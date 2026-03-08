IND vs NZ: இறுதிப்போட்டியின் இலவச லைவ் ஸ்கோர்கார்டு... தமிழ் கமெண்டரியுடன் பார்க்கலாம்

IND vs NZ Final 2026 Free Live Scorecard: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் கடந்த பிப். 7ஆம் தேதி தொடங்கியது. 20 அணிகள் பங்கேற்ற இத்தொடரில் குரூப் சுற்றோடு ஆஸ்திரேலியா, ஆப்கானிஸ்தான் உள்ளிட்ட 12 அணிகள் வெளியேறின.
இந்தியா - நியூசிலாந்து மோதல்
சூப்பர் 8 சுற்றில் எட்டு அணிகள் தகுதிபெற்றன. தொடர்ந்து, இந்தியா, இங்கிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, நியூசிலாந்து அணிகள் அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்றன. பாகிஸ்தான், ஜிம்பாப்வே, மேற்கு இந்திய தீவுகள், இலங்கை உள்ளிட்ட அணிகள் அரையிறுதியோடு வெளியேறின. அரையிறுதி சுற்றில் தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி நியூசிலாந்து அணியும், இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தி இந்திய அணியும் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெற்றுள்ளன.
முதல் கோப்பைக்கு காத்திருக்கும் நியூசிலாந்து
சாம்பியனை தீர்மானிக்கும் இறுதிப்போட்டி குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத் நகரில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் இன்று இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும். மிட்செல் சான்டனர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி இதுவரை டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றதே இல்லை, எனவே முதல்முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்ல கடுமையாக போராடும்.
சாதனை படைக்குமா இந்திய அணி?
சூர்யகுமார் தலைமையிலான இந்திய அணி நடப்பு சாம்பியனாகவும் விளங்குகிறது. இதுவரை எந்த அணியும் தொடர்ச்சியாக 2 முறை சாம்பியனாகி டி20 உலகக் கோப்பையை தக்கவைத்தது இல்லை. மேலும், இதுவரை டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை நடத்தும் எந்த அணியும் அந்த தொடரில் கோப்பையை வென்றதில்லை. மேலும், இதுவரை 3 முறை எந்த அணியும் டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றதில்லை. எனவே, இன்றைய போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றிபெற்றால், கோப்பையை வெல்வது மட்டுமின்றி பல்வேறு உலக சாதனைகளை படைக்கப்படும்.
ஆடுகளம் எப்படி இருக்கும்?
குஜராத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் இன்று இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் விளையாடும் ஆடுகளம் என்பது, நடப்பு தொடரில் ஒரே ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தென்னாப்பிரிக்கா - கனடா அணிகள் மோதிய போட்டி இதே ஆடுகளத்தில்தான் விளையாடப்பட்டது.
இரவு போட்டியான அதில் தென்னாப்பிரிக்கா 213 ரன்களை குவித்தது, கத்துக்குட்டியான கனடா 8 விக்கெட்டை இழந்து வெறும் 156 ரன்களை மட்டுமே அடித்தது. அந்த போட்டியை 57 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்கா வென்றது. லுங்கி இங்கிடியின் ஸ்லோயர் பந்துகள் அங்கு பெரிதாக கைக்கொடுத்தன. அவர் 4 விக்கெட்டை வீழ்த்தி ஆட்டநாயகன் விருதையும் வென்றார்.
டாஸ் ஜெயித்தால்...
அன்றைய போட்டியை போல, இன்று பேட்டிங்கிற்கும், பந்துவீச்சிற்கும் சமஅளவில் கைக்கொடுக்கும் ஆடுகளமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடந்த இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டிக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆடுகளத்தை போன்று நிச்சயம் முதலில் பேட்டிங் செய்யும் அணி 200, 220 ரன்களுக்கு மேல் குவிக்க நினைக்கும்.
அதைவிட குறைவாக அடிக்கும்பட்சத்தில் எளிதாக சேஸ் செய்யப்படலாம். ஆனால் இதுவரை இங்கு நடந்த 10 டி20ஐ போட்டிகளில் 7இல் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணியே வென்றுள்ளது. பனிப்பொழிவு பெரிதாக இல்லாதபட்சத்தில் டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய திட்டமிடலாம்.
பிளேயிங் லெவன் விவரம்
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் கடந்த போட்டியில் விளையாடிய அதே பிளேயிங் 11 உடன் களமிறங்கவே அதிக வாய்ப்புள்ளது. இந்தியா - நியூசிலாந்து பிளேயிங் லெவனை இங்கு காணலாம்.
இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, சிவம் தூபே, ஹர்திக் பாண்டியா, அக்சர் பட்டேல், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங்.
நியூசிலாந்து அணி: பின் ஆலன், டிம் சைபர்ட், ரச்சின் ரவீந்திரா, கிளென் பிலிப்ஸ், மார்க் சாப்மேன், டேரில் மிட்செல், ஜேம்ஸ் நீஷம், மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), கோல் மெக்கோன்சி, மேட் ஹென்றி, லாக்கி பெர்குசன்.
நேரலையை காண்பது எப்படி?
இந்தியா - நியூசிலாந்து இறுதிப்போட்டியை ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்திலும், ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலிலும் நீங்கள் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். இருப்பினும் இவற்றில் நீங்கள் போட்டியை நேரலையில் பார்க்க சந்தா செலுத்த வேண்டும். சந்தா செலுத்த வாய்ப்பில்லாதவர்களுக்கு நமது ஜீ தமிழ் நியூஸ் சிறப்பு ஏற்பாடு ஒன்றை செய்துள்ளது.
இலவச லைவ் ஸ்கோர்கார்டு + தமிழ் கமெண்டரி
இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையிலான இறுதிப்போட்டியின் லைவ் ஸ்கோர்கார்டு உடன் தமிழ் கமெண்டரியை நீங்கள் இலவசமாகவே கண்டுகளிக்கலாம். லைவ் ஸ்கோர்கார்டு என்றால் ஸ்கோர் மட்டுமின்றி, ஒவ்வொரு பந்தின் அப்டேட், பேட்டர்களின் ரன்கள், பந்துவீச்சாளரின் விவரம் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் நீங்கள் திரையை பார்த்தே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
மேலும் பின்னணியில் நமது கிரிக்கெட் வல்லுநர்கள், வர்ணனையாளர்கள் ஒவ்வொரு பந்தையும், அதன் பின்னணியையும் சுவாரஸ்யமாக விவரிப்பார்கள். போட்டியை உங்களால் பார்க்க முடியாவிட்டாலும் எங்களின் வர்ணனையை கேட்டாலே போட்டியை பார்த்த உணர்வும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஜீ தமிழ் நியூஸின் லைவ் ஸ்கோர்கார்டு மற்றும் தமிழ் கமெண்டரியை யூ-ட்யூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட பக்கங்களில் நேரலையில் காணலாம்.
