IND vs PAK: கைகுலுக்காத கேப்டன்கள்... இந்திய பிளேயிங் லெவனில் 2 மாற்றங்கள்

India vs Pakistan Toss Update: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் இன்று மோதுகின்றன. கொழும்பு பிரேமதாசா மைதானத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டி பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பி உள்ளது.
கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் நடைபெற்ற ஆசிய கோப்பை தொடரில் மூன்று முறை இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதிய நிலையில், மூன்று போட்டியிலும் இரு அணிகளின் கேப்டன்களும் கைகுலுக்கலில் ஈடுபடவில்லை. இந்நிலையில், இன்றைய போட்டியில் கைகுலுக்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்த நிலையில், டாஸில் இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் பாகிஸ்தான் அணி கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா ஆகியோர் கைகுலுக்கவில்லை.
தொடர்ந்து, டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். பாகிஸ்தான் அணி பிளேயிங் லெவனில் எந்த மாற்றமும் செய்யவில்லை. இந்திய அணி இரண்டு மாற்றங்களை செய்துள்ளது. சஞ்சு சாம்சன், அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோருக்கு பதில் அபிஷேக் சர்மா மற்றும் குல்தீப் யாதவ் அணியில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
டாஸ் வென்று பந்துவீச்சை தேர்வு செய்த பின்னர் பேசிய சல்மான் அலி ஆகா, "ஆடுகளத்தில் பந்து நின்று வருவது போல் உள்ளது. எனவே நாங்கள் பந்துவீச்சாளர்களை கொண்டு முதல்கட்ட ஓவர்களில் தாக்குதல் தொடுப்போம். இது பெரிய போட்டி அனைவருக்கும் தெரியும். எங்கள் அணியில் அனைவரும் நிதானமாக இருக்கிறார்கள். நாங்கள் போட்டியில் மட்டுமே கவனமாக உள்ளோம், சவாலுக்கு தயாராக உள்ளோம். இந்த மைதானம் சற்று பெரியது, ஆடுகளமும் மெதுவாகவே இருக்கும். இதுபோன்ற ஆடுகளங்களில் கடந்த ஆறு மாதங்களாக விளையாடி வருகிறோம். எனவே இதுபோன்ற மைதானங்களில் எப்படி விளையாட வேண்டும் என்பது எங்களுக்கு தெரியும்" என்றார்.
டாஸில் சூர்யகுமார் யாதவ் பேசுகையில், "நாங்கள் முதலில் பேட்டிங் செய்யவே நினைத்தோம். நாங்கள் இங்கு நடந்த போட்டிகளை பார்த்துள்ளோம். கடைசி இரண்டு போட்டிகளில் இங்கு முதலில் பேட்டிங் செய்தோம், அந்த போட்டிகளில் வெற்றியே பெற்றோம்" என்றார். இந்தியாவும், பாகிஸ்தானும் அதிக சுழற்பந்துவீச்சாளர்களுடன் விளையாடுகிறது. இந்நிலையில், யாரின் வியூகம் இன்று வெல்லும் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
பிளேயிங் லெவன்
இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் தூபே, ரிங்கு சிங், அக்சர் பட்டேல், குல்தீப் யாதவ், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா.
பாகிஸ்தான் அணி: சைம் அயூப், சஹிப்சாதா பர்ஹான், சல்மான் அலி ஆகா (கேப்டன்), பாபர் அசாம், முகமது நவாஸ், ஷதாப் கான், பஹீம் அஷ்ரப், உஸ்மான் கான் (விக்கெட் கீப்பர்), ஷகீன் அப்ரிடி, அப்ரார் அகமது, உஸ்மான் தாரிக்.
Here's how #TeamIndia lineup for our rd match of #T20WorldCup 2026!
Updates https://t.co/IgYYH0TeR9#MenInBlue pic.twitter.com/0VHSdlSYxl
— BCCI (@BCCI) February 15, 2026
