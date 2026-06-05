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சேப்பாக்கம் மைதானத்தில்... IND vs AFG ஓடிஐ... டிக்கெட் விற்பனை எப்போது? விலை எவ்வளவு?

India vs Afghanistan ODI Ticket : இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் வரும் ஜூன் 20ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) அன்று சென்னை சேப்பாக்கம் எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானத்தில் 3வது ஓடிஐ போட்டியில் விளையாட இருக்கின்றன. இப்போட்டிக்கான டிக்கெட் வரும் ஜூன் 7ஆம் தேதி விற்பனையாகிறது. டிக்கெட் எடுப்பது எப்படி?, டிக்கெட்டின் விலை எவ்வளவு?, டிக்கெட் எடுப்பது எளிதா? என்பதை இதில் காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 05, 2026, 11:54 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 11:54 PM IST
சேப்பாக்கம் மைதானத்தில்... IND vs AFG ஓடிஐ... டிக்கெட் விற்பனை எப்போது? விலை எவ்வளவு?
Image Credit: Image Credit : IND vs AFG 3rd ODI Chennai Ticket Booking | Image Source : IPL and X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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சேப்பாக்கம் மைதானத்தில்... IND vs AFG ஓடிஐ.. டிக்கெட் விற்பனை எப்போது? விலை எவ்வளவு?
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