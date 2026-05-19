/IND vs AFG: ஜடேஜா, சஞ்சுவுக்கு ஆப்பு; ஓடிஐ, டெஸ்ட் - இந்திய அணி அறிவிப்பு

IND vs AFG Squad Announcement : ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான ஓடிஐ மற்றும் டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணி ஸ்குவாடை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில் ஜடேஜா, ஷமி, பும்ரா உள்ளிட்ட முக்கிய வீரர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படவில்லை.
IND vs AFG Squad Announcement : ஐபிஎல் முடிந்த கையுடன் வரும் ஜூன் மாதத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறது. ஒரே ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் மூன்று ஓடிஐ போட்டிகளில் இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் மோத உள்ளன. மேலும், இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் டெஸ்ட் போட்டி என்பது ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் இடம்பெறாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான ஓடிஐ மற்றும் டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணி ஸ்குவாடை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது. அசாம் மாநிலத்தின் கௌகாத்தியில் பிசிசிஐ தேர்வுக்குழு தலைவர் அஜித் அகர்கர் தலைமையிலான குழு இன்று கூடிய நிலையில், ஸ்குவாட் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
-match ODI series against Afghanistan in JuneINDvAFG pic.twitter.com/hFiABALLld— BCCI (@BCCI) May 19, 2026
டெஸ்ட் அணியை பொருத்தவரை சுப்மான் கில் கேப்டனாக தொடர்கிறார். துணை கேப்டன் பொறுப்பு ரிஷப் பண்டிடம் இருந்து கேஎல் ராகுலிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. பண்ட் டெஸ்ட் அணியில் மட்டுமே இடம்பிடித்துள்ளார். முதல்முறையாக இடது கை ஸ்பின்னர்களாக மானவ் சுதார், ஹர்ஷ் தூபே சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். குர்னூர் பிரர் முதல்முறையாக வாய்ப்பை பெற்றுள்ளார்.
ஓடிஐ அணியிலும் கேஎல் ராகுல் கேப்டனாக தொடர்கிறார். துணை கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆவார். ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலிக்கு இடமளிக்கப்பட்டுள்ளது. இஷான் கிஷனுக்கு ஓடிஐ அணியில் இடம் கிடைத்திருக்கிறது. அதேபோல், பிரின்ஸ் யாதவ், குர்னூர பிரர், ஹர்ஷ் தூபே முதல்முறையாக ஓடிஐ அணியில் வாய்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது.
டெஸ்ட் மற்றும் ஓடிஐ அணியில் ஜடேஜா, பும்ரா ஆகியோருக்கு ஓய்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஷமிக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது, ஆனால் வாய்ப்பு கொடுக்கப்படவில்லை. சஞ்சு சாம்சனுக்கு ஓடிஐ அணியில் இடம் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது, அவருக்கும் இடம் கொடுக்கப்படவில்லை.
சுப்மான் கில், கேஎல் ராகுல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், பிரசித் கிருஷ்ணா, குர்னூர் பிரர், ஹர்ஷ் தூபே ஆகியோர் டெஸ்ட் மற்றும் ஓடிஐ அணியில் இடம்பெற்றுள்ளனர். ரோஹித் சர்மா மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோர் உடற்தகுதியை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர்.
சுப்மான் கில் (கேப்டன்), யஷஸ்வி ஜெயஸ்வால், கேஎல் ராகுல் (துணை கேப்டன்), சாய் சுதர்சன், ரிஷப் பண்ட் (விக்கெட் கீப்பர்), தேவ்தத் படிக்கல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, மானவ் சுதார், குர்னூர் பிரர், ஹர்ஷ் தூபே, துருவ் ஜூரேல் (விக்கெட் கீப்பர்)
சுப்மான் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா*, விராட் கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (துணை கேப்டன்), கேஎல் ராகுல் (விக்கெட் கீப்பர்), இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஹர்திக் பாண்டியா*, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, பிரின்ஸ் யாதவ், குர்னூர் பிரர், ஹர்ஷ் தூபே. (* குறியிடப்பட்ட வீரர்கள் உடற்தகுதியை நிரூபிக்க வேண்டும்)