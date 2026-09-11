/ஆப்கானிஸ்தான் டி20ஐ தொடர்... சஞ்சு சாம்சனுக்கு இடமில்லையா...? இந்திய அணி பிளேயிங் 11

India vs Afghansitan T20I: இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடரில் மோத உள்ளன. போட்டிகள் அனைத்தும் டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில்தான் நடைபெற இருக்கிறது. ஆனால் தொடரை ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியமே நடத்துகிறது.
செப். 13, செப். 15, செப். 17 ஆகிய முன்று நாட்கள் டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் இத்தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் இந்திய அணியும், இப்ராஹிம் ஷத்ரான் தலைமையில் ஆப்கானிஸ்தான் அணியும் களமிறங்குகின்றன.
அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு எதிரான வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணத்தில் டி20ஐ தொடர்களை இந்திய அணி தோல்வியை தழுவியது. ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரை வென்று இந்திய அணி ஆறுதல் வெற்றிபெற்றது.
The Friendship Cup— BCCI (@BCCI) September 12, 2026
The Captains' Photoshoo
Let the #AFGvIND T20I action begin#TeamIndia pic.twitter.com/A04RiQISAL
ஆப்கானிஸ்தான் அணியை வீழ்த்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் இந்திய அணி உள்ளது. இதற்கு பின்னர் ஜப்பானில் நடைபெறும் ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் இந்திய அணி விளையாட உள்ளது. ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் கடந்த முறை போல் தங்கம் வெல்ல வேண்டும் என்ற வைராக்கியத்தில் இந்திய அணி உள்ளது.
இதனால், இந்திய அணி அதிரடியாக ரன்களை குவிக்கும் வைபவ் சூர்யவன்ஷியை ஓபனராக களமிறக்க திட்டமிட்டுள்ளது. அபிஷேக் சர்மா அவருடன் களமிறங்குவார். சஞ்சு சாம்சன் பேக்அப் ஓபனராக இருப்பார். இஷான் கிஷன் அணியில் இருப்பதால் விக்கெட் கீப்பர் பிரச்னையில்லை.
சூர்யவன்ஷி ஜிம்பாப்வே தொடர் மற்றும் துலீப் டிராபியில் தொடர்ச்சியாக விளையாடி வருகிறார். சஞ்சு சாம்சன் ஐபிஎல் தொடருக்கு பின் பெரியளவில் சோபிக்கவில்லை என்பதால் சஞ்சு சாம்சனுக்கு மாற்றாக சூர்யவன்ஷி களமிறக்கப்படலாம். ஆனால் அதேநேரத்தில் சஞ்சு சாம்சன் இல்லையென்றால் டாப் ஆர்டரில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயரை தவிர்த்து அனைவரும் இடதுகை பேட்டராக இருப்பார்கள் என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.
பந்துவீச்சு பிரிவில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோர் களமிறங்குவார். வருண் சகர்வர்த்தியும் கம்பேக் கொடுக்க காத்திருக்கிறார். அக்சர் பட்டேல், வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோர் சுழற்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டராக செயல்படுவார்கள். சஞ்சு சாம்சன் போல் ரவி பிஷ்னோய், யாஷ் தாக்கூர், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோர் பேக்-அப் வீரர்களாக இருப்பார்கள்.
இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் இடையேயான இந்த தொடரை Sony Sports தொலைக்காட்சி சேனல்களில் நேரலையில் காணலாம். Fancode தளத்திலும் நேரலையில் காணலாம்.
இந்திய அணி பிளேயிங் லெவன் கணிப்பு: அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), திலக் வர்மா, சிவம் தூபே, அக்சர் பட்டேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்ரவர்த்தி.