் போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. மூன்று போட்டிகளும் பகலிரவு ஆட்டமாக நடைபெறுகிறது. மதியம் 1.30 மணிமுதல் இரவு 9.30 மணிவரை போட்டிகள் நடைபெறும்.
2027 ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடரை குறிவைத்து சுப்மான் கில் - கம்பீர் இணை இப்போது முதலே செயல்பட்டாக வேண்டும். ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரானது தானே என நினைத்து இந்திய அணி அசால்ட்டாக இருக்கக்கூடாது. அந்த வகையில், இந்த போட்டி குறித்தும், இந்திய அணி பிளேயிங் லெவன் குறித்து பார்ப்பதற்கு முன் ஆப்கானிஸ்தான் அணி குறித்து இங்கு காணலாம்.
முகமது நபி, இப்ராஹிம் சத்ரான், ரஹ்மத் ஷா, ரஷித் கான், அஸ்மத்துல்லா ஓமர்சாய், ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், செதிக்குலா அடல், அல்லா கசன்பர், முகமது சலீம் என நட்சத்திர வீரர்கள் மற்றும் கவனிக்கப்பட வேண்டிய வீரர்கள் அதிகம் இருக்கின்றனர். இந்திய அணி கொஞ்சம் அசந்தாலும் ஆப்கானிஸ்தான் அணி தூக்கிச் சாப்பிட்டுவிடும்.
இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் போட்டி தரம்சாலாவில் மதியம் 1.30 மணிக்கு தொடங்கும். இதுவரை 8 முறை இரு அணிகளும் ஓடிஐயில் மோதி உள்ளன. அதில் 7 போட்டியில் இந்திய அணியே வென்றுள்ளது, ஆப்கானிஸ்தான் வென்றதே இல்லை. ஒரே ஒரு போட்டிக்கு மட்டும் முடிவு இல்லை.
ஆட்டம் நடைபெறும் தரம்சாலா HPCA மைதானம் என்பது கடல் மட்டத்தில் இருந்து 4,780 அடி உயரத்தில் அமைந்திருக்கிறது. வழக்கமாக இங்கு பேட்டர்கள், பந்துவீச்சாளர்கள் இருவருக்கும் பலன் தரும்.
அதுமட்டுமின்றி, புதிய பந்தை வீசும்போதும், மாலைப் பொழுதிலும் பந்து ஸ்விங் ஆகும். இது தவிர பேட்டர்கள் ரன்களை இங்கு மலை போல் குவிக்கலாம். நல்ல பவுன்ஸ் இருக்கும், வேகமான அவுட்பீல்ட் உறுதி. ஸ்பின்னர்களுக்கு ஆடுகளத்தில் இருந்து பலன் கிடைக்கும் வாய்ப்பு குறைவு, வேரியேஷன்களை அதிக பயன்படுத்த வேண்டும்.
இங்கு மழைக்கு வாய்ப்பில்லை. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 24 டிகிரி செல்ஷியஸ் அளவிலும், குறைந்தபட்சம் 14 டிகிரி செல்ஷியஸ் அளவிலும் இருக்கும். இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் பனிப்பொழிவு போட்டியை தீர்மானிக்கும் காரணியாக இருக்கும். எனவே, டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் யாராக இருந்தாலும் முதலில் பந்துவீசவே தீர்மானிப்பார்கள்.
இந்திய அணியை பொருத்தவரை சுப்மான் கில், ரோஹித் சர்மா ஓபனர்களாக இருப்பார்கள். ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், கேஎல் ராகுல் ஆகியோர் டாப் ஆர்டரில் இருப்பார்கள். ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு பதில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறுவார்கள். வாஷிங்டன் சுந்தர் நிச்சயம் விளையாடுவார்.
நம்பர் 3 ஸ்பாட்டில் இஷான் கிஷன், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஆகியோரில் ஒருவரே விளையாடுவார்கள். இருவரும் இடது கை வீரர்கள் என்றாலும், அனுபவ வீரர் என்பதால் இஷான் கிஷனுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம். வேகப்பந்துவீச்சை பொருத்தவரை அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, பிரின்ஸ் யாதவ் ஆகியோர் விளையாடுவார்கள். சுழற்பந்துவீச்சில் குல்தீப் யாதவ் நம்பிக்கை அளிப்பார்.
இந்தியா: சுப்மான் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், கேஎல் ராகுல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, பிரின்ஸ் யாதவ், குல்தீப் யாதவ்.
ஆப்கானிஸ்தான்: ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ் (விக்கெட் கீப்பர்), இப்ராஹிம் சத்ரான், ரஹ்மத் ஷா, ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி (கேப்டன்), அஸ்மத்துல்லா ஓமர்சாய், முகமது நபி, இக்ராம் அலிகில், ரஷித் கான், முஜீப் உர் ரஹ்மான், ஃபசல்ஹாக் ஃபரூக்கி, நவீன்-உல்-ஹக்.