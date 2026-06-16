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ரோஹித் சர்மா கிடையாது... இந்திய அணி பிளேயிங் 11-ல் இரண்டு மாற்றங்கள் - யார் யாருக்கு வாய்ப்பு?

IND vs AFG 2nd ODI : இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் நாளை இரண்டாவது ஓடிஐ போட்டியில் மோத இருக்கிறது. லக்னோவில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இரண்டு பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட உள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 16, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:55 PM IST
ரோஹித் சர்மா கிடையாது... இந்திய அணி பிளேயிங் 11-ல் இரண்டு மாற்றங்கள் - யார் யாருக்கு வாய்ப்பு?
Image Credit: Image Credits : IND vs AFG 2nd ODI Playing 11 (Image Source : X/@BCCI)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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ரோஹித் கிடையாது... இந்திய அணி பிளேயிங் 11-ல் இரண்டு மாற்றங்கள் - யாருக்கு வாய்ப்பு?
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