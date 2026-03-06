English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • IND vs ENG: இந்தியா ஜெயிக்க காரணமாக இருந்த 3 முக்கிய காரணங்கள்!

IND vs ENG: இந்தியா ஜெயிக்க காரணமாக இருந்த 3 முக்கிய காரணங்கள்!

3 Reasons why India won Against England: டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் அரையிறுதி போட்டியில் இந்திய அணி இங்கிலாந்துக்கு எதிராக திகில் வெற்றியை பெற்று இறுது போட்டிக்கு முன்னேறி உள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 6, 2026, 08:40 AM IST
  • இந்தியா - இங்கிலாந்து அரையிறுதி போட்டி மார்ச் 05 நடைபெற்றது
  • போட்டியில் ஜேக்கப் பெத்தெல் மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் அசத்தினர்
  • இந்திய அணி 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்று பெற்று இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியது

Trending Photos

புதுச்சேரி பெண்களுக்கு ரூ.5000! யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? மகளிர் உரிமைத்தொகை அப்டேட்
camera icon9
Puducherry
புதுச்சேரி பெண்களுக்கு ரூ.5000! யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? மகளிர் உரிமைத்தொகை அப்டேட்
ஐபிஎல் போட்டிகள் இந்த 14 மைதானங்களில் நடக்கும்...? இனி ஆர்சிபிக்கு 2 கிரவுண்ட்
camera icon10
IPL 2026
ஐபிஎல் போட்டிகள் இந்த 14 மைதானங்களில் நடக்கும்...? இனி ஆர்சிபிக்கு 2 கிரவுண்ட்
மார்ச் 6: தென் மாவட்டங்களின் வானிலை அப்டேட்... மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கா?
camera icon8
Tamilnadu
மார்ச் 6: தென் மாவட்டங்களின் வானிலை அப்டேட்... மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கா?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்காதவர்களுக்கு குட்நியூஸ்..!
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்காதவர்களுக்கு குட்நியூஸ்..!
IND vs ENG: இந்தியா ஜெயிக்க காரணமாக இருந்த 3 முக்கிய காரணங்கள்!

India vs England Semi-Final: டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டி கடைசி நேரம் வரை மிகவும் விறுவிறுப்பாக சென்றது. இறுதியில் இந்திய அணி 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று ஃபனல் போட்டிக்கு தகுதி அடைந்து அசத்தியது. 

Add Zee News as a Preferred Source

ஐசிசி நடத்தும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் பிப்ரவரி 07ஆம் தேதி தொடங்கி வருகிறது. இத்தொடர் தற்போது இறுதி போட்டியை எட்டி உள்ளது. இந்த இறுதி போட்டியில் விளையாடும் இரண்டு அணிகளை தீர்மானிக்கு அரையிறுதி போட்டிகள் மார்ச் 04 மற்றும் 05ஆம் தேதிகளில் நடைபெற்றது. முதல் அரையிறுதி போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா அணியை நியூசிலாந்து அணி வீழ்த்தியது. இப்போட்டி முற்றிலுமாக நியூசிலாந்து பக்கமாக மாறி இருந்தது. இதனால் இப்போட்டியின் மீதான சுவாரஸ்யம் குறைந்தது. 
விறுவிறுப்பாக சென்ற இந்தியா - இங்கிலாந்து போட்டி 

ஆனால் நேற்று (மார்ச் 05) இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகள் இடையேயான இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டி கடைசி வரை மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. இப்போட்டியும் முதல் இன்னிங்ஸ் வரை போட்டி ஒருபக்கமாக அதாவது இந்தியாவின் பக்கம் வந்துவிட்டதாக அனைவரும் நினைத்தனர். இதற்கு காரணம் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 253 ரன்கள் அடித்து ஒரு பெரிய இலக்கை இங்கிலாந்து அணிக்கு நிர்ணயித்ததுதான். 

கடைசி வரை போராடிய இங்கிலாந்து 

250 ரன்கள் என்பது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் அவ்வளவு எளிதாக எட்ட கூடிய விஷயம் இல்லை என்பதாலேயே முதலில், சற்று சுவாரஸ்யம் இல்லந்தது. ஆனால் இங்கிலாந்து அணி அதிரடியாக விளையாடி போட்டியை நாற்காலியின் நுனியில் அமர வைத்து பார்க்க வைத்தது. அந்த அணி தொடக்கத்தில் அடுத்தடுத்து விக்கெட்களை இழந்தாலும், ஜக்கப் பெத்தேல் மற்றும் வில் ஜாக்ஸ் சிறப்பாக விளையாடி ஓவருக்கு 12 ரன்கள் சராசரியாக குவித்து அசத்தி வந்தனர். இருப்பினும் 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணி தோல்வியை தழுவி இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்து வெளியேறியது. 

இந்தியா வெற்றி பெற காரணமாக இருந்த 3 முக்கிய காரணங்கள் 

இந்த நிலையில், இப்போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று இறுதி போட்டிக்கு முன்னேற காரணமாக இருந்த 3 முக்கிய காரணங்களை இங்கு பார்க்கலாம். 

1) முதலில், இந்திய அணி பேட்டிங் செய்யும்போது, சஞ்சு சாம்சனின் கேட்ச்சை இங்கிலாந்து அணி கேப்டன் ஹரி புரூக் பிடிக்க தவறினார். அப்போது சஞ்சு சாம்சன் 15 ரன்களில் இருந்தார். அந்த கேட்ச்சை புரூக் பிடித்திருந்தால், இந்திய அணி 253 ரன்கள் அடித்திருக்காது. நிச்சயமாக சஞ்சு சாம்சனின் ஆட்டமிழப்புக்கு பின்னர் இந்திய ஒரு நிதான ஆட்டத்தை கையாண்டிருக்கும். 

2) இரண்டாவதாக, இங்கிலாந்து அணியின் பேட்டிங்கின்போது, அக்சர் படேல் பிடித்த அந்த இரண்டு கேட்ச்கள் ஒரு முக்கிய காரணம். ஏனென்றால், கடந்த சூப்பர் 8 போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக சதம் அடித்த ஹரி புரூக்கின் கேட்ச்சை இப்போட்டியில் சுமார் 24 மீட்டர் ஓடி வந்து அக்சர் படேல் பிடித்தார். இது போட்டியில் ஒரு முக்கிய திருப்பு முனையாக அமைந்தது. அதேபோல், புரூக்கின் ஆட்டமிழப்புக்கு பின்னர் வில் ஜேக்ஸ் சிறப்பாக விளையாடி வந்தார். அவர் 35 ரன்கள் அடித்திருந்தபோது, அர்ஷ்தீப் சிங்கின் ஒரு பந்தை சிக்சர் அடிக்க முயன்றார். அந்த பந்தை ஓடி வந்து பவுண்டரில் எல்லை பாய்ந்து பிடித்து அருகில் இருந்த சிவம் துபேவுடன் அழகாக கொடுத்து அந்த கேட்ச்சை வெற்றிகரமாக பிடிக்க வைத்தார். ஒருவேளை வில் ஜாக்ஸ் நின்றிருந்தால் போட்டியை இங்கிலாந்து அணி நிச்சயம் வென்றிருக்கும்.

3) மூன்றாவதாக, இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா வீசிய 4 ஓவர்கள். அவர் ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றி 33 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்தார். அடுத்ததாக ஹர்திக் பாண்டியா, 4 ஓவர்கள் வீசி 38 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 2 விக்கெட்களை கைப்பற்றினார். இது இந்திய அணியை இறுதி போட்டிக்கு முன்னேற செய்ய முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. 

IND vs NZ Final 2026: நியூசிலாந்துடன் இறுதி போட்டி 

இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தி 2026 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது இந்திய அணி. அப்போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியை எதிர்கொள்கிறது. இந்த போட்டியானது வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மார்ச் 08ஆம் தேதி அகமதாபாத்தின் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. 

மேலும் படிக்க: பைனலில் இந்தியா... எகிறிய BP... மரண பயத்தை காட்டிய பெத்தெல்+

மேலும் படிக்க: டி20 உலகக்கோப்பை : அரையிறுதியில் சஞ்சு சாம்சன் மீண்டும் சரவெடி! விராட் கோலி சாதனை சமன்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
IND vs ENGT20 World Cup 2026Ind vs NZICC

Trending News