IND vs ENG Semi-Final: மிகப்பெரிய ஆபத்தில் இருக்கும் இந்திய அணி.. மழை பெய்தால் இங்கிலாந்துதான்!

India vs England Semi-Final: ஐசிசி நடத்தும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் பிப்ரவரி 07ஆம் தேதி தொடங்கி நடந்து வருகிறது. இத்தொடர் தற்போது அரையிறுதி போட்டியை எட்டி உள்ளது. முதல் அரையிறுதி போட்டி இன்று (மார்ச் 04) நியூசிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற இருக்கிறது. இதையடுத்து நாளை (மார்ச் 05) இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. இதற்காக அனைத்து வீரர்களும் தீவிரமாக வலை பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்தியா - இங்கிலாந்து போட்டி ரத்தானால் என்னவாகும்?
இந்த நிலையில், இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அரையிறுதி போட்டியில் மழை குறிக்கிட்டு ரத்தானால், என்னவாகும். சூழல் எந்த அணிக்கு சாதகமாக இருக்கும். ஐசிசி விதி கூறுவது என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
நாளை நடைபெறும் இருக்கும் இந்தியா - இங்கிலாந்து அரையிறுதி சுற்றில் மழை பெய்து ரத்தானால் எந்த அணி இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெறும் என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது. இப்போட்டியில் மழை குறிக்கிட்டு முற்றிலுமாக ரத்தானால், சூப்பர் 8 சுற்றில் அதிக புள்ளிகளை பெற்ற அணியே அல்லது நெட் ரன் ரேட்டில் அதிகமாக இருக்கும் அணியே இறுதி போட்டிக்கு செல்லும்.
விதியின் படி, இங்கிலாந்து அணியே இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறும்
சூப்பர் 8 சுற்றில் இங்கிலாந்து அணி விளையாடிய மூன்று போட்டிகளிலுமே வெற்றியை பெற்றது. இதனால் அந்த அணி 6 புள்ளிகளுடன் +1.096 நெட் ரன் ரேட்டில் உள்ளது. மறுபக்கம் இந்திய அணி 3 போட்டிகளில் 2 வெற்றியை பெற்று 4 புள்ளிகளுடன் உள்ளது. அதேசமயம் நெட் ரன் ரேட்டில் +0.106 என இங்கிலாந்து அணியை விட புள்ளி மற்றும் நெட் ரன் ரேட் இரண்டிலுமே குறைவாக உள்ளது. இதனால் அரையிறுதி போட்டி ரத்தாகும் பட்சத்தில் இங்கிலாந்து அணியே இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறும்.
ரிசர்வ் டே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது
இருப்பினும் நாளைய போட்டி மழையால் ரத்தானால் ரிசர்வ் டே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ரிசர்வ் டே போட்டியும் மழையால் முழுமையாக ரத்தாகும் பட்சத்தில் மட்டுமே மேலே கூறப்பட்ட விதிமுறை பின்பற்றப்படும். அதன் அடிப்படையில் இங்கிலாந்து அணியே இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறும்.
நாளை கொல்கத்தாவில் மழைக்கு வாய்ப்பில்லை
ஆனால் இந்திய - இங்கிலாந்து அரையிறுதி போட்டியில் நாளை மழை பெய்யும் வாய்ப்பு மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது. கொல்கத்தாவின் வானிலை நிலவரம்படி, நாளை வெப்பம் அதிகபட்சமாக 33 டிகிரி வரையிலும் குறைந்தபட்சமாக 23 டிகிரி வரையிலும் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க: ஐபிஎல் போட்டிகள் இந்த 14 மைதானங்களில் நடக்கும்...? இனி ஆர்சிபிக்கு 2 கிரவுண்ட்
மேலும் படிக்க: SA vs NZ: இன்று நியூசிலாந்து அணியே வெற்றி பெறும்? தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக புள்ளிவிவரங்கள்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ