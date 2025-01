தூபேவுக்கு பதில் ஹர்ஷித் ராணா... கௌதம் கம்பீர் செய்தது சரியா...? தவறா...?

IND vs ENG T20, Concussion Substitue Controversy: இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையில் இன்று புனேவில் நடைபெற்ற நான்காவது டி20 போட்டிதான் கிரிக்கெட் உலகில் தற்போது சலசலப்பை ஏற்படுத்த தொடங்கியிருக்கிறது. தோல்வி முகத்தில் இருந்த இந்திய அணி, கடைசியில் போராடி 15 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது மட்டுமின்றி டி20 தொடரையும் கைப்பற்றி உள்ளது.

இன்றைய போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 181 ரன்களை குவித்தது. அதிகபட்சமாக தூபே மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியா இருவரும் 53 ரன்களை குவித்தனர். சகீப் மஹ்மூத் 3 விக்கெட்டுகளையும், ஜேமி ஓவர்டன் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

IND vs ENG T20: தொடரை வென்ற இந்திய அணி

இதை தொடர்ந்து பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 166 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டானது. அதிகபட்சமாக ப்ரூக் 51 ரன்களையும், பென் டக்கெட் 39 ரன்களையும் அடித்தனர். ரவி பிஷ்னோய், ஹர்ஷித் ராணா தலா 3 விக்கெட்டுகளையும், வருண் சக்ரவர்த்தி 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

5 போட்டிகள் கொண்ட இந்த தொடரில் இதன்மூலம், இந்தியா 3-1 என்ற முன்னிலையுடன் தொடரை கைப்பற்றியது. கடைசி டி20 போட்டி நாளை மறுதினம் (பிப். 2) மும்பையில் நடைபெற இருக்கிறது. இந்திய அணி சொந்த மண்ணில் தொடர்ச்சியாக 17 டி20 தொடர்களை வென்று சாதனையை தொடர்வது குறிப்பிடத்தக்கது.

IND vs ENG T20: சர்ச்சையின் தொடக்கப் புள்ளி

ஆனால், இதில் சர்ச்சை எங்கு ஆரம்பித்தது என்னவென்றால் தலையில் காயமடைந்த ஷிவம் தூபேவுக்கு பதில் ஹர்ஷித் ராணா களத்திற்குள் வந்து, பந்துவீசி 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதுதான். ஆம், இந்திய அணி பேட்டிங்கின் கடைசி ஓவரின்போது ஓவர்டனின் பந்துவீச்சில் சிவம் தூபேவின் ஹெல்மெட்டில் பட்டது. மணிக்கு 141.3 கி.மீ., வேகத்தில் வந்த அந்த பவுன்சரால் சிவம் தூபே இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் களமிறங்கவில்லை. அவருக்கு மூளையதிர்ச்சி (Concussion) அபாயம் ஏற்பட்டது.

IND vs ENG T20: விதிகள் சொல்வது என்ன?

கிரிக்கெட் விதிகளின்படி, மூளையதிர்ச்சியால் வீரர்கள் வெளியேறும்பட்சத்தில் அவருக்கு பதிலாக களமிறங்கும் மாற்று வீரரும் (Concussion Substitue) அவரை ஒத்த திறன் கொண்டவராக இருக்க வேண்டும். அதாவது, ஒரு பேட்டர் தலையில் பந்துப்பட்டு வெளியேறுகிறார் என்றால் அவருக்கு பதில் மற்றொரு பேட்டர்தான் களமிறங்க வேண்டும். அந்த பேட்டருக்கு பதில் பந்துவீச்சாளர் களமிறங்கி பந்துவீசக்கூடாது.

IND vs ENG T20: தூபேவுக்கு மாற்று ஹர்ஷித் ராணா

அப்படியிருக்க, ஆல்-ரவுண்டரான சிவம் தூபே (Shivam Dube) இன்று வெளியேறியபோது அவருக்கு மாற்று வீரராக பந்துவீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணா பிளேயிங் (Harshit Rana) லெவனுக்குள் வந்ததுதான் சர்ச்சைக்கு முக்கிய காரணம். பிளேயிங் லெவனில் இல்லாத ஹர்ஷித் ராணா இன்று மாற்று வீரராக களமிறங்கி 4 ஓவர்களில் 33 ரன்களை கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றினார். இதுதான் அவரது முதல் டி20 போட்டியாகும்.

IND vs ENG T20: ஹர்ஷித் ராணா சரியான மாற்றா?

சிவம் தூபே பெரியளவில் டி20ஐ போட்டிகளில் பந்துவீச்சாளராக அறியப்பட்டவர் இல்லை. அவர் 23 இன்னிங்ஸில் 273 பந்துகளை வீசி 39.45 என்ற சராசரியில் 11 விக்கெட்டுகளையே கைப்பற்றி உள்ளார். பேட்டராகவே சிவம் தூபே அதிகம் அறியப்படும் நிலையில், அவருக்கு இணையான வீரராக பிரீமியம் வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணாவை களமிறக்கியது ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது என வர்ணனையாளர்கள் முதல் நெட்டிசன்கள் வரை அனைவரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

IND vs ENG T20: பட்லர் சொன்னது என்ன?

இந்தியாவுக்கு இது பெரிய சாதகத்தை அளித்ததாகவும், இது நியாயப்படி தவறான செயல் என்றும் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர். இங்கிலாந்து பயிற்சியாளர் பிரென்டன் மெக்கலமும் இதுகுறித்து நடுவர்களிடம் ஆலோசித்ததை பார்க்க முடிந்தது, ஆனால் அவர் அதிருப்தியில்தான் இருந்தார். இங்கிலாந்து கேப்டன் ஜாஸ் பட்லரும் இதில் அதிருப்தியாக இருந்ததாகவே தெரிந்தது.

Jos Buttler on Concussion Substitute:

"Its not a like to like replacement, either Dube put on 25 mile an hour with the ball or Harshit really improved his batting."

JOS BUTTLER DESTROYED MATCH REFEREE JAVAGAL SRINATH & GAMBHIR IN 1 SENTENCE!!pic.twitter.com/lJ6tU66WTr

— Rajiv (@Rajiv1841) January 31, 2025