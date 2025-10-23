English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • இனி குல்தீப் யாதவ், பிரசித் கிருஷ்ணாவுக்கு வாய்ப்பே இல்லை... என்ன காரணம்?

இனி குல்தீப் யாதவ், பிரசித் கிருஷ்ணாவுக்கு வாய்ப்பே இல்லை... என்ன காரணம்?

IND vs AUS: ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான 2வது ஓடிஐ போட்டியில் இந்திய அணி 9 விக்கெட்டை இழந்து 264 ரன்களை எடுத்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 23, 2025, 01:49 PM IST
  • ரோஹித் 73, ஷ்ரேயாஸ் 61 ரன்களை அடித்தனர்.
  • விராட் கோலி மீீண்டும் டக்அவுட்டானார்.
  • ஹர்ஷித் ராணா 24 ரன்களை அடித்தார்.

Trending Photos

ஐப்பசி 05 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஐப்பசி 05 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
கமலுக்கு தாயாகவும், மாமியாராகவும் நடித்து..அவரையே காதலித்த நடிகை! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Kamal Haasan
கமலுக்கு தாயாகவும், மாமியாராகவும் நடித்து..அவரையே காதலித்த நடிகை! யார் தெரியுமா?
CSK கேட்டதும் ஓகே சொன்ன குஜராத்... அஸ்வினுக்கு பதில் உள்ளே வரும் முக்கிய வீரர்!
camera icon8
CSK
CSK கேட்டதும் ஓகே சொன்ன குஜராத்... அஸ்வினுக்கு பதில் உள்ளே வரும் முக்கிய வீரர்!
கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் : சொந்த வீடு கட்டுபவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon8
Kalaignar Kanavu Illam Scheme
கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் : சொந்த வீடு கட்டுபவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு
இனி குல்தீப் யாதவ், பிரசித் கிருஷ்ணாவுக்கு வாய்ப்பே இல்லை... என்ன காரணம்?

India vs Australia 2nd ODI: ஆஸ்திரேலியா - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான 2வது ஓடிஐ போட்டி அடிலெய்ட் ஓவல் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்று வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

India vs Australia: ஆஸ்திரேலியா செய்த மாற்றம்

வழக்கம்போல் இந்திய அணி டாஸை இழந்தது. டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். இந்திய அணி அதன் பிளேயிங் லெவனில் எந்த மாற்றத்தையும் செய்யவில்லை. ஆஸ்திரேலிய அணி மூன்று மாற்றங்களைச் செய்தது. ஜாஷ் பிலிப், மேத்யூ குஹ்னேமன், நாதன் எல்லிஸ் ஆகியோருக்கு பதில் அலெக்ஸ் கேரி, ஆடம் ஸாம்பா, சேவியர் பார்ட்லட் உள்ளிட்ட வீரர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது.

India vs Australia: விராட் கோலி மீண்டும் டக்

இந்திய அணி பேட்டிங் செய்ய வந்த நிலையில் டாப் ஆர்டர் இந்த முறையும் சொதப்பியது. ரோஹித் சர்மா தொடக்கத்தில் திணறினாலும் அடுத்து சற்று நிலைத்து நின்று விளையாடினார். முதல் விக்கெட்டாக சுப்மான் கில் 9 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். விராட் கோலி மீண்டும் டக்அவுட்டானார். இந்த இருவரின் விக்கெட்டையும் சேவியர் பார்ட்லட் தூக்கினார். ரோஹித் சர்மா - ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஜோடி பெரிய பார்ட்னர்ஷிப்பை அமைத்தது.

India vs Australia: ரோஹித் - ஷ்ரேயாஸ் அசத்தல்

118 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பை ஸ்டார்க் முறியடித்தார். ரோஹித் சர்மா 97 பந்துகளில் 7 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர் என 73 ரன்களை அடித்து அவருக்கு பிடித்த புல்-ஷாட்டில் ஆட்டமிழந்தார். அடுத்த சில ஓவர்களிலேயே ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆட்டமிழந்தார். இவர் ஆஸ்திரேலியாவில் தனது முதல் அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். 77 பந்துகளில் 7 பவுண்டரிகளுடன் 61 ரன்களை எடுத்து ஸாம்பா பந்துவீச்சில் போல்டானார். அடுத்து வந்த அக்சர் பட்டேல் நிதானம் காட்ட, கேஎல் ராகுல் 11 ரன்களில் ஸாம்பா பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார். 

வாஷிங்டன் சுந்தருடன், அக்சர் பட்டேல் சிறு பார்ட்னர்ஷிப்பை அமைத்தார். ஆனால், வாஷிங்டன் சுந்தர் மீண்டும் சொதப்பினார். 14 பந்துகளில் 12 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார், எந்த பவுண்டரியும் அடிக்கவில்லை. அக்சர் பட்டேல் 44 ரன்களிலும், நிதிஷ்குமார் 8 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர்.

India vs Australia: மிரட்டிய ஹர்ஷித் - அர்ஷ்தீப் ஜோடி 

9வது விக்கெட் பார்ட்னர்ஷிப்புக்கு ஜோடி சேர்ந்த ஹர்ஷித் ராணா - அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோர் சிறப்பாக விளையாடினர். ஸாம்பா வீசிய 47வது ஓவரில் 16 ரன்களையும், ஸ்ட்ராக் வீசிய 48வது ஓவரில் 10 ரன்களையும் இந்த ஜோடி அடித்தது. அதிலும் ஸாம்பா ஓவரில் ஹர்ஷித் ராணா மூன்று பவுண்டரிகளையும், ஸ்ட்ராக் ஓவரில் அர்ஷ்தீப் சிங் 2 பவுண்டரிகளையும் அடித்து மிரட்டினர். கடைசி ஓவரில் அர்ஷ்திப் சிங் 13 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.

India vs Australia: 265 ரன்கள் டார்கெட்

50 ஓவர்கள் முடிவில் இந்திய அணி 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 264 ரன்களை அடித்தது. ஹர்ஷித் ராணா 24 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். ஆஸ்திரேலிய பந்துவீச்சில் ஆடம் ஸாம்பா 4, சேவியர் பார்ட்லட் 3, ஸ்டார்க் 2 விக்கெட்டை வீழ்த்தினர். விக்கெட் எடுக்காவிட்டாலும் ஹசில்வுட் 10 ஓவர்களில் 29 ரன்களை மட்டுமே கொடுத்தார். இவர் பந்துவீச்சில் ஆரம்பத்தில் ரோஹித் சர்மா கடுமையாக திணறினார்.

India vs Australia: ஹர்ஷித் ராணாவின் மீது நம்பிக்கை

இந்திய அணி நம்பர் 8 வரை பேட்டிங் செய்ய பேட்டர்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆல்-ரவுண்டர்களுக்கு அதிக வாய்ப்பு கொடுத்து வருகிறது. இன்னும் பேட்டிங் வரிசை நீண்டிருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே நம்பர் 9இல் பிரசித் கிருஷ்ணா அல்லது குல்தீப் யாதவிற்கு பதில் அனுபவம் குறைந்த ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு கௌதம் கம்பீர் - கில் ஜோடி வாய்ப்பளித்து வருகிறது. ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு பவுண்டரிகள் அடிக்கும் திறன் இருப்பதை கண்டறிந்து, அவரால் மணிக்கு 140 கி.மீ., மேல் மிடில் ஓவர்களில் வீச முடியும் என்பதாலும் அவருக்கு தொடர்ந்து வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. 

India vs Australia: குல்தீப், பிரசித் கிருஷ்ணாவுக்கு வாய்ப்பில்லை

கம்பீர் - கில் வைத்த நம்பிக்கையை ஹர்ஷித் ராணா இன்று காப்பாற்றியிருக்கிறார். இன்னும் 2027 உலகக் கோப்பைக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் இருக்கிறது. தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெறும் தொடரில் நிச்சயம் ஒரு பேக்அப் வேகப்பந்துவீச்சாளர் வேண்டும். ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ், அர்ஷ்தீப் சிங் என மூன்று பேர் இருந்தாலும் அடுத்த பௌலராக ஹர்ஷித் ராணாவுக்கே வாய்ப்பு வழங்கப்படும். பிரசித் கிருஷ்ணாவுக்கு இது பின்னடைவாக அமையும். குல்தீப் யாதவுக்கு அடுத்த போட்டியில் கிடைக்க இருந்த வாய்ப்பும தற்போது மங்கி உள்ளது. 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

IND Vs AusIND vs AUS ODIIndia vs AustraliaGautam GambhirHarshit Rana

Trending News