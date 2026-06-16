/ரோஹித் சர்மா கிடையாது... இந்திய அணி பிளேயிங் 11-ல் இரண்டு மாற்றங்கள் - யார் யாருக்கு வாய்ப்பு?

IND vs AFG 2nd ODI Playing XI Prediction : இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் நாளை (ஜூன் 17) இரண்டாவது ஓடிஐ போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. லக்னோவில் உள்ள ஏகானா கிரிக்கெட் மைதானத்தின் பி கிரவுண்டில் இப்போட்டி நடைபெற இருக்கிறது.
சுப்மான் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தின் தரம்சாலா மைதானத்தில் முதல் போட்டி நடந்தது. இப்போட்டி மழையால் பாதிக்கப்பட்டதால் 25 ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்டது. இந்திய அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றதன் மூலம் 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை பெற்றிருக்கிறது. 3வது போட்டி வரும் ஜூன் 20ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெற இருக்கிறது.
சுப்மான் கில் நாளைய போட்டியில் வென்றால், அவரது கேப்டன்ஸியில் இந்திய அணி வெற்றிபெறும் முதல் ஓடிஐ தொடராக இது அமையும். இது சுப்மான் கில்லுக்கு கேப்டனாக 2வது ஓடிஐ தொடர்தான், கடந்தாண்டு ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்த ஓடிஐ தொடரில் இவர் தலைமையில் இந்தியா 1-2 என தோல்வியை தழுவியது குறிப்பிடத்தக்கது.
அந்த வகையில், பிளேயிங் லெவனை சிறப்பாக அமைக்க வேண்டும் என்பது இந்திய அணி விரும்பும். அதேநேரத்தில், போட்டிக்கு முன் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்திய அணியின் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளர் மார்னே மார்கல் கூறுகையில், பெஞ்சில் இருக்கும் வீரர்களுக்கு அடுத்து பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பளிப்போம் என தெரிவித்திருந்தார்.
எனவே, இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் 2வது ஓடிஐ போட்டியில் இந்திய அணி பிளேயிங் லெவனில் மொத்தம் இரண்டு மாற்றங்கள் வரலாம் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. குறிப்பாக, பந்துவீச்சு பிரிவிலும், டாப் ஆர்டர் பேட்டிங்கிலும் மாற்றம் ஏற்படலாம் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அந்த வகையில், ரோஹித் சர்மாவுக்கு 2வது போட்டியில் ஓய்வளிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. அவர் ஏற்கெனவே முதல் போட்டிக்கு முன் காயத்தில் இருந்து மீண்டு உடற்தகுதியை நிரூபித்து அணியில் இணைந்தார். மேலும் கடந்த போட்டியில் வலது கை மணிகட்டு மற்றும் பெருவிரலில் காயம் ஏற்பட்டது. அதன்பின் அவர் ஓரளவு ரன்களை அடித்தாலும், அவரால் பெரிய ஷாட்களை அடிக்க முடியாமல் போனது.
A new spin— BCCI (@BCCI) June 16, 2026
Rohit Sha Yashasvi Jaiswal#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @ImRo45 | @ybj_19 pic.twitter.com/7wrh268mvt
எனவே, ரோஹித் சர்மாவுக்கு இரண்டாவது போட்டியில் ஓய்வளிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. அப்படியிருக்க, சுப்மான் கில் உடன் இடது கை பேட்டர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் களமிறங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. மேலும், வேகப்பந்துவீச்சாளர் பிரசித் கிருஷ்ணா முதல் போட்டியில் 5 ஓவர்களில் 35 ரன்களை கொடுத்து விக்கெட்டை ஏதும் எடுக்கவில்லை.
இதனால் பிரசித் கிருஷ்ணாவுக்கு பதில் பிரின்ஸ் யாதவுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. அவர் ஒருவரே தற்போதைய ஸ்குவாடில் இன்னும் சர்வதேச போட்டியில் அறிமுகமாகாமல் உள்ளார். அடுத்து இங்கிலாந்து டி20ஐ தொடருக்கு தேர்வாகியிருக்கும் இவரை, இப்போதே சர்வதேச அரங்கில் அறிமுகப்படுத்த கௌதம் கம்பீர் திட்டமிடலாம்.
கடந்த போட்டியில் குர்னூர் பிரார் மற்றும் ஹர்ஷ் தூபே உள்ளிட்ட இரண்டு வீரர்கள் சர்வதேச போட்டிகளில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டனர். இருவரும் தலா 3 விக்கெட்டை எடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
சுப்மான் கில் (கேப்டன்), யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், கேஎல் ராகுல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், ஹர்ஷ் தூபே, குர்னூர் பிரர், குல்தீப் யாதவ், பிரின்ஸ் யாதவ்.