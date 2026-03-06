IND vs ENG: இந்தியா ஜெயிக்க காரணமாக இருந்த 3 முக்கிய காரணங்கள்!

India vs England Semi-Final: டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டி கடைசி நேரம் வரை மிகவும் விறுவிறுப்பாக சென்றது. இறுதியில் இந்திய அணி 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று ஃபனல் போட்டிக்கு தகுதி அடைந்து அசத்தியது.
ஐசிசி நடத்தும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் பிப்ரவரி 07ஆம் தேதி தொடங்கி வருகிறது. இத்தொடர் தற்போது இறுதி போட்டியை எட்டி உள்ளது. இந்த இறுதி போட்டியில் விளையாடும் இரண்டு அணிகளை தீர்மானிக்கு அரையிறுதி போட்டிகள் மார்ச் 04 மற்றும் 05ஆம் தேதிகளில் நடைபெற்றது. முதல் அரையிறுதி போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா அணியை நியூசிலாந்து அணி வீழ்த்தியது. இப்போட்டி முற்றிலுமாக நியூசிலாந்து பக்கமாக மாறி இருந்தது. இதனால் இப்போட்டியின் மீதான சுவாரஸ்யம் குறைந்தது.
விறுவிறுப்பாக சென்ற இந்தியா - இங்கிலாந்து போட்டி
ஆனால் நேற்று (மார்ச் 05) இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகள் இடையேயான இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டி கடைசி வரை மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. இப்போட்டியும் முதல் இன்னிங்ஸ் வரை போட்டி ஒருபக்கமாக அதாவது இந்தியாவின் பக்கம் வந்துவிட்டதாக அனைவரும் நினைத்தனர். இதற்கு காரணம் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 253 ரன்கள் அடித்து ஒரு பெரிய இலக்கை இங்கிலாந்து அணிக்கு நிர்ணயித்ததுதான்.
கடைசி வரை போராடிய இங்கிலாந்து
250 ரன்கள் என்பது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் அவ்வளவு எளிதாக எட்ட கூடிய விஷயம் இல்லை என்பதாலேயே முதலில், சற்று சுவாரஸ்யம் இல்லந்தது. ஆனால் இங்கிலாந்து அணி அதிரடியாக விளையாடி போட்டியை நாற்காலியின் நுனியில் அமர வைத்து பார்க்க வைத்தது. அந்த அணி தொடக்கத்தில் அடுத்தடுத்து விக்கெட்களை இழந்தாலும், ஜக்கப் பெத்தேல் மற்றும் வில் ஜாக்ஸ் சிறப்பாக விளையாடி ஓவருக்கு 12 ரன்கள் சராசரியாக குவித்து அசத்தி வந்தனர். இருப்பினும் 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணி தோல்வியை தழுவி இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்து வெளியேறியது.
இந்தியா வெற்றி பெற காரணமாக இருந்த 3 முக்கிய காரணங்கள்
இந்த நிலையில், இப்போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று இறுதி போட்டிக்கு முன்னேற காரணமாக இருந்த 3 முக்கிய காரணங்களை இங்கு பார்க்கலாம்.
1) முதலில், இந்திய அணி பேட்டிங் செய்யும்போது, சஞ்சு சாம்சனின் கேட்ச்சை இங்கிலாந்து அணி கேப்டன் ஹரி புரூக் பிடிக்க தவறினார். அப்போது சஞ்சு சாம்சன் 15 ரன்களில் இருந்தார். அந்த கேட்ச்சை புரூக் பிடித்திருந்தால், இந்திய அணி 253 ரன்கள் அடித்திருக்காது. நிச்சயமாக சஞ்சு சாம்சனின் ஆட்டமிழப்புக்கு பின்னர் இந்திய ஒரு நிதான ஆட்டத்தை கையாண்டிருக்கும்.
2) இரண்டாவதாக, இங்கிலாந்து அணியின் பேட்டிங்கின்போது, அக்சர் படேல் பிடித்த அந்த இரண்டு கேட்ச்கள் ஒரு முக்கிய காரணம். ஏனென்றால், கடந்த சூப்பர் 8 போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக சதம் அடித்த ஹரி புரூக்கின் கேட்ச்சை இப்போட்டியில் சுமார் 24 மீட்டர் ஓடி வந்து அக்சர் படேல் பிடித்தார். இது போட்டியில் ஒரு முக்கிய திருப்பு முனையாக அமைந்தது. அதேபோல், புரூக்கின் ஆட்டமிழப்புக்கு பின்னர் வில் ஜேக்ஸ் சிறப்பாக விளையாடி வந்தார். அவர் 35 ரன்கள் அடித்திருந்தபோது, அர்ஷ்தீப் சிங்கின் ஒரு பந்தை சிக்சர் அடிக்க முயன்றார். அந்த பந்தை ஓடி வந்து பவுண்டரில் எல்லை பாய்ந்து பிடித்து அருகில் இருந்த சிவம் துபேவுடன் அழகாக கொடுத்து அந்த கேட்ச்சை வெற்றிகரமாக பிடிக்க வைத்தார். ஒருவேளை வில் ஜாக்ஸ் நின்றிருந்தால் போட்டியை இங்கிலாந்து அணி நிச்சயம் வென்றிருக்கும்.
3) மூன்றாவதாக, இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா வீசிய 4 ஓவர்கள். அவர் ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றி 33 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்தார். அடுத்ததாக ஹர்திக் பாண்டியா, 4 ஓவர்கள் வீசி 38 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 2 விக்கெட்களை கைப்பற்றினார். இது இந்திய அணியை இறுதி போட்டிக்கு முன்னேற செய்ய முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
IND vs NZ Final 2026: நியூசிலாந்துடன் இறுதி போட்டி
இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தி 2026 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது இந்திய அணி. அப்போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியை எதிர்கொள்கிறது. இந்த போட்டியானது வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மார்ச் 08ஆம் தேதி அகமதாபாத்தின் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
