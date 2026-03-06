English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • இறுதி போட்டியில் அணியில் 2 அதிரடி மாற்றங்கள்? சூர்யகுமார் யாதவின் மாஸ்டர் பிளான்!

இறுதி போட்டியில் அணியில் 2 அதிரடி மாற்றங்கள்? சூர்யகுமார் யாதவின் மாஸ்டர் பிளான்!

இந்திய அணியின் அதிரடி தொடக்க ஆட்டக்காரராக கருதப்பட்ட அபிஷேக் ஷர்மா இந்த டி20 உலக கோப்பை முழுவதும் ரன்கள் அடிக்க மிகவும் சிரமப்பட்டு வருகிறார். கடைசியாக விளையாடிய 7 போட்டிகளில் மொத்தமாக சேர்த்து 89 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 6, 2026, 01:47 PM IST
  • டி20 உலகக்கோப்பை பைனல்.
  • நியூசிலாந்தை வீழ்த்த..
  • இந்திய அணியில் 2 அதிரடி மாற்றங்கள்?

Trending Photos

மார்ச் 6: தென் மாவட்டங்களின் வானிலை அப்டேட்... மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கா?
camera icon8
Tamilnadu
மார்ச் 6: தென் மாவட்டங்களின் வானிலை அப்டேட்... மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கா?
IND vs ENG: இந்த 3 வீரர்கள் சிறப்பாக விளையாடினால்... இந்திய அணி பைனல் போகும்!
camera icon8
ICC T20 World Cup 2026
IND vs ENG: இந்த 3 வீரர்கள் சிறப்பாக விளையாடினால்... இந்திய அணி பைனல் போகும்!
விடியல் பயண திட்டம் : பெண்களுக்கான இலவச பயணம் - 10 முக்கிய தகவல்கள்
camera icon11
Tamil Nadu Free Bus Scheme
விடியல் பயண திட்டம் : பெண்களுக்கான இலவச பயணம் - 10 முக்கிய தகவல்கள்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்காதவர்களுக்கு குட்நியூஸ்..!
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்காதவர்களுக்கு குட்நியூஸ்..!
இறுதி போட்டியில் அணியில் 2 அதிரடி மாற்றங்கள்? சூர்யகுமார் யாதவின் மாஸ்டர் பிளான்!

கடந்த ஒரு மாதமாக பரபரப்பாக நடைபெற்ற 2026 டி20 உலக கோப்பையின், இறுதி போட்டி வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மார்ச் 8ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்த இறுதி போட்டியில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் விளையாடுகின்றன. சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, குஜராத்தில் உள்ள அகமதாபாத் மைதானத்தில் இந்த இறுதி போட்டியில் விளையாடுகிறது. இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான அரை இறுதி போட்டியில் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி நியூசிலாந்து அணியை இறுதிப்போட்டியில் எதிர்கொள்கிறது. சூப்பர் 8 போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக தோல்வியை சந்தித்த இந்தியா, அரை இறுதிக்கு செல்லுமா என்ற கேள்விகள் இருந்த நிலையில், தற்போது இறுதி போட்டி வரை முன்னேறி உள்ளது. கடந்த டி20 உலக கோப்பையில் சாம்பியனான இந்திய அணி இந்த முறையும் கோப்பையை வெல்லுமா என்று எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் பைனலில் இந்திய அணி இரண்டு மாற்றங்களை மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: IND vs ENG: இந்தியா ஜெயிக்க காரணமாக இருந்த 3 முக்கிய காரணங்கள்!

அபிஷேக் ஷர்மாவிற்கு பதில் ரிங்கு சிங்? 

இந்திய அணியின் அதிரடி தொடக்க ஆட்டக்காரராக கருதப்பட்ட அபிஷேக் ஷர்மா இந்த டி20 உலக கோப்பை முழுவதும் ரன்கள் அடிக்க மிகவும் சிரமப்பட்டு வருகிறார். கடைசியாக விளையாடிய 7 போட்டிகளில் மொத்தமாக சேர்த்து 89 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளார். இவரது சராசரி வெறும் 12ஆக குறைந்துள்ளது. இந்திய அணிக்கு முக்கியமான இரண்டு போட்டிகளிலும் (மேற்கிந்திய தீவுகள், இங்கிலாந்து) அவர் ரன்கள் அடிக்கவில்லை . மேலும் பவர் பிளேயரில் இவரது விக்கெட் போவதால் அடுத்து வரும் பேட்ஸ்மேன்களுக்கு மிகவும் சிரமமாக இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் முக்கியமான இறுதிப் போட்டியில் அவருக்கு பதிலாக ரிங்கு சிங்கை அணியில் சேர்க்கலாம் என்ற ஆலோசனைகளும் இருந்து வருகிறது.

ரிங்கு சிங் இதுவரை 45 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 665 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். அவரது பேட்டிங் சராசரி 39.12 ஆகவும், ஸ்ட்ரைக் ரேட் 155.74 ஆகவும் உள்ளது. இந்த டி20 உலக கோப்பையில் ஒரு சில போட்டிகளில் மட்டுமே அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதே சமயம் அவருக்கு போதுமான பேட்டிங் கிடைக்காததன் காரணமாக தற்போது அவர் வெளியேறி உள்ளார். அபிஷேக் ஷர்மா நீக்கப்பட்டால் சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் இஷான் கிசன் ஓப்பனிங் வீரர்களாக களமிறங்குவார்கள். ரிங்கு சிங் ஒரு பினிஷராக அணியில இடம் பெறுவார். இது இந்திய அணியின் பேட்டிங்கை மேலும் வலுப்படுத்தும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

வருண் சக்கரவர்த்திக்கு பதில் குல்தீப் யாதவ்?

இந்த டி20 உலக கோப்பையில் அனைத்து அணிகளுக்கும் சிம்ம சொப்பனமாக இருந்து வந்தவர் வருண் சக்கரவர்த்தி. குரூப் போட்டிகளில் மிகவும் சிறப்பாக பந்து வீசிய அவர், சூப்பர் 8 மற்றும் அரை இறுதி போட்டியில் அவ்வளவு சிறப்பாக வந்து வீசவில்லை. குறிப்பாக அரை இறுதியில் ரன்களை வாரி வழங்கினார். என்னதான் விக்கெட்டுகளை எடுத்தாலும் வருண் சக்கரவர்த்தி வந்தாலே ரன்கள் அதிகமாக வருகிறது. இது இந்திய அணிக்கு பெரும் பிரச்சனையாக மாறி உள்ளது. இந்நிலையில் இறுதி போட்டியில் அவருக்கு பதிலாக குல்தீப் யாதவை அணியில் விளையாட வைக்கலாம் என்ற யோசனையும் இந்திய அணிக்கு எழுந்துள்ளது. சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் மிகச் சிறந்த ரெக்கார்டை வைத்துள்ள குல்தீப் யாதவ், இதுவரை 95 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார் . அவரது பந்துவீச்சு சராசரி 13.75 ஆகவும், எகானமி 6.95 ஆகவும் உள்ளது. நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக குல்தீப் யாதவ் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளார். எனவே அவர் விளையாடுவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது.

இறுதிப் போட்டியில் விளையாடும் அகமதாபாத் மைதானம் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு ஓரளவிற்கு சாதகமாக இருக்கும். எனவே நியூசிலாந்தின் அதிரடி ஆட்டக்காரர்களை ஆரம்பத்திலேயே அவுட் செய்வதற்கு குல்தீப் யாதவ் போன்ற மிஸ்ட்ரி ஸ்பின்னர்கள் அணிக்கு தேவை. இந்த இரண்டு மாற்றங்களையும் செய்தால் இந்திய அணிக்கு வெற்றி நிச்சயம் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் அபிஷேக் மற்றும் வருண் போன்ற வீரர்களை கொண்டு தான் இறுதி போட்டி வரை சென்றுள்ளதால், பைனலில் இந்திய அணி இந்த மாற்றங்களை செய்யுமா என்ற கேள்விகளும் இருந்து வருகிறது. சூப்பர் 8 போட்டியில் அகமதாபாத் மைதானத்தில் இந்திய அணி தென் ஆப்பிரிக்காவிடம் தோல்வியை தழுவியது என்று குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: டி20 உலகக்கோப்பை : அரையிறுதியில் சஞ்சு சாம்சன் மீண்டும் சரவெடி! விராட் கோலி சாதனை சமன்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
IND vs NZ FinalT20 worldcupTeam IndiaAbhishek SharmaVarun Chakkaravarthi

Trending News