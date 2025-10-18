IND vs AUS: விராட், ரோஹித் கம்பேக்கை கெடுக்குமா மழை? பெர்த் வானிலை எப்படி?

India vs Australia 1st ODI, Rain Chances: இந்தியா - ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி பெர்த் ஆப்டஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி நாளை (அக். 19) காலை 9 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
IND vs AUS ODI: ஆடுகளம் எப்படி இருக்கும்?
கடந்த சில நாள்களாக பெர்த் நகரில் இரு அணிகளும் தீவிரமாக பயிற்சி மேற்கொண்டு வந்தனர். பெர்த் ஆப்டஸ் மைதானத்தில் இதுவரை மூன்று ஓடிஐ போட்டிகள் மட்டுமே நடந்துள்ளது. அதில் இரண்டு போட்டிகளை, சேஸிங் செய்த அணிகள்தான் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த மைதானம் எப்போதும் பந்துவீச்சுக்கே சாதகமாகவே இருக்கும். ஆடுகளத்தில் இருந்து நல்ல வேகமும், பௌன்சும் கிடைக்கும்.
முதல் இன்னிங்ஸ் சராசரி ஸ்கோர் 183 ஆக உள்ளது, சேஸிங்கின் சராசரி 153 ஆக உள்ளது. பேட்டர் அவசரப்படாமல் நிதானமாக இருந்து, தேவையில்லாத ஷாட்களை தவிர்த்து, வேகப்பந்துவீச்சை தாக்குப்பிடித்து விளையாடினால் நிச்சயம் பெரிய இன்னிங்ஸை கட்டமைக்கலாம். இதனால், நாளை விராட் கோலியின் நீண்ட இன்னிங்ஸை ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
IND vs AUS ODI: இந்திய அணியின் பௌலிங் யூனிட்
இதனால், இந்திய அணியின் வேகப்பந்துவீச்சு யூனிட்டில் முகமது சிராஜ்,அர்ஷ்தீப் சிங், ஹர்ஷித் ராணா ஆகியோர் நிச்சயம் இருப்பார்கள். நிதிஷ் குமார் ரெட்டி 4வது வேகப்பந்துவீச்சாளராக ஸ்குவாடில் இருப்பார். அக்சர் பட்டேல் மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் பந்துவீச்சில் மட்டுமின்றி பேட்டிங்கிலும் கைக்கொடுப்பார்கள். இதனால் குல்தீப் யாதவ் முதல் போட்டியில் விளையாட மாட்டார். இந்திய அணியின் முதல் 8 பேட்டர்களில் அக்சர் பட்டேல் மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் மட்டுமே இடதுகை பேட்டர்கள் ஆவர்.
IND vs AUS ODI: ஆஸ்திரேலியாவின் பௌலிங் யூனிட்
ஆஸ்திரேலிய அணியை பொருத்தவரை மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜோஷ் ஹசில்வுட், நாதன் எல்லிஸ், சேவியர் பார்ட்லெட் உள்ளிட்ட நான்கு முன்னி வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் இருக்க மிட்செல் ஓவன் வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்ரவுண்டராக உள்ளார். இடதுகை ஸ்பின்னரான கூப்பர் கூனோலி அணியில் இருப்பார். 22 வயதான இவரும் பேட்டிங்கிலும் கைக்கொடுப்பார். தேவைப்பட்டால் மார்னஸ் லபுஷேன் பந்துவீசுவார், ஆப் ஸ்பின் ஆப்ஷனுக்கு டிராவிஸ் ஹெட் இருக்கிறார்.
IND vs AUS ODI: நாளை மழைக்கு இருக்குமா?
பெர்த் நகரில் நாளை வானிலையை பொருத்தவரை, ஆஸ்திரேலிய நேரப்படி நண்பகல் 11.30 மணிக்கு போட்டி தொடங்கும். போட்டி நடக்கும்போது 35% மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அடிக்கடி மழையால் போட்டி தடைப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதனால், ரசிகர்களும், வீரர்களும் கடுப்பாகலாம். வானிலை மேகமூட்டத்துடன் இருக்கும் என்பதால் டாஸ் வென்றதும் இரு அணிகளின் கேப்டன்களும் முதலில் பந்துவீசவே விரும்புவார்கள்.
இந்தச் சூழலும் வேகப்பந்துவீச்சாளர்களுக்கே சாதகமாக இருக்கும். பவுன்ஸ், வேகத்துடன், பந்து புதிதாக இருக்கும்போது ஸ்விங் ஆகவும் வாய்ப்புள்ளது. ஓப்பனர்கள் அந்த வலையில் சிக்கினாலும் விராட் கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், கேஎல் ராகுல் ஆகியோரில் யாராவது இருவர் நிலைத்து நின்று ஆடினால் இந்திய அணி வெற்றி பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது.
#TeamIndia Captain Shubman Gill and Australian skipper Mitchell Marsh meet ahead of the#AUSvIND | @ShubmanGill pic.twitter.com/MBPaB2iL0R
— BCCI (@BCCI) October 18, 2025
IND vs AUS ODI: பிளேயிங் லெவன் கணிப்பு
இந்திய அணி: ரோஹித் சர்மா, சுப்மான் கில் (கேப்டன்), விராட் கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், கே.எல். ராகுல் (விக்கெட் கீப்பர்), நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், முகமது சிராஜ்
ஆஸ்திரேலிய அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), டிராவிஸ் ஹெட், மார்னஸ் லபுஷேன், ஜோஷ் பிலிப் (விக்கெட் கீப்பர்), மிட்செல் ஓவன், அலெக்ஸ் கேரி, கூப்பர் கோனொலி, ஜோஷ் ஹேசில்வுட், மிட்செல் ஸ்டார்க், நாதன் எல்லிஸ், சேவியர் பார்ட்லெட்.
மேலும் படிக்க | சுப்மன் கில் தலைமையில் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் இந்தியா வரலாறு படைக்குமா?
மேலும் படிக்க | இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள் போட்டிகள்: விராட் கோலியின் சாதனைகள் என்னென்ன?
மேலும் படிக்க | இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள் தொடர்! இலவசமாக பார்ப்பது எப்படி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ