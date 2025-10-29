IND vs AUS: குல்தீப் யாதவ் vs வருண் சக்கரவர்த்தி? இந்திய அணியில் யாருக்கு வாய்ப்பு?

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை இழந்ததன் மூலம் ஏற்பட்ட ஏமாற்றத்தை துடைத்தெறிந்து, புத்துணர்ச்சியுடன் டி20 தொடரில் களமிறங்குகிறது இளம் இந்திய அணி. ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட இந்த தொடரின் முதல் போட்டி, இன்று கான்பெராவில் உள்ள மனுகா ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்த நிலையில், அணியின் ஆடும் லெவனில் இடம்பெற போகும் சுழற்பந்து வீச்சாளர் யார் என்பது, கேப்டன் சூரியகுமார் யாதவ் மற்றும் தலைமைப் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் ஆகியோருக்கு மிக பெரிய தலைவலியாக அமைந்துள்ளது.
மேலும் படிக்க: IND vs AUS: டி20 அணியில் சிஎஸ்கே வீரருக்கு இடமில்லை? கம்பீரின் முக்கிய பிளான்?
குல்தீப் vs வருண்
இந்திய அணியின் டி20 கட்டமைப்பில், சுழற்பந்து வீச்சாளர்களான குல்தீப் யாதவும், வருண் சக்கரவர்த்தியும் இரண்டு துருவங்களாக தங்களின் தனித்துவமான திறமைகளால் அணிக்கு வலு சேர்க்கின்றனர். இடது கை பந்துவீச்சாளரான குல்தீப், சமீப காலமாக தனது மாயாஜால சுழலால் எதிரணிகளை திணறடித்து வருகிறார். சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஆசிய கோப்பையில், தொடரின் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியவர் என்ற சாதனையைப் படைத்து, அபாரமான ஃபார்மில் இருக்கிறார். மிடில் ஓவர்களில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றக்கூடிய இவரது அனுபவம், அணிக்கு ஒரு மிகப் பெரிய பலம்.
மறுபுறம் வலது கை மர்ம சுழற்பந்து வீச்சாளர் என்று அழைக்கப்படும் வருண் சக்கரவர்த்தி, டி20 கிரிக்கெட்டின் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆவார். ஐபிஎல் தொடரில் தனது மாறுபட்ட பந்துவீச்சால், உலகின் தலைசிறந்த பேட்ஸ்மேன்களையே திணறடித்தவர். இவரது பந்துவீச்சை கணிப்பது கடினம் என்பதால், இவர் அணிக்கு ஒரு எக்ஸ்-ஃபாக்டராக இருப்பார்.
கம்பீர் - சூர்யா கூட்டணி
இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளரான கௌதம் கம்பீர், எப்போதுமே ஆக்ரோஷமான, வெற்றிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் ஒரு ஒருவர். கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் ஆலோசகராக இருந்து, அந்த அணியை சாம்பியன் பட்டத்திற்கு அழைத்து சென்ற அவரது அணுகுமுறை, இந்திய அணியிலும் பிரதிபலிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அந்த வகையில் ரன் வேகத்தை கட்டுப்படுத்துவதுடன், மிடில் ஓவர்களில் தொடர்ந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தக்கூடிய ஒரு சுழற்பந்து வீச்சாளரையே அவர் விரும்புவார். கேப்டன் சூரியகுமார் யாதவை பொறுத்தவரை, இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் தனது திட்டங்களை சரியாக செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கையான பந்துவீச்சாளர் தேவை.
இந்த சூழலில் அனுபவமும், அபாரமான ஃபார்மும் கொண்ட குல்தீப் யாதவை தேர்ந்தெடுப்பதா அல்லது எதிரணிக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் கொடுக்கக்கூடிய, டி20 ஸ்பெஷலிஸ்ட் வருண் சக்கரவர்த்திக்கு வாய்ப்பளிப்பதா என்ற ஒரு கடினமான முடிவை கம்பீர்-சூர்யா கூட்டணி எடுக்க வேண்டியுள்ளது.
உலகக்கோப்பைக்கான முன்னோட்டம்
2026ம் ஆண்டு டி20 உலகக்கோப்பைக்கான ஒரு முன்னோட்டமாக இந்த தொடர் பார்க்கப்படுவதால், இந்த தொடரில் எடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு முடிவும், உன்னிப்பாக கவனிக்கப்படும். அக்சர் படேல் மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் என மேலும் இரண்டு சுழற்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டர்கள் அணியில் இருப்பதால், ஒரே ஒரு பிரதான சுழற்பந்து வீச்சாளருக்கே இடம் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கான்பெரா மைதானத்தின் தன்மையையும், ஆஸ்திரேலிய பேட்ஸ்மேன்களின் பலம் மற்றும் பலவீனங்களையும் கருத்தில் கொண்டு, கம்பீரும், சூரியகுமாரும் எடுக்கும் இந்த முக்கிய முடிவு, இன்றைய போட்டியின் முடிவில் ஒரு பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. இந்திய ரசிகர்களும், இந்த சுழல் யுத்தத்தில் யாருக்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்பதை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.
மேலும் படிக்க: Ind vs Aus 1st T20: இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. உள்ளே வரும் 2 முக்கிய வீரர்கள்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ