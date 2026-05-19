/IND vs AFG Series: பும்ரா, ஜடேஜா, அக்சர் இடம் பெறாதது ஏன்? அஜித் அகர்கர் விளக்கம்!

ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் பும்ரா, ஜடேஜா, அக்சர் பட்டேல் ஆகிய சீனியர்களுக்கு இடம் பெறாதது ஏன் என்ற விளக்கத்தை தேர்வுக்குழு தலைவர் அஜித் அகார்கர் அளித்துள்ளார்.
ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாட உள்ளது. ஜூன் 6 ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ள இத்தொடருக்கான இந்திய டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் அணிகளை இன்று (மே 19) இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் (BCCI) அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. இந்த இரண்டு தொடர்களுக்குமே இளம் வீரர் சுப்மன் கில் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் போட்டிகளுக்கு தலா 15 பேர் கொண்ட தனித்தனி அணிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த இரு அணிகளிலும் சேர்த்து 4 புதிய முகங்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன், முன்னணி நட்சத்திர வீரர்களும் இடம் பிடித்துள்ளனர். ஆனால், இந்திய அணியின் தூணாக விளங்கும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா, ஆல்ரவுண்டர்களான ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் அக்சர் பட்டேல் ஆகிய மூவருக்கும் இரண்டு தொடர்களிலுமே இடம் கிடைக்கவில்லை.
முக்கியமான இந்த மூன்று சீனியர் வீரர்களுக்கு ஏன் அணியில் இடம் தரப்படவில்லை என்ற கேள்விதான் தற்போது கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் ஹாட் டாபிக்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. ரசிகர்களின் இந்த சந்தேகத்திற்கு இந்திய தேர்வுக் குழுவின் தலைவரான அஜித் அகார்கர் தெளிவான விளக்கம் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.
இது குறித்து அஜித் அகார்கர் பேசுகையில், "ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா கடந்த சில காலமாகவே தொடர்ச்சியாகப் போட்டிகளில் விளையாடி வருகிறார். எனவே, அவரது பணிச்சுமையை குறைக்கும் பொருட்டே இந்த ஆப்கானிஸ்தான் தொடரில் அவருக்கு முழு ஓய்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்ததாக நடைபெறவிருக்கும் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான தொடரில் பும்ரா நிச்சயம் களமிறங்குவார்" என்று உறுதிபடக் கூறியுள்ளார்.
அதேபோல, அக்சர் பட்டேல் மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகியோர் குறித்துப் பேசிய அவர், "அனுபவம் வாய்ந்த இவர்கள் இருவருக்கும் இந்தத் தொடரில் ஓய்வு கொடுத்தால் மட்டும்தான், அடுத்த தலைமுறை ஆல்ரவுண்டர்களான ஹர்ஷ் துபே மற்றும் மானவ் சுதர் ஆகியோருக்கு சர்வதேச போட்டிகளில் தங்களை நிரூபிக்க சில வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இளையோரை வளர்த்துவிடும் நோக்கிலேயே சீனியர்களுக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்து, புதுமுக வீரர்களை அணியில் சேர்த்துள்ளோம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், இந்த ஒரு தொடரைத் தவிர்த்துவிட்டுப் பார்த்தால், அடுத்து வரவிருக்கும் பெரிய மற்றும் முக்கியமான தொடர்களில் ஜடேஜா, அக்சர் பட்டேல் ஆகிய இருவருமே அணியில் நீடிப்பார்கள் என்றும், அவர்களுக்கான வாய்ப்புகள் சரியான நேரத்தில் தேடிவரும் என்றும் அஜித் அகார்கர் தனது பேட்டியில் தெளிவுபடுத்தி உள்ளார்.
சுப்மன் கில் (கேப்டன்), யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கேஎல் ராகுல் (துணை கேப்டன்), சாய் சுதர்சன், ரிஷப் பந்த் (விக்கெட் கீப்பர்), தேவ்தத் படிக்கல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, மானவ் சுதார், குர்னூர் துவ்ரி ப்ரார், டிஹ்ருப் ப்ரார்.
சுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (துணை கேப்டன்), கேஎல் ராகுல், இஷான் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, பிரின்ஸ் யாதவ், குர்னூர் பிரார், ஹர்ஷ் துபே.