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அடிச்சது ஜாக்பாட்! IND அணியில் அறிமுகமாகும் சூர்யவன்சி? அதிரடி வீரரை நீக்கிய கம்பீர்

IND vs ENG Vaibhav Suryavanshi Debut: அயர்லாந்து தொடரின் தோல்விக்குப் பிறகு இன்று இங்கிலாந்துடனான முதல் டி20 போட்டியில் மோதும் இந்திய அணியில், சொதப்பிய சஞ்சு சாம்சனுக்குப் பதிலாக 15 வயது இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்சி அறிமுகமாகி சச்சினின் சாதனையை முறியடிக்க வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Written ByR Balaji
Published: Jul 01, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:39 PM IST
அடிச்சது ஜாக்பாட்! IND அணியில் அறிமுகமாகும் சூர்யவன்சி? அதிரடி வீரரை நீக்கிய கம்பீர்
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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