இந்திய அணிக்கு சவுக்கடி... நியூசிலாந்துக்கு இது முக்கிய வெற்றி - ஏன் தெரியுமா?

IND vs NZ 2nd ODI Highlights: இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஓடிஐ போட்டி குஜராத் மாநிலம் ராஜ்கோட் நகரில் உள்ள நிரஞ்சன் ஷா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இரு அணிகளும் அதன் பிளேயிங் லெவனில் தலா ஒரு மாற்றங்களை செய்தன.
இந்திய அணியில் வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு பதில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி சேர்க்கப்பட்டார், நியூசிலாந்து அணியில் ஆதித்யா அசோகிற்கு பதில் ஜெய்டன் லெனாக்ஸ் விளையாடினார். டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி கேப்டன் மைக்கெல் பிரேஸ்வெல் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார்.
இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து 50 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 284 ரன்களை எடுத்தது. அதிகபட்சமாக கேஎல் ராகுல் 112 ரன்கள், சுப்மான் கில் 56 ரன்களை அடித்தனர். ரவீந்திர ஜடேஜா 27, ரோஹித் சர்மா 24, விராட் கோலி 23, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி 20 ரன்களை சேர்த்தனர். நியூசிலாந்து அணி பந்துவீச்சில் கிறிஸ்டியன் கிளார்க் 3 விக்கெட்டையும், ஜேமீசன், ஃபோல்க்ஸ், லெனாக்ஸ், பிரேஸ்வெல் ஆகியோர் தலா 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றினர்.
285 ரன்கள் என்ற இலக்கை நியூசிலாந்து அணி துரத்தியது. இந்திய அணி தொடக்கத்தில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தியது. கான்வே 16, நிக்கோல்ஸ் 10 ரன்களை எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். ஆனால், வில் யங் உடன் சேர்ந்து டேரில் மிட்செல் நியூசிலாந்து அணியை மீட்டெடுத்தார். இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் அவர்களின் விக்கெட்டை எடுக்க தட்டுத்தடுமாறினர். குல்தீப் யாதவை அதிக ரன்களை வாரிக்கொடுத்தார். ஓரிரு வாய்ப்புகளையும் இந்திய அணி சரியாக உபயோகப்படுத்தவில்லை.
New Zealand win the 2nd ODI in Rajkot and level the series
Scorecarhttps://t.co/x1fEenI0xl#TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/XZioDArcsG
— BCCI (@BCCI) January 14, 2026
வில் யங் - டேரில் மிட்செல் ஜோடி 3வது விக்கெட்டுக்கு 162 ரன்களை சேர்த்தது. அதுவும் ஏறத்தாழ 25 ஓவர்கள் இருவரும் இணைந்து பேட்டிங் செய்தனர். குல்தீப் யாதவ் பந்துவீச்சில் வில் யங் 87 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். ஆனால், அதன் பின் இந்திய அணியால் விக்கெட் எடுக்கவே முடியவில்லை. கிளென் பிலிப்ஸ் துணையாக நிற்க டேரில் மிட்செல் சதத்தை கடந்தார். 47.3 ஓவரில் டேரில் மிட்செல் பவுண்டரி அடித்து ஆட்டத்தை முடித்துவைத்தார். நியூசிலாந்து அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது. மிட்செல் 131 ரன்களை அடித்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார், ஆட்டநாயகன் விருதையும் அவர் வென்றார். இந்திய அணி பந்துவீச்சில் ஹர்ஷித் ராணா, பிரசித் கிருஷ்ணா, குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் தலா 1 விக்கெட்டை வீழ்த்தினர்.
இந்திய மண்ணில் அதுவும் ஓடிஐ அரங்கில் நியூசிலாந்து அணியின் உச்சபட்ச வெற்றிகரமாக சேஸிங் இதுதான். இதற்கு முன் 2023 ஐசிசி உலகக் கோப்பையில் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக 283 ரன்களை வெற்றிகரமாக சேஸிங் செய்திருந்தது. இந்திய அணிக்கு எதிராகவும் 281 ரன்களை மட்டுமே வெற்றிகரமாக சேஸிங் செய்திருந்தது. ஆனால் இன்றைய வெற்றியின் மூலம் அதுவும் தகர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் நியூசிலாந்து அணியின் முக்கியமான வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான நடப்பு தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் பெற்றுள்ளது.
