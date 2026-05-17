/இந்திய டெஸ்ட் அணியில் பிரின்ஸ் யாதவ்? யாருக்கு பதில் தெரியுமா?

இந்திய கிரிக்கெட் அணி வீரர்கள், டி20 உலகக்கோப்பை வெற்றிக்கு பிறகு ஐபிஎல் 2026 தொடரில் விளையாடி வருகின்றனர். இதனை முடித்துவிட்டு, அடுத்ததாக ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக விளையாட உள்ளனர். ஜூன் மாதத்தில் நடைபெறவுள்ள இந்த தொடருக்கான இந்திய அணியை தேர்வு செய்ய மே 19ம் தேதி தேர்வுக்குழு கூடுகிறது. இதில், வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவின் பணிச்சுமையை குறைப்பது குறித்தும், ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இளம் வீரர் பிரின்ஸ் யாதவை அணியில் சேர்ப்பது குறித்தும் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படவுள்ளன.
இந்தியா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான தொடரில் ஒரு டெஸ்ட் போட்டி மற்றும் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன. டெஸ்ட் போட்டி ஜூன் 6 முதல் 10 வரை புதிய சண்டிகரிலும், ஒருநாள் போட்டிகள் ஜூன் 14, 17 மற்றும் 20 தேதிகளில் முறையே தர்மசாலா, லக்னோ மற்றும் சென்னையிலும் நடைபெற திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. இந்த ஒரு டெஸ்ட் போட்டி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சியின் கீழ் வராது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
PRINCE YADAV BOWLED AN ABSOLUTE CRACKER TO GET KOHLI FOR A DUCK. pic.twitter.com/N0xS5ZEtmJ— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 7, 2026
கடந்த மூன்று மாதங்களாக டி20 உலகக்கோப்பை மற்றும் ஐபிஎல் தொடர்களில் தொடர்ந்து விளையாடி வரும் ஜஸ்பிரித் பும்ராவுக்கு ஓய்வு அளிக்க தேர்வுக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. எனினும், அவர் ஒட்டுமொத்தமாக தொடரிலிருந்து விலக வாய்ப்பில்லை. மாறாக, அவர் டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடினால் ஒருநாள் தொடரிலும், ஒருநாள் தொடரில் விளையாடினால் டெஸ்ட் போட்டியிலும் அவருக்கு ஓய்வு வழங்கப்படும் என இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரிய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் மூலம் 32 வயதான பும்ராவை புத்துணர்ச்சியுடன் வைத்திருக்க தேர்வுக்குழு கருதுகிறது.
இந்த நிலையில், டெல்லியை சேர்ந்த இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரின்ஸ் யாதவ் இந்திய ஒருநாள் அணியில் அறிமுகமாக அதிக வாய்ப்புகள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில் நடைபெற்ற விஜய் ஹசாரே கோப்பையில் 8 போட்டிகளில் விளையாடி 17 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார் பிரின்ஸ். அதுமட்டுமின்றி, தற்போது நடைபெற்று வரும் ஐபிஎல் 2026 தொடரிலும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வரும் இவர், 12 போட்டிகளில் 16 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியுள்ளார்.
குறிப்பாக, ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான போட்டியில் விராட் கோலியை அவர் வீழ்த்திய விதம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது. மேலும், மற்றொரு வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஹர்ஷித் ராணா காயம் காரணமாக அவதிப்பட்டு வருவதால், அவருக்கு பதிலாக பிரின்ஸ் யாதவை இந்திய அணியில் சேர்க்க இதுவே சரியான தருணம் என தேர்வுக்குழு கருதுகிறது.
டெஸ்ட் போட்டியை பொறுத்தவரை, தேர்வுக்குழு எந்தவித புதிய பரிசோதனைகளிலும் ஈடுபடாது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, டெஸ்ட் அணியில் பெரிய மாற்றங்கள் இருக்காது. ஆனால், ஒருநாள் தொடருக்கான அணியில் சில இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படலாம். குறிப்பாக பிரின்ஸ் யாதவின் பெயர் தேர்வுக்குழு கூட்டத்தில் முக்கியமாக விவாதிக்கப்படும்.
ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்டதன் மூலம் தேசிய அணியின் கதவை தட்டியுள்ளார் பிரின்ஸ் யாதவ். அவரது பந்துவீச்சு வேகம் மற்றும் துல்லியம் இந்திய அணிக்கு கூடுதல் பலம் சேர்க்கும் என நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். மே 19ம் தேதி நடைபெறும் கூட்டத்தில் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஜஸ்பிரித் பும்ராவின் பணிச்சுமை மேலாண்மை மற்றும் பிரின்ஸ் யாதவ் போன்ற இளம் வீரர்களின் வருகை ஆகியவை இந்த தொடரை மேலும் சுவாரஸ்யமாக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
|தொடர்
|இந்தியா vs ஆப்கானிஸ்தான்
|தேர்வுக்குழு கூட்டம்
|மே 19
|பும்ரா
|ணிச்சுமை காரணமாக டெஸ்ட் அல்லது ஒருநாள் தொடரில் ஓய்வு
|பிரின்ஸ் யாதவ்
|ஒருநாள் அணிக்கு பரிசீலனை
|அணியின் நிலைமை
|ஹர்ஷித் ராணா காயம் காரணமாக பிரின்ஸ் யாதவுக்கு வாய்ப்பு பிரகாசம்