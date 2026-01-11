English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
சதத்தை தவறவிட்ட விராட்... இந்தியா அசத்தல் வெற்றி - பயம்காட்டிய நியூசிலாந்து!

IND vs NZ 1st ODI Highlights: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஓடிஐ போட்டியில் இந்திய அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 11, 2026, 09:43 PM IST
  • விராட் கோலி 93 ரன்கள் விளாசல்
  • சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, ஹர்ஷித் தலா 2 விக்கெட்டை எடுத்தனர்.
  • ஆட்ட நாயகனாக விராட் கோலி தேர்வு செய்யப்படுவார் என எதிர்பார்ப்பு.

IND vs NZ 1st ODI Highlights: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஓடிஐ போட்டியில் இந்திய அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. 3 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் இந்தியா முன்னிலை பெற்றது.

