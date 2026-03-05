டாஸை தோற்ற இந்தியா... இங்கிலாந்து அணியில் CSK வீரருக்கு வாய்ப்பு - சாதகம் யாருக்கு?

India vs England Toss Updates: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் (ICC T20 World Cup 2026) 2வது அரையிறுதியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது. இங்கிலாந்து அணி மட்டும் பிளேயிங் லெவனில் ஒரு மாற்றத்தை செய்துள்ளது.
#TeamIndia have been put into bat first.
Updateshttps://t.co/LxSBs3EDPx #T20WorldCup | #MenInBlue | #ENGvIND pic.twitter.com/vPVg80Dik3
— BCCI (@BCCI) March 5, 2026
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ