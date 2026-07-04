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ஜேக்கப் பெத்தேல் அதிரடியில் இங்கிலாந்து வெற்றி... ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு தொடரும் சோதனை!

India vs England 2nd T20: இந்திய அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபர வெற்றியை பெற்று 1-0 என முன்னிலை வகித்துள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 04, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:17 PM IST
ஜேக்கப் பெத்தேல் அதிரடியில் இங்கிலாந்து வெற்றி... ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு தொடரும் சோதனை!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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ஜேக்கப் பெத்தேல் அதிரடியில் இங்கிலாந்து வெற்றி... ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு தொடரும் சோதனை!
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