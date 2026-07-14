Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /IND vs ENG 1st ODI: இந்தியா பிளேயிங் 11 என்ன? இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளருக்கு வாய்ப்பு!

IND vs ENG 1st ODI: இந்தியா பிளேயிங் 11 என்ன? இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளருக்கு வாய்ப்பு!

India Predicted Playing 11 Against England 1st ODI: இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டி இன்று நடைபெற இருக்கும் நிலையில், இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 எப்படி இருக்கப்போகுறது என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். அணியில் இளம் பந்து வீச்சாளர் ஒருவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 14, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:07 AM IST
IND vs ENG 1st ODI: இந்தியா பிளேயிங் 11 என்ன? இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளருக்கு வாய்ப்பு!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
அடுத்த சில நாட்களுக்கு சுட்டெரிக்கப்போகும் வெயில்.. ஆனா இங்கு மட்டும் மழை எச்சரிக்கை
Tamil Nadu weather1 hr ago
2
ThoothukudiJul 13
3
voter IDJul 13
4
EPFOJul 13
5
New Ration CardJul 13