/சேப்பாக்கம் மைதானத்தில்... IND vs AFG ஓடிஐ... டிக்கெட் விற்பனை எப்போது? விலை எவ்வளவு?

India vs Afghanistan 3rd ODI Chennai Ticket Booking : சென்னை மக்களே குறைந்த விலையில் சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் மேட்ச் பார்க்க ரெடியா...? ஆமா, மக்களே சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் டி20ஐ உலகக் கோப்பை, ஐபிஎல் தொடரை அடுத்து இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஓடிஐ போட்டி நடைபெற இருக்கிறது.
மொத்தம் ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் மூன்று ஓடிஐ போட்டிகளை இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் விளையாடுகின்றன. டெஸ்ட் போட்டி நாளை (ஜூன் 6) முதல் வரும் புதன் (ஜூன் 10) வரை முலான்பூரில் நடைபெறுகிறது. ஓடிஐ போட்டிகள் ஜூன் 13, ஜூன் 17, ஜூன் 20 ஆகிய தேதிகளில் முறையே தரம்சாலா, லக்னோ, சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களில் நடைபெற இருக்கின்றன.
இந்நிலையில், சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் பகலிரவு ஆட்டமாக வரும் ஜூன் 20ஆம் தேதி நடைபெறும் இந்த கடைசி ஓடிஐ போட்டிக்கான டிக்கெட் அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி உள்ளது. இப்போட்டி மதியம் 1.30 மணிக்கு தொடங்கி இரவு 9.30 மணிக்கு நிறைவடையும்.
Ticket sales for India vs Afghanistan ODI at Chepauk to go on sales from June 7. Details below. No over the counter sales. pic.twitter.com/D2YqZf9TRh— Venkata Krishna B (@venkatatweets) June 5, 2026
|வ. எண்
|அமரும் இடம்
|டிக்கெட் விலை (வரிகள் சேர்த்து)
|1.
|C & D Lower
|ரூ.1,500
|2.
|F Lower
|ரூ.2,000
|3.
|I, J & K Lower
|ரூ.3,000
|4.
|J & K Upper
|ரூ.2,500
|5.
|KMK Terrace
|ரூ.5000
|6.
|C, D & E (A/C) Hospitality Box
|ரூ.7,500
|7.
|F Level - 2 (A/C) Hospitality Box
|ரூ.7,500
|8.
|J (A/C) Hospitality Box
|ரூ.10,000
*அதேநேரத்தில், மேற்கூறிய விலையை தாண்டி, ஒவ்வொரு டிக்கெட்டுக்கும் 7% வசதிக் கட்டணம் மற்றும் பேமெண்ட் கேட்வே கட்டணம் ஆகியவை வசூலிக்கப்படும். மேற்கண்ட விலையை விட கூடுதலாக வசூலிக்கப்படும்.
ஐபிஎல் போட்டிகளின் டிக்கெட்டும் இதே அளவில் தானே இருக்கும் என நீங்கள் கேட்கலாம். ஆனால், இது ஓடிஐ போட்டி. மதியம் தொடங்கி இரவு வரை நடைபெறும் போட்டி. அதுவும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான போட்டி வேறு.
அதுமட்டுமின்றி, விராட் கோலி காயம் காரணமாக இத்தொடரில் விளையாடுவதே சந்தேகத்திற்கிடமாக உள்ளது. ரோஹித், ஹர்திக் பாண்டியா கதையும் அதுதான். எனவே, பெரியளவில் டிமாண்ட் இருக்காது என்றே கருதப்படுகிறது. அதனால், டிக்கெட்டின் விலையில் நீங்கள் ஆன்லைனிலேயே பெரும்பாலும் டிக்கெட் எடுக்க வாய்ப்புள்ளது.