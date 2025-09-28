IND vs PAK Final: பிளேயிங் லெவன் 3 மாற்றங்கள்... இந்திய அணிக்கு பெரிய பின்னடைவு!

India vs Pakistan Final: ஆசிய கோப்பை 2025 இறுதிப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்துவீச முடிவு செய்துள்ளது. இந்திய அணியில் மூன்று மாற்றங்களால் பெரிய பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. ஹர்திக் பாண்டியா, அர்ஷ்தீப் சிங், ஹர்ஷித் ராணா ஆகியோருக்கு பதில் ரிங்கு சிங், சிவம் தூபே, ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோர் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். பாகிஸ்தான் அணி எந்த மாற்றமும் செய்யவில்லை.
Teams get game-ready for one last time this tournament.
Will Abhi-Gill star for India yet again or will the fiery duo of Shaheen-Rauf break the back of the opposition's batting?#INDvPAK #DPWorldAsiaCup2025 #Final #ACC pic.twitter.com/Yqa5su6VMH
— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 28, 2025
