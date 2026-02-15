சூப்பர் 8 சுற்றில் இந்திய அணி... தொடரும் ஆதிக்கம் - பாகிஸ்தான் பரிதாப தோல்வி

ICC T20 World Cup 2026 Highlights, India vs Pakistan Result: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் இந்திய அணி 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றது. இதன்மூலம் ஏ பிரிவில் இருந்து சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு இந்திய அணி தகுதிபெற்றுள்ளது.
176 ரன்கள் என்ற இலக்கை துரத்திய பாகிஸ்தான் அணி பவர்பிளேவிலேயே 38 ரன்களை மட்டும் எடுத்து 4 விக்கெட்டை இழந்தது. உஸ்மான் கான் மட்டுமே ஒரு முனையில் ஆறுதல் அளித்து வந்தார். அவர் 34 பந்துகளில் 6 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸர் உடன் 44 ரன்களை எடுத்து அக்சர் பட்டேல் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார். மறுமுனையில் ஷதாப் 14, நவாஸ் 4, பஹீம் அஷ்ரப் 4, அப்ரார் அகமது 0 என அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். முன்னதாக, இந்திய அணி 20 ஓவர்களுக்கு 6 விக்கெட்டை இழந்து 175 ரன்களையே எடுத்திருந்தது. அதிகபட்சமாக இஷான் கிஷன் 77(40) ரன்களை அடித்தார். சயீம் அயூப் 3 விக்கெட்டை எடுத்திருந்தார். உஸ்மான் தாரிக், சல்மான் அலி ஆகா, ஷாகின் அப்ரிடி தலா 1 விக்கெட்டை எடுத்தனர்.
சூப்பர் 8இல் இந்திய அணி
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள இந்திய அணி மூன்று போட்டிகளில் விளையாடி மூன்றிலும் வென்று தற்போது 6 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது, இந்த பிரிவில் முதல் அணியாக சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்ற அணியும் இதுதான். அமெரிக்கா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் 4 புள்ளிகளுடன் உள்ளன. நெட் ரன்ரேட் அடிப்படையில் அமெரிக்கா, பாகிஸ்தான் முறையே 2வது, 3வது இடத்தில் உள்ளன. நெதர்லாந்து மற்றும் நமீபியா அணிகள் கடைசி 4வது, 5வது இடத்தில் உள்ளன. அமெரிக்கா, பாகிஸ்தான், நெதர்லாந்து அணிகளுக்கு அடுத்த சுற்றுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது.
இதுவரை குரூப்-8 சுற்றுக்குச் சென்ற 3 அணிகள்
தற்சமயம், குரூப் ஏ-வில் இந்தியா, குரூப் சி-இல் மேற்கு இந்திய தீவுகள், குரூப் டி-இல் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் தலா 3 வெற்றிகளை பெற்று சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுள்ளன. குரூப் பி-ல் எந்த அணி அடுத்தச் சுற்றுக்குச் செல்லும் என்பது நாளை (பிப். 16) தெரிய வாய்ப்புள்ளது, ஆஸ்திரேலியா - இலங்கை அணிகள் கண்டியில் நாளை மோதுகின்றன. இலங்கை வென்றால் இலங்கை அணி குரூப் 8 சுற்றுக்குச் செல்லும், ஜிம்பாப்வே அணிக்கு வாய்ப்பு அதிகமாகும். ஒருவேளை இப்போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா வெற்றிபெற்றால் தொடர் இன்னும் சுவாரஸ்யமாகும், இலங்கை - ஜிம்பாப்வே போட்டி வரை (பிப். 18) காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும்.
இதுவரை வெளியேறிய அணிகள்
அதேபோல், நாளைய இங்கிலாந்து - இத்தாலி போட்டியில் இங்கிலாந்து வென்றால் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதிபெறும். ஒருவேளை தோல்வியடைந்தால் இத்தாலி, ஸ்காட்லாந்து அணிக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். குரூப் டி-இல் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு அடுத்து நியூசிலாந்து அணிக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. இதுவரை நமீபியா, ஓமன், நேபாளம் அணிகள் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடரில் இருந்து வெளியேறி உள்ளன.
மேலும் படிக்க | வைபவ் சூர்யவம்சியின் ஸ்கூல் ஃபீஸ் எவ்வளவு தெரியுமா? நாளை தேர்வு எழுதுகிறார்!
மேலும் படிக்க | இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி நடைபெற்றால் பிசிசிஐக்கு எவ்வளவு வருமானம் தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ