IND vs BAN: இந்திய அணிக்கு இன்றைய போட்டி மிகவும் முக்கியம்! ஏன் தெரியுமா?

India vs Bangladesh Asia Cup 2025: இந்தியா-வங்கதேசம் இடையேயான இன்றைய போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி, செப்டம்பர் 28ம் தேதி நடைபெறவுள்ள இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெரும்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 24, 2025, 09:15 AM IST
India vs Bangladesh Asia Cup 2025: ஆசிய கோப்பை 2025 கிரிக்கெட் தொடர் கிட்டத்தட்ட முடிவுக்கு வந்துள்ளது. இறுதி போட்டிக்கான இடத்தை உறுதி செய்யும் வாழ்வா-சாவா ஆட்டத்தில், சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி இன்று வங்கதேச அணியை எதிர்கொள்கிறது. துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில், இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு இந்த பரபரப்பான சூப்பர் 4 சுற்று போட்டி தொடங்குகிறது. நடப்பு சாம்பியனான இந்திய அணி, இந்த தொடரில் இதுவரை தோல்வியை சந்திக்காத ஒரே அணியாக வலம் வருகிறது. லீக் சுற்றில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பாகிஸ்தான் மற்றும் ஓமன் ஆகிய அணிகளை எளிதாக வீழ்த்திது இந்தியா.

மேலும் சூப்பர் 4 சுற்றிலும் தனது முதல் போட்டியிலும், பரம எதிரியான பாகிஸ்தானை மீண்டும் ஒருமுறை வீழ்த்தி, புள்ளி பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது. அபிஷேக் ஷர்மா, ஷுப்மன் கில் ஆகியோரின் அதிரடியான தொடக்கமும் குல்தீப் யாதவ், வருண் சக்கரவர்த்தி ஆகியோரின் சுழற்பந்து வீச்சும் இந்த தொடரில் இந்தியாவின் பெரும் பலமாக அமைந்துள்ளது.

மேலும் படிக்க: அம்பயரால் இந்தியா வென்றது.. இல்லனா கதையே வேற - முன்னாள் வீரர்!

மீண்டெழுந்த வங்கதேசம்

மறுபுறம், வங்கதேச அணி லீக் சுற்றில் இலங்கையிடம் தோல்வியடைந்தாலும், ஹாங்காங் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானை வீழ்த்தி சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேறியது. சூப்பர் 4 சுற்றில் தங்களை லீக் சுற்றில் தோற்கடித்த இலங்கை அணியை வீழ்த்தி பழிதீர்த்து, முதல் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இதனால் இந்திய அணியை வீழ்த்த வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையுடன் களம் காண்கிறது. இலங்கை அணிக்கு எதிரான பங்களாதேஷ் வெற்றி, அவர்களை சுமாரான அணியாக பார்க்க கூடாது என்கிற எச்சரிக்கையை இந்தியாவிற்கு தந்துள்ளது.

புள்ளி விவரங்கள் யாருக்கு சாதகம்?

டி20 கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரை, இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 17 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில், இந்திய அணி 16 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று முழுமையான ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வருகிறது. வங்கதேச அணி ஒரு போட்டியில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது. புள்ளி விவரங்கள் இந்தியாவிற்கு சாதகமாக இருந்தாலும், சமீபத்திய போட்டிகளில் வங்கதேசத்தின் எழுச்சி, இந்த ஆட்டத்தை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்பதையே காட்டுகிறது. மறுபுறம் நேற்று நடைபெற்ற பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கு எதிரான போட்டியில் தோல்வியடைந்து இலங்கை அணி கிட்டத்தட்ட பைனலில் இருந்து வெளியேறி உள்ளது. இன்று வெற்றி பெரும் அணி இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெரும் என்பதால் அதிக எதிர்பார்ப்பில் உள்ளது.

போட்டி எங்கு, எப்போது?

போட்டி: இந்தியா vs வங்கதேசம், சூப்பர் 4 சுற்று, ஆசிய கோப்பை 2025
இடம்: துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்
நாள்: செப்டம்பர் 24, புதன்கிழமை
நேரம்: இரவு 8:00 மணி

நேரலை ஒளிபரப்பு

தொலைக்காட்சி: சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க்
ஆன்லைன்: சோனிலிவ் செயலி மற்றும் இணையதளம்

மேலும் படிக்க: ரோகித் சர்மாவின் சொத்து மதிப்பு: 'ஹிட்மேன்' எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறார்? இத்தனை கோடியா?

