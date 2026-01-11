English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • IND vs NZ: நீக்கப்பட்ட ரிஷப் பந்த! உடனடியாக வந்த மாற்று வீரர்! என்ன நடந்தது?

IND vs NZ: நீக்கப்பட்ட ரிஷப் பந்த! உடனடியாக வந்த மாற்று வீரர்! என்ன நடந்தது?

Ind vs Nz Odi: இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை வதோதராவில் தொடங்குகிறது. இந்நிலையில் ரிஷப் பந்த் விலக வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 11, 2026, 10:43 AM IST
  • இந்திய அணியில் திடீர் மாற்றம்!
  • ரிஷப் பந்த் விலகல்...
  • உள்ளே நுழைந்த இளம் புயல் துருவ் ஜூரல்.

Trending Photos

புதிய ரேஷன் கார்டு கிடைக்காது! விண்ணப்பத்தில் இந்த தவறுகளை செய்யவே செய்யாதீங்க
camera icon11
Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு கிடைக்காது! விண்ணப்பத்தில் இந்த தவறுகளை செய்யவே செய்யாதீங்க
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மார்கழி 27 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்! இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மார்கழி 27 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்! இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon7
Pension Scheme
அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
IND vs NZ: நீக்கப்பட்ட ரிஷப் பந்த! உடனடியாக வந்த மாற்று வீரர்! என்ன நடந்தது?

நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர் தொடங்குவதற்கு சில மணி நேரங்களே உள்ள நிலையில், இந்திய அணியில் ஒரு முக்கிய மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது. நட்சத்திர விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனான ரிஷப் பந்த் காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார். அவருக்கு பதிலாக, இளம் வீரர் துருவ் ஜூரல் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை வதோதராவில் தொடங்குகிறது. இதற்காக இந்திய வீரர்கள் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வந்தனர். சனிக்கிழமையன்று நடைபெற்ற வலைப்பயிற்சியின் போது, த்ரோ-டவுன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வீசிய பந்து ஒன்று எதிர்பாராத விதமாக ரிஷப் பந்தின் விலா எலும்பு பகுதியில் பலமாகத் தாக்கியது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | சுப்மான் கில் வேண்டாம்... திலக் வர்மாவுக்கு சரியான மாற்று இவர் தான்... இந்திய அணி பலமாகும்!

தசைப்பிடிப்பு 

இதனால் அவருக்கு பக்கவாட்டில் தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டது. வலியால் அவதிப்பட்ட அவரை பரிசோதித்த மருத்துவக் குழு, அவர் உடனடியாக போட்டிகளில் பங்கேற்பது கடினம் என்றும், ஓய்வு தேவை என்றும் அறிவுறுத்தியது. இதன் காரணமாக, நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இந்த முழு தொடரிலிருந்தும் ரிஷப் பந்த் விலக வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. இது இந்திய அணிக்கு சற்று பின்னடைவாக கருதப்பட்டாலும், மாற்று வீரராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள துருவ் ஜூரலின் தற்போதைய ஃபார்ம் ரசிகர்களுக்கு நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது. உத்தர பிரதேசத்தை சேர்ந்த இளம் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனான துருவ் ஜூரல், ஏற்கனவே டெஸ்ட் போட்டிகளில் இந்திய அணிக்காக அறிமுகமாகி தனது திறமையை நிரூபித்தவர். ஆனால், இப்போது ஒருநாள் அணியில் அவர் இடம்பிடிக்க முக்கிய காரணம், தற்போது நடைபெற்று வரும் விஜய் ஹசாரே ட்ராபி தொடரில் அவர் வெளிப்படுத்தி வரும் அசுரத்தனமான ஆட்டம்தான்.

விஜய் ஹசாரே தொடரில்

நடப்பு விஜய் ஹசாரே தொடரில், உத்தரப் பிரதேச அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வரும் ஜூரல், பேட்டிங்கில் ருத்ரதாண்டவம் ஆடி வருகிறார். இதுவரை விளையாடியுள்ள 7 போட்டிகளில் மட்டுமே அவர் 558 ரன்களை குவித்துள்ளார். இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், அவரது பேட்டிங் சராசரி 90-க்கும் மேல் உள்ளது. இந்த 7 இன்னிங்ஸ்களில் 2 சதங்களும், 4 அரைசதங்களும் அடங்கும். வெறும் பேட்ஸ்மேனாக மட்டுமல்லாமல், ஒரு கேப்டனாகவும் ஜூரல் ஜொலித்து வருகிறார். அவரது சிறப்பான தலைமையின் கீழ், எலைட் குரூப் பி பிரிவில் உத்தரப் பிரதேச அணி புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. விளையாடிய 7 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று, மொத்தம் 28 புள்ளிகளுடன் காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. 

தேர்வுக் குழுவின் அதிரடி முடிவு

சனிக்கிழமை மாலை ரிஷப் பந்தின் காயம் உறுதி செய்யப்பட்ட உடனேயே, தேர்வு குழுவினர் அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனர். உள்ளூர் கிரிக்கெட்டில் உச்சக்கட்ட ஃபார்மில் இருக்கும் ஜூரலை தவிர வேறு சிறந்த தேர்வு இருக்க முடியாது என முடிவு செய்யப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து சனிக்கிழமை இரவே துருவ் ஜூரல் இந்திய அணியுடன் இணைந்துகொண்டார் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. துருவ் ஜூரலின் வருகை இந்திய அணியின் பேட்டிங் வரிசைக்கு கூடுதல் பலம் சேர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டெஸ்ட் போட்டிகளில் நெருக்கடியான நேரங்களில் நிதானமாகவும், அதே சமயம் அதிரடியாகவும் விளையாடி பாராட்டு பெற்றவர் அவர். இப்போது ஒருநாள் போட்டியிலும் தனக்கான வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளக் காத்திருக்கிறார்.

மேலும் படிக்க | 'ரோகித் சர்மா தான் கேப்டன்’ ஜெய்ஷா அதிரடி அறிவிப்பு - இந்திய அணியில் டிவிஸ்டு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Ind vs NZRishabh PantDhruv JurelTeam IndiaBCCI

Trending News