IND vs ENG: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் 2வது அரையிறுதியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது. இங்கிலாந்து அணி மட்டும் பிளேயிங் லெவனில் ஒரு மாற்றத்தை செய்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 5, 2026, 06:45 PM IST

டாஸை தோற்ற இந்தியா... இங்கிலாந்து அணியில் CSK வீரருக்கு வாய்ப்பு - சாதகம் யாருக்கு?

India vs England Toss Updates: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் (ICC T20 World Cup 2026) 2வது அரையிறுதியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது. இங்கிலாந்து அணி மட்டும் பிளேயிங் லெவனில் ஒரு மாற்றத்தை செய்துள்ளது.

