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IND vs ENG 3rd T20: இந்தியா பிளேயிங் 11 என்ன? ரவி பிஷ்னோய் நீக்கம், சஞ்சு சாம்சன் ஆடுவாரா? முழு விவரம்

IND vs ENG 3rd T20: இங்கிலாந்துக்கு அணிக்கு எதிரான 3வது டி20 போட்டியில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 06, 2026, 11:04 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:04 PM IST
IND vs ENG 3rd T20: இந்தியா பிளேயிங் 11 என்ன? ரவி பிஷ்னோய் நீக்கம், சஞ்சு சாம்சன் ஆடுவாரா? முழு விவரம்
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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