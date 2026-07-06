/IND vs ENG 3rd T20: இந்தியா பிளேயிங் 11 என்ன? ரவி பிஷ்னோய் நீக்கம், சஞ்சு சாம்சன் ஆடுவாரா? முழு விவரம்

இந்திய கிரிக்கெட் அணி இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. அங்கு அந்நாட்டு அணியுடன் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதுவரை இரண்டு போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ளன. முதல் போட்டியில் இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து 7 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 189 ரன்கள் குவித்தது. இதையடுத்து மழை பெய்ததால் போட்டி பாதியிலேயே ரத்தானது.
இதனைத் தொடர்ந்து நேற்று முன்தினம் (ஜூலை 04) தொடரின் இரண்டாவது போட்டி நடைபெற்றது. இப்போட்டியிலும் இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. 20 ஓவர்கள் முடிவில் 190 ரன்களை அடித்தது. அதிகபட்சமாக இஷான் கிஷன் 49 ரன்கள் அடித்தார். இங்கிலாந்து அணி சார்பில் சாம் கரன் 3 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தினார். இதையடுத்து இங்கிலாந்து அணி 191 ரன்கள் இலக்கை நோக்கி பயணித்த நிலையில், அதனை 19 ஓவர்களில் அடித்து வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இந்த நிலையில், மூன்றாவது டி20 போட்டியில் இரு அணிகளும் விளையாட உள்ளன. இந்திய அணி ரசிகர்கள் இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்று இங்கிலாந்தின் வெற்றிக் கணக்கை சமன் செய்ய வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் உள்ளன. அதேசமயம் பிளேயிங் 11ல் மீண்டும் வைபவ் சூர்யவன்சிக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படுமா அல்லது சஞ்சு சாம்சனை கொண்டு வருவார்களா? என்ற கேள்வியும் உள்ளன.
இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11ல் பெரிய மாற்றங்கள் ஏதும் இருக்காது என தெரிகிறது. கடந்த போட்டியில் தான் சூர்யவன்சிக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. அவர் அவரது அறிமுக போட்டியில் 14 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து ஏமாற்றம் அளித்தார். இருப்பினும் இப்போட்டியில் அவருக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பளிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதனால் சஞ்சு சாம்சனுக்கு மற்றொரு போட்டியாக இப்போட்டியிலும் ஓய்வு அளிக்க வாய்ப்புள்ளது.
அதேசமயம் கடந்த போட்டியில் 2 நோ பால் உட்பட 4 ஓவர்கள் வீசி 60 ரன்களை வாரி வழங்கிய ரவி பிஷ்னோய் இப்போட்டியில் நீக்கப்படுவார் என தெரிகிறது. அவருக்கு பதிலாக பிரின்ஸ் யாதவ் உள்ளே வர அதிக வாய்ப்புள்ளது என கூறப்படுகிறது. மற்றபடி இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11ல் வேறு எந்த மாற்றமும் இருக்காது என தெரிகிறது.
வைபவ் சூரியவன்ஷி, அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, சிவம் துபே, ஹர்ஷித் ராணா, அக்சர் படேல், பிரின்ஸ் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி.
பில் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர் (விக்கெட் கீப்பர்), ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), ஜேக்கப் பெத்தேல், டாம் பாண்டன், சாம் கரண், வில் ஜாக்ஸ், லியாம் டாசன், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஆதில் ரஷீத் மற்றும் ஜோஷ் டங்.