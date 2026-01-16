இந்திய அணியில் அதிரடி மாற்றம்... நீக்கப்படும் இந்த 2 வீரர்கள் - பிளேயிங் லெவன் இதுதான்!

IND vs NZ 3rd ODI, Team India Probable Playing XI: நியூசிலாந்து அணி இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. 3 போட்டிள் கொண்ட ஓடிஐ தொடரிலும், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடரிலும் இரு அணிகளும் விளையாடுகின்றன. தற்போது ஓடிஐ தொடர் நடைபெற்று வருகிறது, ஜன. 21ஆம் தேதி டி20ஐ தொடர் தொடங்கும்.
ஓடிஐ தொடரின் முதல் போட்டி கடந்த ஜன. 11ஆம் தேதி வதோதரா நகரில் நடந்தது, அதில் இந்திய அணி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது. விராட் கோலி அதில் 93 ரன்களை அடித்து ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றிருந்தார். தொடர்ந்து, ஜன. 14ஆம் தேதி ராஜ்கோட் நகரில் நடந்த 2வது போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது. அந்த போட்டியில் சதம் அடித்த நியூசிலாந்து வீரர் டேரில் மிட்செல் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
IND vs NZ 3rd ODI: இந்தூரில் 3வது போட்டி
ஓடிஐ தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமனில் உள்ள நிலையில், வரும் ஜன. 18ஆம் தேதி 3வது மற்றும் கடைசி ஓடிஐ போட்டி மத்திய பிரதேசத்தின் இந்தூர் நகரில் உள்ள ஹோல்கர் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. தொடரின் வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும் இந்த போட்டியை வெல்ல இரு அணிகளும் முட்டிமோதும். மேலும் சொந்த மண்ணில் இதுவரை நியூசிலாந்து அணியிடம் ஓடிஐ தொடரை பறிகொடுத்ததே இல்லை என்ற பெருமையை தக்கவைக்க சுப்மான் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி கடுமையாக போராடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
IND vs NZ 3rd ODI: அதிரடி மாற்றங்கள்
இதனால், இந்திய அணி அதன் பிளேயிங் லெவன் காம்பினேஷனில் சில மாற்றங்களை செய்ய வாய்ப்பிருக்கிறது. முதல் போட்டியில் டாஸ் போடுவதற்கு முன் இந்திய அணி கேப்டன் சுப்மான் இந்த தொடர் குறித்து பேசியபோது, வெவ்வேறு காம்பினேஷனில் அணியை கட்டமைத்து விளையாட முயற்சிப்போம் என்றார். இதில் வெற்றி, தோல்வியை தாண்டி தொலைநோக்கு திட்டம் கண்டிப்பாக இருக்கிறது என்பதை புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. இதனால், 2வது போட்டியில் அடைந்த படுதோல்வியை ஈடுகட்ட இந்திய அணியில் அதிரடி மாற்றங்கள் இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
IND vs NZ 3rd ODI: ஜடேஜா நீக்கப்படலாம்
அந்த வகையில், இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இரண்டு மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. ஜடேஜா தொடர்ச்சியாக ஓடிஐ போட்டிகளில் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சில் சொதப்பி வருகிறார் என்பதால் அவருக்கு பதில் ஆயுஷ் பதோனியை இந்திய அணி முயற்சித்து பார்க்கலாம். இடது கை ஸ்பின்னர் இல்லாமல் விளையாடுவது எளிதல்ல என்றாலும் தொலைநோக்காக யோசித்து பார்த்தால் ஒருவேளை ஆயுஷ் பதோனியால் பேட்டிங்கில் பங்களிப்பு அளிக்க முடிந்தாலும் அது இந்திய அணிக்கு பலமாக அமையக்கூடும். பந்துவீச்சில் பதோனி, நிதிஷ் குமார் ஆகியோர் தலா 5 ஓவர்களை வீசினால் போதுமானது. வாஷிங்டன் சுந்தர் காயமடைந்ததால் அவருக்கு மாற்று வீரராக அழைக்கப்பட்டவர், ஆயுஷ் பதோனி.
IND vs NZ 3rd ODI: அர்ஷ்தீப் சிங் உள்ளே
நிதிஷ் குமார் ரெட்டிக்கு இன்னும் வாய்ப்பளிக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது. அதேபோல், வேகப்பந்துவீச்சில் பிரசித் கிருஷ்ணாவுக்கு பதில் அர்ஷ்தீப் சிங்கை பிளேயிங் லெவனுக்குள் கொண்டுவர வேண்டும். முகமது சிராஜ் - அர்ஷ்தீப் சிங் - ஹர்ஷித் ராணா ஜோடி ஆட்டத்தின் எந்தக் கட்டத்திலும் சிறப்பாக பந்துவீசக்கூடிய காம்பினேஷாக தோற்றமளிக்கிறது. இவர்களுடன் நிதிஷ் குமார் ரெட்டியும் பந்துவீச்சில் கைக்கொடுத்தால் அணியின் பலம் கூடும். குல்தீப் யாதவ், ஆயுஷ் பதோனி சுழற்பந்துவீச்சை கவனித்துக்கொள்ளலாம்.
IND vs NZ 3rd ODI: இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் கணிப்பு
சுப்மான் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (துணை கேப்டன்), கேஎல் ராகுல் (விக்கெட் கீப்பர்), ஆயுஷ் பதோனி, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஹர்ஷித் ராணா, குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், முகமது சிராஜ்.
