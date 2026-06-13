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IND vs AFG : விராட் கோலி இடத்தில் விளையாடப்போவது யார்? - முதல் போட்டியின் பிளேயிங் 11 கணிப்பு

India vs Afghansitan 1st ODI : இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் தரம்சாலா மைதானத்தில் மோதும் முதல் ஓடிஐ போட்டியில் ஆடுகளம் எப்படி இருக்கும்?, இரு அணிகளின் பிளேயிங் லெவன் எப்படி இருக்கும்? உள்ளிட்டவற்றை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 13, 2026, 01:59 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:59 AM IST
IND vs AFG : விராட் கோலி இடத்தில் விளையாடப்போவது யார்? - முதல் போட்டியின் பிளேயிங் 11 கணிப்பு
Image Credit: Image Credits : India vs Afghansitan 1st ODI | Image Source : X/BCCI

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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IND vs AFG : விராட் கோலி இடத்தில் விளையாடப்போவது யார்? - பிளேயிங் 11 கணிப்பு
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