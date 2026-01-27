English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sanju Samson: எவ்வளவு சொதப்பினாலும் சஞ்சு சாம்சனை நீக்க முடியாது! ஏன் தெரியுமா?

Sanju Samson: எவ்வளவு சொதப்பினாலும் சஞ்சு சாம்சனை நீக்க முடியாது! ஏன் தெரியுமா?

இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் சஞ்சு சாம்சன், சமீபகாலமாகத் தனது ஆட்டத்தில் நிலையற்ற தன்மையை வெளிப்படுத்தி வருவது விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 27, 2026, 01:19 PM IST
Sanju Samson: எவ்வளவு சொதப்பினாலும் சஞ்சு சாம்சனை நீக்க முடியாது! ஏன் தெரியுமா?

அடுத்த மாதம் டி20 உலக கோப்பை தொடங்க உள்ள நிலையில் இந்தியா தற்போது நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இந்தத் தொடரை இந்திய அணி 3-0 என்ற கணக்கில் வென்று இருந்தாலும், தொடக்க ஆட்டக்காரர் மற்றும் விக்கெட் கீப்பர் சஞ்சு சாம்சன் பார்ம் பெரிய சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு எதிரான கடைசி போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடிய சஞ்சு சாம்சன் டி20 உலகக் கோப்பைக்காண அணியில் தனது இடத்தை உறுதி செய்தார். இருப்பினும் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் மூன்று போட்டிகளில் 10,6 மற்றும் 0 ரன்களுக்கு ஆட்டம் இழந்து அனைவரையும் ஏமாற்றி உள்ளார். ஆனாலும் அவரை அணியிலிருந்து நீக்க முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க | கடைசி நிமிடத்தில் சொதப்பும் பாகிஸ்தான்! டி20 உலக கோப்பையில் இல்லை?

மாற்று வீரர் இல்லை 

தற்போது இந்திய அணியில் சஞ்சு சம்சனை தவிர ஓப்பனிங் வீரர் மற்றும் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனாக அனுபவம் வாய்ந்த மாற்று வீரர் யாரும் இல்லை. நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு இஷான் கிஷன் அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்டிருந்தாலும், அவருக்கு திடீரென்று காயம் ஏற்பட்டால் அந்த இடத்தை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வீரராக சஞ்சு சாம்சன் மட்டுமே உள்ளார். ஜிதேஷ் சர்மா போன்ற விக்கெட் கீப்பர்கள் அணியில் இருந்தாலும், அவர் ஒரு ஃபினிஷர் ரோலில் தான் விளையாடி வருகிறார். தொடக்க வீரராக பவர் பிளேயில் களமிறங்கி அதிரடியாக ஆடக்கூடிய வீரர்கள் தற்போது இல்லை. எனவே சஞ்சு சாம்சனை நம்பி இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் பிசிசிஐ உள்ளது. 

சுப்மன் கில் இல்லை 

கடந்த சில தொடர்களாக இந்திய டி20 அணியில் இடம் பிடித்திருந்த சுப்மன் கில் ரன்கள் அடிக்க மிகவும் சிரமப்பட்டார். கடைசியாக விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்கா தொடரில் மிகவும் மோசமாக விளையாடியதால் அவர் டி20 உலக கோப்பைக்காண அணியில் இடம் பெறவில்லை. இதன் காரணமாக சஞ்சு சாம்சன் இடம் இந்திய அணியில் உறுதியானது. அதுவரை மிடில் ஆர்டரில் விளையாடினார் சஞ்சு சான்சன். ஆனாலும் தனக்கு கிடைத்த இடத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ள சஞ்சு சாம்சன் தவறி வருகிறார். 

மேட்ச் வின்னர் சஞ்சு சாம்சன்

அனுபவம் வாய்ந்த வீரரான சஞ்சு சாம்சன் பல போட்டிகளை தனி ஒருவராக வென்று கொடுத்துள்ளார். பங்களாதேஷ் மற்றும் தென்னாபிரிக்கா அணிக்கு எதிராக அவர் அடித்த சதங்கள் டி20 அணியில் அவருடைய இடத்தை தக்க வைத்தது. ஒருபுறம் அபிஷேக்சர்மா அதிரடியாக விளையாட, மறுபுறம் சஞ்சு சாம்சன் அதிரடி காட்டி வந்தார். அவர் விக்கெட் கீப்பராகவும் இருப்பதால் அவருக்கான வாய்ப்பு உறுதியானது. இருப்பினும் அவர் தொடர்ந்து ரன்கள் அடிக்க தவறினால், இஷான் கிசன் தொடக்க ஆட்டக்காரராக களமிறங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. திலக் வர்மாவிற்கு ஏற்பட்டுள்ள காயமும் தற்போது சஞ்சு சாம்சனிற்கு சாதகமாக அமைந்துள்ளது. ஒருவேளை அவர் டி20 உலக கோப்பையில் இருந்து விலகினால், தொடக்க ஆட்டக்காரராக சஞ்சு சாம்சன் தொடர அதிக வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும் ஓப்பனிங் வீரராக களம் இஷான் கிஷன் இறங்கி, திலக் வர்மா இடத்தில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயரை விளையாடி வைக்கவும் இந்திய அணிக்கு ஒரு ஆப்ஷன் உள்ளது.

மேலும் படிக்க | திலக் வர்மா உலக கோப்பையில் இல்லை என்றால் யார் மாற்று வீரர்?

Ind vs NZSanju SamsonT20 World Cup 2026Tilak VarmaShreyas Iyer

