/IND vs ENG 1st ODI: இந்தியா பிளேயிங் 11 என்ன? இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளருக்கு வாய்ப்பு!

இந்திய கிரிக்கெட் அணி இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடி வருகிறது. 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் இந்தியா படுதோல்வியை சந்தித்த நிலையில், இன்று முதல் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாட இருக்கிறது. இத்தொடரில் விராட் கோலி மற்றும் ரோகித் சர்மா விளையாட இருப்பதால் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. டி20 தொடரில் சந்தித்த தோல்விக்கு இத்தொடரின் மூலம் இங்கிலாந்து அணிக்கு இந்தியா பதிலடி கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஒருநாள் தொடரின் முதல் போட்டி இன்று (ஜூலை 14) எட்க்பாஸ்டன், பர்மிங்காம் மைதானத்தில் மதியம் 3 மணி தொடங்கி நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டிக்கான இந்திய அணி பிளேயிங் 11 எப்படி இருக்கம் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
தொடக்க வீரராக கேப்டன் சுப்மன் கில் களமிறங்குவார்கள் என தெரிகிறது. அவருடன் ரோகித் சர்மா மற்றொரு ஓபனராக விளையாடுவார். இப்போட்டியில் ரோகித் சர்மா ரன்களை குவித்து தன்னை நிரூபிக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது. காரணம், அவருக்கு பின்னர் யாஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் உள்ளார்.
இதையடுத்து ஒன் டவுனில் அதாவது மூன்றாவது இடத்தில் விராட் கோலி களமிறங்குவார். அதன்பின்னர், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், கே.எல். ராகுல் ஆகியோர் மிடில் ஆர்டரில் களமிறங்குவார்கள். அடுத்த ஆண்டு நடைபெற இருக்கும் 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை வரை இதில் பெரிய மாற்றம் இருக்காது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆல்ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா அணியில் இல்லாததால் அவருக்கு பதிலாக ஷிவம் துபேவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என தெரிகிறது. துபேவும் இத்தொடரில் தன்னை நிரூபித்தாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார். காரணம், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி இவருக்கு பின்னால் உள்ளார். இத்தொடரில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி இடம் பெறவில்லை என்றாலும் எதிர்காலத்தில் இவரால் ஷிவம் துபேவுக்கு பிரச்சனை இருக்கும். இதையடுத்து இப்போட்டியில் ஆல்ரவுண்டர் வரிசையில் அக்சர் படேல் விளையாடுவார்.
சுழற்பந்து வீச்சில் முக்கிய வீரராக குல்தீப் யாதவ் இருக்கிறார். இவருக்கு அடுத்தபடியாக அக்சர் படேல் சுழற்பந்து வீச்சில் செயல்படுவார். இதையடுத்து வேகப்பந்து வீச்சில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங் விளையாடுவார்கள். மேலும், மூன்றாவதாக பிரின்ஸ் யாதவ் அல்லது குர்னூர் பிரார் என இருவரில் ஒருவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்திய அணியின் உத்தேச பிளேயிங் 11: சுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், கே.எல். ராகுல், ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், குர்நூர் பிரார் அல்லது பிரின்ஸ் யாதவ்.