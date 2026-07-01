/அடிச்சது ஜாக்பாட்! IND அணியில் அறிமுகமாகும் சூர்யவன்சி? அதிரடி வீரரை நீக்கிய கம்பீர்

இந்திய கிரிக்கெட் அணி அயர்லாந்து டி20 தொடரின் தோல்விக்கு பின்னர் தற்போது இங்கிலாந்துக்கு சென்றுள்ளது. அங்கு அந்நாட்டு அணியுடன் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாட உள்ளது. இத்தொடரின் முதல் போட்டி இன்று (ஜூலை 01) இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகள் விளையாட இருக்கின்றன. போட்டி இரவு 10 மணிக்கு டர்ஹாம் நகரில் தொடங்கி நடைபெறுகிறது.
டி20 கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பையில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணியை அயர்லாந்து அணி வீழ்த்தி இருப்பது ரசிகர்கள் இடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த சூழலில், இங்கிலாந்து சென்றிருக்கும் அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை எப்படியாவது கைபற்ற வேண்டும் என்ற ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் போட்டியில் இந்திய அணி சார்பாக 15 வயதே ஆகும் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்சி அறிமுகமாக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
இதற்கு முக்கிய காரணமாக அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான பேட்டிங் சொத்தப்பலை கூறுகின்றனர். குறிப்பாக தொடக்க வீரர் சஞ்சு சாம்சன் முதல் போட்டியில் 5 ரன்களும் இரண்டாவது போட்டியில் ரன் எடுக்காமல் டக் அவுட்டும் ஆகி இருந்தார். இது பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் மத்தியில் பெரும் ஏமாற்றத்தை கொடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இதன் காரணமாக இன்று நடக்க இருக்கும் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் சஞ்சு சாம்சனுக்கு ஓய்வு அளித்துவிட்டு அவருக்கு பதிலாக வைபவ் சூர்யவன்சியை ஆட வைக்கலாம் என கம்பீர் யோசித்து வைத்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதனால் இஷான் கிஷன் அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டராக விளையாட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த தகவலின்படி, வைபவ் சூர்யவன்சி இன்றைய போட்டியில் இந்திய அணிக்காக அறிமுகமானால் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணிக்காக மிக இளம் வயதில் அறிமுகமான வீரர் என்ற சாதனையை படைத்து சச்சின் டெண்டுல்கரை பின்னுக்கு தள்ளுவார்.
ஐபிஎல்லில் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் அறிமுகமான வைபவ் சூர்யவன்சி இதுவரை 23 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். அதில் 1028 ரன்களை குவித்து 44.70 சராசரியை வைத்துள்ளார். இதில் 2 சதம் மற்றும் 6 அரைசதங்களும் அடங்கும். இதன் மூலம் அவர் ஒரு ரசிகர் பட்டாளத்தையே உருவாக்கி வைத்துள்ளார். இதனாலேயே அவர் மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.
அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூர்யவன்சி, இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, சிவம் துபே, அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ்.