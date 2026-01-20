IND vs NZ: உலகக்கோப்பைக்கு முன் கடைசி அக்னிப்பரீட்சை! சூர்யகுமார் யாதவுக்கு சிக்கல்?

IND vs NZ T20 Series: டி20 உலகக்கோப்பை தொடர் தொடங்க இன்னும் சில வாரங்களே உள்ள நிலையில், நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் நாளை புதன்கிழமை தொடங்குகிறது. டி20 பார்மேட்டில் நடப்பு உலக சாம்பியனான இந்திய அணி, தனது பட்டத்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளும் முனைப்பில் உள்ளது. அதற்கான முக்கிய பயிற்சிக் களமாக இந்தத் தொடர் இருக்கும் என்பதால், இந்தியா - நியூசிலாந்து தொடர் முக்கியத்துவத்தைப் பெற்றுள்ளது.
கேப்டன் சூர்யகுமாருக்கு நெருக்கடி
2024 ஆம் ஆண்டு சூர்யகுமார் யாதவ் கேப்டனாக பொறுப்பேற்றது முதல் இந்திய அணி டி20 பார்மேட்டில் சிறப்பாகவே விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால், அவருடைய பேட்டிங் பார்ம் சொல்லிக்கொள்ளும் அளவுக்கு இல்லை. அணி தொடர்ச்சியாக வெற்றி பெற்றதால், சூர்யகுமாரின் மோசமான பேட்டிங் பார்ம் இதுவரை பெரிய அளவில் பேசப்படவில்லை. ஆனால், 2025 சீசன் சூர்யகுமாருக்கு ஒரு மோசமான ஆண்டாக அமைந்துள்ளது. 19 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், ஒரு அரைசதம் கூட அடிக்காமல் வெறும் 218 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளார். அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட்டும் 123 ஆகக் குறைந்துள்ளது. உலகக்கோப்பைக்குச் செல்லும் ஒரு கேப்டன் பேட்டிங்கில் சொதப்புவது, இந்திய அணிக்கு சாதகமானதாக இல்லை. அதனால், இந்தத் தொடரில் அவர் ரன் குவிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார்.
சூர்யகுமார் யாதவின் இடத்திற்குச் சிக்கல் வருமா?
தற்போது திலக் வர்மா அறுவை சிகிச்சை காரணமாக விலகியுள்ளதால், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் அல்லது இஷான் கிஷன் அணியில் இடம் பெற வாய்ப்புள்ளது. ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் பொறுத்தவரை ஸ்பின்னர்களை எதிர்கொள்வதில் கில்லாடியான இவர் 4-வது இடத்தில் களம் இறங்கினால், சூர்யகுமார் தனக்கு விருப்பமான 3-வது இடத்திற்கு மாறலாம். ஒருவேளை இடது கை பேட்டரான இஷான் கிஷனை 3-வது இடத்தில் இறக்கினால், சூர்யகுமார் மீண்டும் 4-வது இடத்திற்கே தள்ளப்படுவார். கேப்டனாக இருந்தாலும், பேட்டிங்கில் தொடர்ந்து சொதப்பினால் உலகக்கோப்பை அணியில் அவரது 'நிரந்தர இடம்' குறித்த கேள்விகள் எழலாம். கடினமான லென்த் பந்துகளில் சூர்யகுமார் திணறுவதை மற்ற அணி பவுலர்கள் கண்டுபிடித்துவிட்டதும் அவருக்குப் பெரிய சவாலாக மாறியுள்ளது.
மீண்டு வருமா நியூசிலாந்து?
நடப்பு சீசனில் இந்திய மண்ணில் டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களில் வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ள நியூசிலாந்து, டி20 தொடரிலும் இந்தியாவிற்கு பாடம் புகட்ட காத்திருக்கிறது. டெவோன் கான்வே, சாண்ட்னர், ஜேக்கப் டஃபி போன்ற பலமான வீரர்களுடன் அந்த அணி களமிறங்குகிறது. இந்திய அணியைப் பொறுத்தவரை இந்தத் தொடரில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோர் மீண்டும் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளனர். இது இந்திய அணியின் பேலன்ஸை அதிகரித்துள்ளது. மேலும், நியூசிலாந்து பேட்டர்களுக்கு சிம்மசொப்பனமாகத் திகழும் வருண் சக்கரவர்த்தி மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.
இந்திய அணி விவரம்:
இந்தியா: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் துபே, அக்சர் படேல், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, ரிங்கு சிங், அர்ஷ்தீப் சிங், ரவி பிஷ்னோய், ஹர்ஷித் ராணா.
