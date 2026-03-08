IND vs NZ Final: இந்திய அணி பேட்டிங்... பிளேயிங் 11 மாற்றம் - டாஸ் தோற்றது நல்லதா?

India vs New Zealand Final 2026 Match Updates: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் இறுதிப்போட்டி இன்று அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்திய அணி 3வது முறை கோப்பையை வெல்லவும், நியூசிலாந்து அணி முதல்முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லவும் இறுதிப்போட்டியில் பலப்பரீட்ச்சை நடத்துகின்றன.
இந்திய அணி பேட்டிங்
போட்டியின் டாஸை வென்ற நியூசிலாந்து அணி கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர், பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய இருக்கிறது. நியூசிலாந்து அணியில் கோல் மெக்கோன்சிக்கு பதில் ஜேக்கப் டப்பி பிளேயிங் 11இல் சேர்க்கப்பட்டார். இந்திய அணி பிளேயிங் 11ல் எவ்வித மாற்றத்தையும் செய்யவில்லை.
பிளேயிங் 11 விவரம்
இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, சிவம் தூபே, ஹர்திக் பாண்டியா, அக்சர் பட்டேல், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங்.
நியூசிலாந்து அணி: பின் ஆலன், டிம் சைபர்ட், ரச்சின் ரவீந்திரா, கிளென் பிலிப்ஸ், மார்க் சாப்மேன், டேரில் மிட்செல், ஜேம்ஸ் நீஷம், மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), ஜேக்கப் டப்பி, மேட் ஹென்றி, லாக்கி பெர்குசன்.
#TeamIndia have been asked to bat first in the #Final
Updatehttps://t.co/5LXBod8bl1#T20WorldCup | #MenInBlue | #INDvNZ pic.twitter.com/eq6p5hb085
— BCCI (@BCCI) March 8, 2026
ஆடுகளம் எப்படி இருக்கு?
டாஸ் வீசிய பின் பேசிய மிட்செல் சான்ட்னர், "ஆடுகளம் பார்ப்பதற்கு சிறப்பாக இருக்கிறது, மேற்பரப்பில் சிறிது புற்கள் தெரிகின்றன. எனவே, பந்துவீச்சின் தொடக்கத்தில் வாய்ப்பை ஏற்படுத்த பார்ப்போம். இந்தியாவிடம் பலமான வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றாலும் அவர்களை கட்டுப்படுத்த முயற்சிப்போம், சேஸ் செய்யக்கூடிய ஸ்கோருக்குள் அவர்களை கட்டுப்படுத்த முயற்சிப்போம்" என்றார். வீரர்கள் நல்ல மனநிலையில் இருப்பதாகவும், தன்னம்பிக்கையுடன் இருப்பதாகவும் தெரிவிததார்.
டாஸை தோற்றாலும் ஹேப்பி
தொடர்ந்து டாஸை இழந்த இந்திய கேப்டன் சூர்யகுமாரிடம், அதுகுறித்து கேள்வி எழுப்பியதற்கு, நாங்கள் டாஸை வென்றாலும் பேட்டிங் செய்யவே நினைத்தோம் என்றும் எனவே பேட்டிங் செய்வதில் மகிழ்ச்சி என்றும் தெரிவித்தார். மேலும் அவர், "எங்களுக்கு அது (முதலில் பேட்டிங் செய்வது) கடந்த போட்டியிலேயே கைக்கொடுத்தது. நாங்கள் அதேபோன்று விளையாட திட்டமிடுவோம். செம்மண் ஆடுகளம்தான் இது, எனவே முதலில் பேட்டிங் செய்வதில் மகிழ்ச்சி. மேலும், நீங்கள் அரையிறுதியோ அல்லது உலகக் கோப்பையின் இறுதிப்போட்டியிலோ விளையாடுகிறீர்கள் என்றால், எப்போதும் நல்ல ஸ்கோரை முதலிலேயே அடித்து, எதிரணியை தடுப்பதே சிறந்த ஒன்று என நினைக்கிறேன். பந்துவீச்சாளர்களும் எங்களுக்கு சிறப்பாக செயல்படுகின்றனர்" என்றார்.
மேலும் "நடப்பு சாம்பியனாக இருப்பதும் நல்ல உணர்வை தருகிறது. ஆனால் அதே நேரத்தில், இது வரலாறாகும். இது புதிய உலகக் கோப்பை. 2023 உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டி நடந்த அதே மைதானம். ஆனால், நாங்கள் உற்சாகமாக இருக்கிறோம். இன்னும் போட்டி தொடங்கவே இல்லை. டாஸ் போடும்போதே அரங்கம் நிறைந்து காணப்படுகிறது. எனவே அவர்களுக்கு சிறப்பான ஆட்டத்தை கொடுக்க முயற்சிப்போம்" என்றார்.
