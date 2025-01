கிரிக்கெட் வாழ்க்கையே முடிந்துவிடும் என பயந்தேன்.. ஆனா - மனம் திறந்த முகமது ஷமி!

இந்திய அணியின் நட்சத்திர வேகப் பந்து வீச்சாளரான முகமது ஷமி கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில் தான் கடைசியாக விளையாடினார். அதன் பின்னர் அவர் காயம் காரணமாக ஒராண்டுக்கும் மேலாக விளையாடவில்லை. பார்டர் கவாஸ்கர் தொடரில் விளையாடுவார் என எதிர்ப்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அதிலும் அவரால் விளையாட முடியாமல் போனது.

ஓராண்டு பின் சர்வதேச போட்டியில் முகமது ஷமி

தற்போது அவர் முழு உடற்தகுதியை அடைந்துள்ளார். இன்று நடைபெறும் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் அவர் விளையாடுகிறார். இதன் மூலம் ஓராண்டுக்குப் பின்னர் சர்வதேச போட்டியில் அவர் காலேடுத்து வைக்கிறார்.

