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ஆப்கானிஸ்தான் டி20ஐ தொடர்... சஞ்சு சாம்சனுக்கு இடமில்லையா...? இந்திய அணி பிளேயிங் 11

India vs Afghansitan T20I: ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான முதல் டி20ஐ போட்டியில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் விவரத்தை இங்கு காணலாம். அணியின் ஓபனர் யார்...? பந்துவீச்சு படை எப்படி இருக்கும்...? என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Sep 13, 2026, 12:06 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 01:17 AM IST
ஆப்கானிஸ்தான் டி20ஐ தொடர்... சஞ்சு சாம்சனுக்கு இடமில்லையா...? இந்திய அணி பிளேயிங் 11
Image Credit: IND vs AFG | Image Source : X/@BCCI

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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ஆப்கானிஸ்தான் டி20ஐ தொடர்... சஞ்சு சாம்சனுக்கு இடமில்லையா...? இந்திய அணி பிளேயிங் 11
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