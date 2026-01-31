English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இஷான் சதம்; அர்ஷ்தீப்பிற்கு 5 விக்கெட்; 36 சிக்ஸ் - அனல் பறந்த கடைசி போட்டி!

இஷான் சதம்; அர்ஷ்தீப்பிற்கு 5 விக்கெட்; 36 சிக்ஸ் - அனல் பறந்த கடைசி போட்டி!

நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான கடைசி டி20ஐ போட்டியில் இந்திய அணி 46 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்று, தொடரை 4-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 31, 2026, 11:18 PM IST
  • நியூசிலாந்து அணிக்கு 272 ரன்கள் இலக்கு
  • அர்ஷ்தீப் சிங் 5 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார்
  • இஷான் கிஷன் சதம் அடித்து அசத்தல்

India vs New Zealand 5th T20I Highlights: நியூசிலாந்து அணி இந்தியாவுக்குச் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மூன்று போட்டிகள் அடங்கிய ஓடிஐ தொடரையும், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடரையும் விளையாடியது. ஓடிஐ தொடரை 1-2 என்ற கணக்கில் நியூசிலாந்து அணி வென்றது.

IND vs NZ 5th T20I: தொடரை வென்ற இந்தியா

தொடர்ந்து, டி20ஐ தொடரில் நாக்பூர், ராய்ப்பூர், கௌகாத்தி ஆகிய நகரங்களில் நடந்த முதல் மூன்று போட்டிகளிலும் இந்திய அணி வெற்றிபெற்று தொடரை கைப்பற்றியது. மேலும், 2024 டி20 உலகக் கோப்பையில் இருந்து ஒரு டி20ஐ தொடரை கூட இழக்கவில்லை என்ற பெருமையையும் தக்கவைத்தது. தொடரை இந்தியா வைட்வாஷ் செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், விசாகப்பட்டினத்தில் நடந்த 4வது டி20 போட்டியை நியூசிலாந்து அணி 50 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்று ஆறுதல் அடைந்தது.

IND vs NZ 5th T20I: இஷான் கிஷன் சதம்

இன்று திருவனந்தபுரம் கிரீன்பீல்ட் மைதானத்தில் 5வது டி20ஐ தொடர் நடைபெற்றது. இதில் பிளேயிங் லெவனில் இந்திய அணி மூன்று மாற்றங்களும், நியூசிலாந்து அணி நான்கு மாற்றங்களும் மேற்கொண்டன. டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. அதன்படி இந்திய அணி 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டை இழந்து 271 ரன்களை எடுத்தது. அதிகபட்சமாக இஷான் கிஷன் 43 பந்துகளில் 4 பவுண்டரி, 6 சிக்ஸர் என 103 ரன்களை குவித்து அசத்தினார். சூர்யகுமார் யாதவ் 30 பந்துகளில் 4 பவுண்டரி, 6 சிக்ஸர் உடன் 63 ரன்களை அடித்தார். ஹர்திக் பாண்டியா 17 பந்துகளில் 1 பவுண்டரி, 4 சிக்ஸர் உடன் 42 ரன்களையும், அபிஷேக் சர்மா 16 பந்துகளில் 4 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர் உடன் 30 ரன்களையும் அடித்தார். சஞ்சு சாம்சன் மட்டுமே வெறும் 6 பந்துகளுக்கு 6 ரன்களை அடித்து சொதப்பினார். பெர்குசன் 2 விக்கெட்டையும், ஜேமீசன், டஃபி, சான்ட்னர் ஆகியோர் தலா 1 விக்கெட்டை வீழ்த்தினர். இந்திய அணி 17 பவுண்டரியையும், 23 சிக்ஸரையும் பறக்கவிட்டது.

IND vs NZ 5th T20I: ஆறுதல் அளித்த பின் ஆலன்

272 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்குடன் களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி 19.4 ஓவர்களுக்கு 225 ரன்களை அடித்து ஆல்-அவுட்டானது. அந்த அணியில் பின் ஆலன் மட்டும் 38 பந்துகளில் 8 பவுண்டரி, 6 சிக்ஸர் உள்பட 80 ரன்களை குவித்து மிரட்டினார். இஷ் சோதி 33, ரச்சின் ரவீந்திரா 30, டேரில் மிட்செல் 26 ரன்களை எடுத்து ஆறுதல் அளித்தனர். நியூசிலாந்து அணி இதனால் 46 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது. அர்ஷ்தீப் சிங் 5 விக்கெட்டையும், அக்சர் பட்டேல் 3 விக்கெட்டையும், வருண் மற்றும் ரிங்கு சிங் தலா 1 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினர். அர்ஷ்தீப் சிங் முதலிரண்டு ஓவர்களில் 1 விக்கெட்டை மட்டும் வீழ்த்தி 40 ரன்களை கொடுத்தார். ஆனால் அவர் வீசிய கடைசி 2 ஓவர்களில் 11 ரன்களை மட்டும் கொடுத்து 4 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். பும்ரா இன்று 4 ஓவர்கள் வீசி விக்கெட் ஏதும் எடுக்காமல் 58 ரன்களை விட்டுக்கொடுத்தார்.

IND vs NZ 5th T20I: ஆறுதல் சூர்யகுமார் யாதவ்

ஒரு கட்டத்தில் 8.5 ஓவரில் 117 ரன்களுக்கு 1 விக்கெட்டை மட்டும் இழந்திருந்த நியூசிலாந்து அணி, 15.5 ஓவரில் 180 ரன்களுக்கு 8 விக்கெட்டை இழந்துவிட்டது. அதாவது, 42 பந்துகளில் 63 ரன்களை அடித்து 7 விக்கெட்டை நியூசிலாந்து பறிகொடுத்தது. 4-1 என்ற கணக்கில் இந்தியா தொடரை வென்று, முழு பலத்துடன் டி20ஐ உலகக் கோப்பைக்கு செல்கிறது. இஷான் கிஷன் ஆட்டநாயகனாகவும், சூர்யகுமார் யாதவ் தொடர் நாயகனாகவும் தேர்வானார்கள்.

IND vs NZ 5th T20I: 36 சிக்ஸர்கள்

இந்த போட்டியில் மொத்தம் 15 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்பட்டு, 496 ரன்கள் குவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் நடந்த ஒரு டி20ஐ போட்டியில் மொத்தமாக அடிக்கப்பட்ட ரன்கள் இதுதான். மேலும், இந்தியா 23 சிக்ஸர், நியூசிலாந்து 13 சிக்ஸர் என மொத்தம் 36 சிக்ஸர் இன்று அடிக்கப்பட்டது. ஒரு டி20ஐ போட்டியில் அடிக்கப்பட்ட அதிக சிக்ஸர்கள் இதுதான். 

மேலும் படிக்க | இந்த டி20 உலக கோப்பையுடன் ஓய்வை அறிவிக்கப்போகும் 5 வீரர்கள்!

மேலும் படிக்க |  டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா வென்றால் அது இவரால்தான் நடக்கும் - ரோகித் சர்மா சொன்ன மேட்டர்!

மேலும் படிக்க |  ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை: அதிக விக்கெட்டை எடுத்த டாப் 8 பௌலர்கள்

