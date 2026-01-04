English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • IND vs NZ: இந்திய அணியின் கச்சிதமான பிளேயிங் லெவன் இதுதான்... ரிஷப் பண்டுக்கு இடமிருக்கா?

IND vs NZ: இந்திய அணியின் கச்சிதமான பிளேயிங் லெவன் இதுதான்... ரிஷப் பண்டுக்கு இடமிருக்கா?

IND vs NZ 1st ODI: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஓடிஐ போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் யார் யார் இடம்பிடிப்பார்கள் என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 4, 2026, 07:00 AM IST
  • சுப்மான் கில் தலைமையிலான இந்திய ஸ்குவாட் அறிவிப்பு
  • ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது.
  • ஷமியும் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Trending Photos

லட்சுமி கடாட்சம் யாருக்கு? இந்த வாரம் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கப்போகும் 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
camera icon13
Weekly Horoscope
லட்சுமி கடாட்சம் யாருக்கு? இந்த வாரம் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கப்போகும் 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
IND vs NZ: நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி.. உள்ளே வரும் முகமது ஷமி?
camera icon6
India Probable Squad
IND vs NZ: நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி.. உள்ளே வரும் முகமது ஷமி?
IPL: முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானுக்கு எழும் கடும் எதிர்ப்பு... அவரது சொத்து மதிப்பு என்ன?
camera icon8
IPL 2026
IPL: முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானுக்கு எழும் கடும் எதிர்ப்பு... அவரது சொத்து மதிப்பு என்ன?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை சனிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை சனிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
IND vs NZ: இந்திய அணியின் கச்சிதமான பிளேயிங் லெவன் இதுதான்... ரிஷப் பண்டுக்கு இடமிருக்கா?

IND vs NZ 1st ODI, Team India Playing XI Prediction: நியூசிலாந்து அணி இந்தியாவுக்கு இந்த ஜனவரி மாதம் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கிறது. மூன்று ஓடிஐ மற்றும் ஐந்து டி20ஐ போட்டிகளில் விளையாட இருக்கிறது. வரும் ஜனவரி 11ஆம் தேதி ஓடிஐ தொடர் தொடங்க இருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

IND vs NZ 1st ODI: 15 வீரர்கள் அடங்கிய ஸ்குவாட் அறிவிப்பு 

முதல் ஓடிஐ போட்டி ஜனவரி 11ஆம் தேதி வதோதரா நகரிலும், இரண்டாவது போட்டி ஜனவரி 14ஆம் தேதி ராஜ்கோட் நகரிலும், மூன்றாவது போட்டி ஜனவரி 18ஆம் தேதி இந்தூர் நகரிலும் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த ஓடிஐ தொடருக்கு சுப்மான் கில் தலைமையிலான 15 வீரர்கள் அடங்கிய இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர். ஓபனர்கள் ரோஹித் - கில் ஆகியோருக்கு பேக்-அப்பாக ஜெய்ஸ்வால் உள்ளார்.

ஆஸ்திரேலிய தொடரில் காயமடைந்து, தென்னாப்பிரிக்கா தொடரை தவறவிட்ட ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் மீண்டும் அணியில் சேர்க்கப்ட்டுள்ளார். இருப்பினும் அவர் பிசிசிஐயிடம் உடற்தகுதியை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார், உடற்தகுதியை நிரூபிக்கும்பட்சத்தில் அவர் பிளேயிங் லெவனில் நேரடியாக நம்பர் 4 இடத்தில் விளையாடுவார்.

IND vs NZ 1st ODI: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் நீக்கம் ஏன்?

ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் வருகையால், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் திலக் வர்மா ஆகியோருக்கு ஸ்குவாடில் இடமில்லை. திலக் வர்மா டி20 உலகக் கோப்பையில் இருப்பதால் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை என புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. ஆனால், ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படாதது பெரும் விமர்சனங்களை கிளப்பி உள்ளது. தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 2வது ஓடிஐ போட்டியில் விராட் கோலி உடன் சிறப்பான பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து, சதம் விளாசியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

IND vs NZ 1st ODI: முகமது ஷமியும் புறக்கணிப்பு

அடுத்து ஷமியும் தொடர்ச்சியாக பிசிசிஐயால் ஓரங்கட்டப்பட்டு வருகிறார், இத்தொடரிலும் அவருக்கு வாய்ப்பில்லை. இதற்கு பின் இந்திய அணி ஜூலை மாதம்தான் சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடும் என்பதால் ஷமி விரைவில் ஓய்வை அறிவிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டெஸ்ட் மற்றும் டி20ஐ அரங்கில் அவர் ஓய்வுபெற்றுவிட்டு, 2027 ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடர் வரை வாய்ப்புக்காக காத்திருப்பார் என்றும் கூறப்படுகிறது. அவர் பிசிசிஐயில் தனது உடற்தகுதியை நிரூபிக்காத காரணத்தினால்தான் அவரை தேர்வு செய்யவில்லை என தகவல்கள் கூறப்படுகின்றன.

IND vs NZ 1st ODI: ஸ்குவாடில் ரிஷப் பண்ட், சிராஜ் 

ரிஷப் பண்டுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது, இவர் கேஎல் ராகுலுக்கு பேக்அப்பாக இருப்பார். இதனால் கடந்த தென்னாப்பிரிக்கா ஸ்குவாடில் 3வது விக்கெட் கீப்பர் பேட்டராக இருந்த துருவ் ஜூரேல் நீக்கப்பட்டுள்ளார். ஆஸ்திரேலிய ஓடிஐ தொடரில் பங்கேற்று, தென்னாப்பிரிக்க தொடரில் விடுவிக்கப்பட்டிருந்த முகமது சிராஜ் மீண்டும் ஓடிஐ ஸ்குவாடில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். ஹர்திக் பாண்டியா, பும்ரா ஆகியோருக்கு டி20 உலகக் கோப்பைக்காக இத்தொடரில் ஓய்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஹர்திக் பாண்டியா இடத்தில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி விளையாடுவார். வாஷிங்டன் சுந்தர், ஹர்ஷித் ராணா, குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங் என டி20 உலகக் கோப்பை ஸ்குவாடில் இடம்பெற்றுள்ள இந்த நான்கு வீரர்கள் ஓடிஐ ஸ்குவாடிலும் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

IND vs NZ 1st ODI: இந்திய அணியின் பேட்டிங் ஆர்டர்

நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஓடிஐ பிளேயிங் லெவனை பொருத்தவைர ரோஹித் சர்மா - சுப்மான் கில் ஜோடி களமிறங்கும். அடுத்து நம்பர் 3இல் வழக்கம்போல் விராட் கோலி களமிறங்குவார். நம்பர் 4 இடத்தில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் வருவார், அவர் உடல்தகுதியை நிரூபிக்காதபட்சத்தில்தான் சிக்கல். அந்த இடத்தில் ஒரு இடதுகை வீரரை விளையாட வைக்க கம்பீர் திட்டமிட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் விளையாடாவிட்டால் ரிஷப் பண்ட் நம்பர் 4 இடத்தில் விளையாட வாய்ப்புள்ளது, கம்பீர் அந்த இடத்தில் வாஷிங்டன் சுந்தரை விளையாட வைத்தாலும் ஆச்சர்யப்படுவதற்கில்லை. கேஎல் ராகுல் நம்பர் 5இல் களமிறங்கலாம். அடுத்து பின்வரிசையில் ஜடேஜா, நிதிஷ்குமார் ரெட்டி ஆகியோர் களமிறங்கலாம்.

IND vs NZ 1st ODI: இந்திய அணியின் பந்துவீச்சு காம்பினேஷன் 

நம்பர் 8இல் வாஷிங்டன் சுந்தர் அல்லது ஹர்ஷித் ராணா ஆகியோரில் ஒருவர் இடம்பெறுவர். நிச்சயம் நீண்ட பேட்டிங் வேண்டும் என இந்திய அணி எதிர்பார்க்கும். அடுத்து குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோர் இடம்பெறுவார்கள். பந்துவீச்சை பொருத்தவரை சிராஜ், அர்ஷ்தீப், குல்தீப், ஜடேஜா ஆகியோர் தலா 10 ஓவர்களை வீசிவிடுவார்கள். மீதம் உள்ள 10 ஓவர்களில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி எத்தனை ஓவர்களை வீசுவார் என்பதுதான் கேள்விக்குறி. எனவே, கூடுதல் ஸ்பின்னர் தேவைப்பட்டால் வாஷிங்டன் சுந்தரும், கூடுதல் வேகப்பந்துவீச்சு தேவைப்பட்டால் ஹர்ஷித் ராணாவும் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்படலாம். இல்லையெனில் நிதிஷ் குமாருக்கு பதில் வாஷிங்டன் சுந்தரை களமிறக்கிவிட்டு, ஹர்ஷித் ராணாவை நம்பர் 8இல் களமிறக்கலாம். 

IND vs NZ 1st ODI: இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் கணிப்பு

ரோஹித் சர்மா, சுப்மான் கில் (கேப்டன்), விராட் கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் / ரிஷப் பண்ட், கேஎல் ராகுல் (விக்கெட் கீப்பர்), ரவீந்திர ஜடேஜா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர் / ஹர்ஷித் ராணா, குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், அர்ஷ்தீப் சிங்.

மேலும் படிக்க | IND vs NZ: இனி இந்த வீரருக்கு வாய்ப்பே இல்லை? ஓரம் கட்டிய பிசிசிஐ!

மேலும் படிக்க | 2026இல் விராட் கோலி செய்யப்போகும் 3 முக்கிய சம்பவங்கள் - என்ன தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | 6,6,6,6,6,4! ஒரே ஓவரில் 34 ரன்கள்! அதிரடி காட்டிய ஹர்திக் பாண்டியா!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Ind vs NZTeam IndiaIND vs NZ ODIIND vs NZ Playing XIShubman Gill

Trending News