IND vs PAK Final: பிளேயிங் லெவன் 3 மாற்றங்கள்... இந்திய அணிக்கு பெரிய பின்னடைவு!

India vs Pakistan Final: ஆசிய கோப்பை 2025 இறுதிப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்துவீச முடிவு செய்துள்ளது. இந்திய அணியில் மூன்று மாற்றங்களால் பெரிய பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 28, 2025, 07:56 PM IST

India vs Pakistan Final: ஆசிய கோப்பை 2025 இறுதிப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்துவீச முடிவு செய்துள்ளது. இந்திய அணியில் மூன்று மாற்றங்களால் பெரிய பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. ஹர்திக் பாண்டியா, அர்ஷ்தீப் சிங், ஹர்ஷித் ராணா ஆகியோருக்கு பதில் ரிங்கு சிங், சிவம் தூபே, ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோர் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். பாகிஸ்தான் அணி எந்த மாற்றமும் செய்யவில்லை.

