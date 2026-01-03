IND vs NZ: இன்று அறிவிக்கப்படும் இந்திய அணி... யார் யாருக்கு வாய்ப்பு? சர்ப்ரைஸ் இருக்குமா?

IND vs NZ, Team India Squad: நியூசிலாந்து அணி இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கிறது. 3 ஓடிஐ போட்டிகள் மற்றும் 5 டி20ஐ போட்டிகளை இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் விளையாட உள்ளன. கடந்த 2024ஆம் ஆண்டில் நியூசிலாந்து அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு டெஸ்ட் தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் வைட்வாஷ் செய்தது இந்திய அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக அமைந்தது.
அடுத்து வரும் பிப்ரவரி மாதம் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் இந்தியாவிலும், இலங்கையிலும் நடைபெற இருக்கிறது, அதற்கு முன்னர் நடக்கும் கடைசி தொடர் என்பதால் இரு அணிகளுக்கும் இவை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. டி20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அதே அணிதான் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான தொடரிலும் விளையாடும்.
IND vs NZ, Team India Squad: ஷ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு வாய்ப்பு?
ஆனால், டி20ஐ தொடர் ஜனவரி 21ஆம் தேதிதான் தொடங்க உள்ளது. அதற்கு முன் ஓடிஐ தொடர் தொடங்க உள்ளது. ஜனவரி 11ஆம் தேதி வதோதராவிலும், ஜன. 14ஆம் தேதி ராஜ்கோட் நகரிலும், ஜன. 18 இந்தூர் நகரிலும் என மூன்று ஓடிஐ போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. இந்நிலையில், இத்தொடருக்கான இந்திய ஸ்குவாட் இன்று அறிவிக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது. கேப்டனாக சுப்மான் கில் செயல்படுவார் என தெரிகிறது. இன்னும் உடற்தகுதியை நிரூபிக்கவில்லை என்றாலும், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஸ்குவாடில் சேர்க்கப்படுவார் என தகவல்கள் கூறுகின்றன. ஜன. 5ஆம் தேதி அவர் உடற்தகுதியை நிரூபிக்கக்கூடும்.
IND vs NZ, Team India Squad: பேட்டர்களில் யார் யாருக்கு வாய்ப்பு?
ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகியோர் இந்திய அணியில் தொடர்வார்கள். யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஓபனர்களுக்கு பேக்-அப்பாக இருப்பார். கேஎல் ராகுல் பிரதான விக்கெட் கீப்பராக செயல்படுவார். அக்சர் பட்டேல் டி20 உலகக் கோப்பையில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதால், ஜடேஜாவுக்கு ஓடிஐயில் மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம். அதேபோல், ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கும் ஓடிஐயில் தற்சமயம் ஓய்வு வழங்கப்படுவதால் நிதிஷ் குமார் ரெட்டிக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். திலக் வர்மாவுக்கு இத்தொடரில் வாய்ப்பு கிடைக்காது என கூறப்படுகிறது.
IND vs NZ, Team India Squad: ருதுராஜ் இடம் உறுதி...?
கடந்த தென்னாப்பிரிக்க தொடரில் இந்திய ஸ்குவாடில் இடம்பெற்ற ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அப்படியே அணியில் தொடர்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக ஒரு சதத்தை விளாசியிருந்தார், தற்போது விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரிலும் 2 சதங்களை பதிவு செய்துள்ளார். எனவே, அவர் ஸ்குவாடில் இடம்பெறுவது உறுதி. ஆனால், பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறுவது கடினம்.
IND vs NZ, Team India Squad: சிராஜ், ஷமி கதி என்ன?
ஹர்திக் பாண்டியா, அக்சர் பட்டேல், திலக் வர்மா ஆகியோருக்கு மட்டுமின்றி டி20 உலகக் கோப்பை அணியில் இடம்பெற்றுள்ள பும்ராவுக்கும் ஓடிஐயில் ஓய்வு வழங்கப்படலாம். ஆனால், வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், ஹர்ஷித் ராணா ஆகியோர் டி20 உலகக் கோப்பையில் இடம்பெற்றுள்ளனர். அதேநேரத்தில் கடந்த தென்னாப்பிரிக்கா தொடரிலும் இடம்பெற்றிருந்தனர். இவர்கள் இந்த ஓடிஐ தொடரை விளையாடுவார்களா? அல்லது வேறு வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா? என்பதும் பெரிய கேள்வியாக உள்ளது. வேகப்பந்துவீச்சில் சிராஜ், ஷமி ஆகியோர் மீண்டும் ஓடிஐ அணியில் சேர்க்கப்படுவார்களா் என்ற கேள்வியும் உள்ளது.
IND vs NZ, Team India Squad: பண்ட் ஓடிஐ எதிர்காலம்?
மேலும், கடந்த தென்னாப்பிரிக்க தொடரில் இடம்பெற்றிருந்த துருவ் ஜூரேல், ரிஷப் பண்ட் ஆகியோரில் யார் நியூசிலாந்து தொடரில் பேக்-அப் விக்கெட் கீப்பர்களாக செயல்படுவார்கள் என்ற கேள்வி அதிகரித்துள்ளது. ரிஷப் பண்டுக்கு ஏற்கெனவே டி20ஐ அரங்கில் இடமில்லாத நிலையில், அவர் இந்த ஸ்குவாடில் இடம்பெறாவிட்டால் அவரது வைட்-பால் கிரிக்கெட் எதிர்காலமும் கேள்விக்குறியாகிவிடும். எனவே ரிஷப் பண்ட் வைட்-பால் கிரிக்கெட் எதிர்காலம் குறித்த பதில் இன்று கிடைக்கக்கூடும்.
IND vs NZ, Team India Squad: சர்ப்ரைஸ் இருக்குமா?
மேலும், விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் தொடர்ச்சியாக கலக்கி வரும் சர்பராஸ் கான், தேவ்தத் படிக்கல் ஆகியோரில் யாரையாவது சர்ப்ரைஸாக தேர்வு செய்யவும் வாய்ப்புள்ளதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க |'டி20 உலகக் கோப்பையை யாருமே பார்க்கப்போவதில்லை' - அஸ்வின் சொல்வது என்ன?
மேலும் படிக்க | கம்பேக் கொடுக்கும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்... ஆனால் இதை செய்யணும் - இந்திய ஸ்குவாட் இதுதான்!
மேலும் படிக்க | விராட், ரோஹித் 2026இல் எத்தனை போட்டிகளில் விளையாடுவார்கள்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ