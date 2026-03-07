IND vs NZ Final: மழையால் வாஷ்அவுட் ஆனால்? என்ன நடக்கும்? ஐசிசி விதிகள்!

இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் மோதும் டி20 உலக கோப்பையின் இறுதி போட்டி நாளை அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. அரை இறுதியில் நியூசிலாந்து அணி தென் ஆப்பிரிக்கா அணியையும், இந்திய அணி இங்கிலாந்து அணியையும் வீழ்த்தி இறுதி போட்டிக்கு சென்றுள்ளனர். இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணிகள் இணைந்து நடத்தும் இந்த டி20 உலக கோப்பை போட்டியில் இந்தியாவின் நடைபெற்ற எந்த ஒரு போட்டியும் இதுவரை மழையால் பாதிக்கப்படவில்லை. அதே சமயம் இலங்கையில் நடைபெற்ற ஒரு சில போட்டிகள் மழையின் காரணமாக தடைப்பட்டது. இந்நிலையில் இறுதி போட்டியில் மழை வந்தால் என்ன நடக்கும் என்ற கேள்விகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்து வருகிறது. டி20 உலக கோப்பை போன்ற முக்கியமான போட்டிகளில் மழை குறிக்கிட்டால் ஐசிசி என்ன மாதிரியான விதிமுறைகளை வைத்துள்ளது என்பதை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
மழை குறுக்கிட்டால் என்ன நடக்கும்?
பொதுவாக எந்த ஒரு கிரிக்கெட் போட்டியிலும் மழை அல்லது மோசமான வானிலை காரணமாக போட்டி தொடங்க தாமதமானால் உடனடியாக போட்டி கைவிடப்படாது. குறிப்பிட்ட நேரம் வரை நடுவர்கள் காத்திருப்பார்கள். மழை அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஓவர்கள் குறைக்கப்பட்டு போட்டிகள் நடைபெறும். முதல் பாதி முடிந்த பிறகு மழை குறுக்கிட்டால் டக்வொர்த் லூயிஸ் முறைப்படி ஓவர்கள் குறைக்கப்பட்டு ஒரு இலக்கு நிர்ணயிக்கப்படும். அதிகமான மழையின் காரணமாக டாஸ் கூட போட முடியாத நிலை ஏற்பட்டால் ரிசர்வ் டே அறிவிக்கப்படும். பொதுவாக அரை இறுதி மற்றும் இறுதி போட்டிகள் போன்ற முக்கியமான போட்டிகளுக்கு மட்டுமே ரிசர்வ் டே ஒதுக்கப்படும். எடுத்துக்காட்டாக நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறும் போட்டியில் மழை குறுக்கிட்டால் திங்கள்கிழமை போட்டி நடத்தப்படும்.
எவ்வளவு ஓவர்கள் குறைக்கப்படும்?
டாஸ் போடப்பட்டு போட்டி தொடங்கிய பின்பு மழை குறுக்கிட்டால், ஓவர்கள் குறைக்கப்பட்டு அன்றைய தினமே போட்டியை முடிக்க முயற்சிப்பார்கள். அப்படி போட்டியை நடத்த முடியவில்லை என்றால் ரிசர்வ் நாளில் போட்டி, எங்கு நிறுத்தப்பட்டதோ அதே இடத்தில் இருந்து தொடங்கப்படும். ஓவர்களோ எதுவும் குறைக்கப்படாது. மழையின் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் குறைந்தபட்ச ஓவர்கள் வீசப்படும். டி20 போட்டிகளில் குறைந்தபட்சம் இரு அணிகளுக்கும் 5 ஓவர்கள் வழங்கப்படும். அந்த முடிவை பொருத்து யார் வெற்றியாளர்கள் என்று தீர்மானிக்கப்படுவார்கள். ரிசர்வ் நாளிலும் மழை குறுக்கீடு இருந்தால், இரண்டு அணிகளும் வெற்றியாளர்களாக அறிவிக்கப்படுபவர்கள். இதற்கு முன்பு இப்படியே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
சூப்பர் ஓவர் டையில் முடிந்தால்?
மழை குறுக்கிடாமல் 40 ஓவரும் வீசப்பட்டு இரு அணிகளும் சமமான நிலையில் இருந்தால் சூப்பர் ஓவர் நடத்தப்படும். இதில் இரண்டு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு ஓவர் வழங்கப்படும். இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறுகிறதோ அவர்களே சாம்பியனாக அறிவிக்கப்படுவார்கள். சூப்பர் ஓவரும் டையில் முடிந்தால் இன்னொரு சூப்பர் ஓவர் வழங்கப்படும். அந்த சூப்பர் ஓவரும் டையில் முடியும் பட்சத்தில் யார் அதிகமாக பவுண்டரிகள் அடித்தார்களோ அந்த அணி வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்படும். இதற்கு முன்பும் ஐசிசி போட்டிகளில் இது போன்ற ஒரு சம்பவம் நடைபெற்று உள்ளது. முதல் சூப்பர் ஓவர் டையாகும் பட்சத்தில், அப்போது மழை குறுக்கிட்டால் ரிசர்வ் நாளில் இன்னொரு சூப்பர் ஓவர் நடத்தப்படும். அதிலும் போட்டியின் முடிவு தெரியவில்லை என்றால் இரு அணிகளும் வெற்றியாளர்கள் என்று அறிவிக்கப்படும்.
இந்திய அணி:
சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), அக்சர் படேல், சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, இஷான் கிஷன், சிவம் துபே, வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், ரிங்கு சிங், முகமது சிராஜ்.
நியூசிலாந்து அணி:
மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), ஃபின் ஆலன், மார்க் சாப்மேன், டெவோன் கான்வே, ஜேக்கப் டஃபி, லாக்கி பெர்குசன், மேட் ஹென்றி, டேரில் மிட்செல், ஜேம்ஸ் நீஷம், க்ளென் பிலிப்ஸ், ரச்சின் ரவீந்திரா, டிம் செய்ஃபெர்ட், இஷ் சோதி, கைல் ஜேமிசன், கோல் மெக்கோன்சி.
