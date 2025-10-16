IND vs AUS: ஆஸ்திரேலியா தொடர் முடிந்ததும் ஓய்வை அறிவிக்கும் 4 வீரர்கள்!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் மூத்த வீரர்களான விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மாவின் சர்வதேச கிரிக்கெட் எதிர்காலம் குறித்து பரவி வந்த வதந்திகளுக்கு இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர், இந்த இரு ஜாம்பவான்களின் கடைசி சர்வதேச தொடராக இருக்குமா என்ற கேள்விக்கு, பிசிசிஐ துணைத் தலைவர் ராஜீவ் ஷுக்லா முற்றிலும் தவறு என்று பதிலளித்துள்ளார். ஓய்வு பெறுவது என்பது வீரர்களின் தனிப்பட்ட முடிவு என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
டெஸ்ட் மற்றும் டி20 வடிவங்களில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற கோலியும், ரோஹித்தும் தற்போது ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர். அக்டோபர் 19-ம் தேதி தொடங்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான தொடருக்கான அணியில் அவர்கள் இருவரும் இடம்பிடித்துள்ளனர். இருப்பினும், சுப்மன் கில் ஒருநாள் போட்டிக்கு கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டது மற்றும் அபிஷேக் சர்மா, பிரப்சிம்ரன் சிங், திலக் வர்மா போன்ற இளம் வீரர்களின் எழுச்சி ஆகியவை, மூத்த வீரர்களின் எதிர்காலம் குறித்த விவாதங்களை எழுப்பின. 2027 உலக கோப்பையின் போது ரோஹித்துக்கு 40 வயதும், கோலிக்கு 39 வயதும் ஆகும் என்பதால், இந்த தொடரே அவர்களின் கடைசி சர்வதேச தொடராக இருக்கலாம் என ஊகங்கள் பரவின.
வதந்திகளை மறுத்த ராஜீவ் ஷுக்லா
இந்த ஊகங்களுக்குப் பதிலளித்த ராஜீவ் ஷுக்லா, "இந்த தொடர் அவர்களின் கடைசித் தொடராக இருக்கும் என்று சொல்வது முற்றிலும் தவறு. அது போன்ற விஷயங்களுக்குள் நாம் ஒருபோதும் செல்லக்கூடாது. எப்போது ஓய்வு பெற வேண்டும் என்பது வீரர்களின் தனிப்பட்ட முடிவு. அவர்கள் இருவரும் சிறந்த பேட்ஸ்மேன்கள். அவர்களின் இருப்பு, ஆஸ்திரேலியாவைத் தோற்கடிக்க நமக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்," என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.
ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் ஜாம்பவான்கள்
விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மாவின் புள்ளிவிவரங்கள், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அவர்களின் ஆதிக்கத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன. விராட் கோலி ஒருநாள் போட்டிகளில் இந்தியாவுக்காக அதிக ரன்கள் குவித்த இரண்டாவது வீரர் ஆவார். 302 போட்டிகளில் 14,181 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இவரது சராசரி 57.88. இதில் 51 சதங்களும், 74 அரை சதங்களும் அடங்கும். மறுபுறம் ரோஹித் சர்மா இந்தியாவின் நான்காவது அதிகபட்ச ரன் குவிப்பாளர் ஆவார். 273 போட்டிகளில் 11,168 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இவரது சராசரி 48.76. இதில் 32 சதங்கள், 58 அரை சதங்கள் மற்றும் இரட்டைச் சதம் (264) அடங்கும்.
ஆஸ்திரேலிய தொடரில் வெற்றி உறுதி
சமீபத்தில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரை சுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி வென்றதை ராஜீவ் ஷுக்லா பாராட்டினார். "ஆஸ்திரேலியாவுக்கு செல்வதற்கு முன் இந்த வெற்றி மிகவும் முக்கியமானது. ஆஸ்திரேலியாவில் போட்டி எப்போதும் கடுமையாக இருக்கும். ஆனால், இந்த வெற்றியின் மூலம், நாம் ஆஸ்திரேலியாவிலும் நிச்சயம் வெல்வோம் என்ற முழு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது," என்று அவர் கூறினார். இந்த அறிவிப்பின் மூலம், கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மாவின் ரசிகர்கள் நிம்மதியடைந்துள்ளனர். அக்டோபர் 19-ம் தேதி தொடங்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில், இந்த இருபெரும் வீரர்களின் ஆட்டத்தை காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
