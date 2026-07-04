/ஜேக்கப் பெத்தேல் அதிரடியில் இங்கிலாந்து வெற்றி... ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு தொடரும் சோதனை!

இங்கிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி அங்கு 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. முதல் போட்டி மழையால் பாதியிலேயே ரத்தான நிலையில், இன்று (ஜூலை 04) இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது போட்டி நடைபெற்றது. டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தார்.
அதன்படி முதலில் இந்திய அணி பேட்டிங் செய்தது. இப்போட்டியில் வைபவ் சூர்யவன்சி அறிமுகமானார். இதன் மூலம் சச்சின் டெண்டுலகரின் இளம் வயதில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுக்மான வீரர் என்ற சாதனையை அவர் முறியத்தார். இருப்பினும் அவரால் இப்போட்டியில் பெரிய ஸ்கோரை எட்ட முடியவில்லை. 14 ரன்களிலேயே ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினார். மறுமுனையில் அதிரடி காட்டி வந்த அபிஷேக் சர்மாவும் 43 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
இதையடுத்து கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் - இஷான் கிஷன் கூட்டணி இந்திய அணிக்கு ரன்களை சேர்த்தது. இஷான் கிஷன் 49 ரன்களும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 37 ரன்களும் எடுத்தனர். இறுதியாக திலக் வர்மா 24 ரன்கள் சேர்த்தார். இதன் மூலம் 20 ஓவர்கள் முடிவில் இந்திய அணி 190 ரன்களை எடுத்தது. இங்கிலாந்து அணி சார்பில் சாம் கரன் 3 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து இங்கிலாந்து அணி 191 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கியது. அந்த அணிக்கு தொடக்கமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. இந்திய அணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷதீப் சிங் முதல் ஓவரிலேயே இரண்டு விக்கெட்களை வீழ்த்தி வெற்றிக்கான படியை கட்ட தொடங்கினார். பில் சால்ட் மற்றும் ஜோஸ் பட்லர் இருவருமே டக் அவுட் ஆகி வெளியேறினர். ஆனால் அடுத்தடுத்த ஓவர்களில் இங்கிலாந்து அணி பேட்டர்கள் வெற்றிப் பாதையை அவர்களுக்கு சொந்தமாக்கினர்.
கேப்டன் ஹாரி புரூக் அதிரடி காட்டினார். இருப்பினும் அவரால் களத்தில் தொடங்கி நிற்க முடியவில்லை. அவ்ர் 37 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் வெளியேறினார். இதையடுத்து டாம் பான்டான் 39 ரன்கள் அடித்தார். மறுபக்கம் ஜேக்கப் பெத்தேல் பொருமையாக களத்தில் நின்று அணிக்கு ரன்களை சேர்த்து நம்பிக்கை கொடுத்தார்.
இந்த நிலையில், 15 வது ஓவருக்கு பின்னர் ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய பெத்தேல் இங்கிலாந்து அணிக்கு வெற்றியை பெற்று தந்தார். அவர் 76 ரன்களை குவித்தார். இங்கிலாந்து அணி 19 ஓவர்களில் 191 ரன்களை எடுத்து 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகித்துள்ளது.
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது வரை அவரது தலைமையில் இந்திய அணி ஒரு வெற்றியை கூட பதிவு செய்யவில்லை. அயர்லாந்துக்கு எதிராக 2 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இழந்த நிலையில், இங்கிலாந்துக்கு அணிக்கு எதிரான போட்டியில் கேப்டனாக தனது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், ஸ்ரேயாஸ் இன்னும் வெற்றியை தன்வசம் ஆக்கவில்லை. இது ரசிகர்கள் இடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.