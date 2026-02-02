English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பாகிஸ்தான் வரவில்லை என்றாலும் இந்தியா இலங்கை செல்லும்: ஐசிசி விதிகள் செல்வது என்ன?

பாகிஸ்தான் வரவில்லை என்றாலும் இந்தியா இலங்கை செல்லும்: ஐசிசி விதிகள் செல்வது என்ன?

மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பிற்கு உள்ளாகி இருக்கும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டிகள் பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி இலங்கையில் நடைபெற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 2, 2026, 06:34 AM IST
  • இந்தியா vs பாகிஸ்தான்.
  • புறக்கணிக்கும் பாகிஸ்தான்.
  • பிசிசிஐ-யின் அதிரடித் திட்டம்!

பாகிஸ்தான் வரவில்லை என்றாலும் இந்தியா இலங்கை செல்லும்: ஐசிசி விதிகள் செல்வது என்ன?

அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் டி20 உலக கோப்பை 2026 போட்டிகள் இந்த வார இறுதியில் தொடங்குகிறது. இலங்கை மற்றும் இந்தியா ஆகிய இரண்டு நாடுகள் இணைந்து இந்த தொடரை நடத்துகின்றன. மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பிற்கு உள்ளாகி இருக்கும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டிகள் பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி இலங்கையில் நடைபெற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த போட்டி நடப்பது தற்போது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. காரணம் பாகிஸ்தான அணி இந்தியாவிற்கு எதிரான டி20 உலக கோப்பை போட்டியை புறக்கணிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. இது கிரிக்கெட் உலகில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே மொத்த டி20 போட்டியையும் புறக்கணிப்பதாக பேசிக் கொண்டிருந்த பாகிஸ்தான அணி, தற்போது டி20 உலக கோப்பையில் விளையாடுவோம் என்றும் ஆனால் இந்தியாவிற்கு எதிரான போட்டியை மட்டும் புறக்கணிப்போம் என்றும் பகிரங்கமாக தெரிவித்துள்ளது. 

மேலும் படிக்க | இந்திய ஏ அணியில் 3 CSK வீரர்கள்... ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு இடமில்லை - போட்டிகள் எப்போது?

இந்தியாவின் நிலைப்பாடு 

பாகிஸ்தான் அணி இந்த போட்டியை புறக்கணிதாலும் இந்திய அணி திட்டமிட்டபடி இலங்கைக்கு செல்லும் என்று கூறப்படுகிறது. பாகிஸ்தான அணி இந்தியாவிற்கு பயணம் செய்ய மாட்டோம் என்று அறிவித்ததை தொடர்ந்து பாகிஸ்தான் விளையாடும் போட்டிகள் மட்டும் இலங்கைக்கு மாற்றப்பட்டது. பாகிஸ்தான் இந்தியாவிற்கு வருவோம் என்று தெரிவித்திருந்தால் அனைத்து போட்டிகளும் இந்தியாவில் தான் நடைபெற்று இருக்கும். தற்போது பாகிஸ்தானின் இந்த நிலைப்பாடு ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் ரசிகர்களையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இருப்பினும் இந்திய அணி இந்த அறிவிப்பை தங்களுக்கு சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. 

பிசிசிஐயின் முடிவு 

வரும் பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி இந்திய அணி திட்டமிட்டபடி இலங்கைக்கு செல்வார்கள் என்றும், போட்டி நடைபெறும் முன்பு வைக்கப்படும் செய்தியாளர் சந்திப்பு மற்றும் வலை பயிற்சிகளில் வழக்கம் போல ஈடுபடுவார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது. பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி கொழும்பில் உள்ள மைதானத்திற்கு இந்திய அணி வீரர்கள் வழக்கமான நேரத்திற்கு செல்வார்கள். பாகிஸ்தான அணி வரவில்லை என்றாலும் ஐசிசி நடுவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக போட்டியை ரத்து செய்யும் வரை இந்திய அணி வீரர்கள் காத்திருப்பார்கள். ஐசிசியின் விதிகளின்படி எதிரணி களத்திற்கு வராவிட்டால், அந்த புள்ளிகள் மற்றொரு அணிக்கு வழங்கப்படும். அதன்படி பாகிஸ்தான அணி மைதானத்திற்கு வரவில்லை என்றால் இந்திய அணிக்கு எளிதாக 2 புள்ளிகள் கிடைக்கும். 

இந்தியா vs பாகிஸ்தான் 

தற்போது ஐசிசி போட்டிகளில் மட்டுமே இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் விளையாடி வருகின்றனர். இதுவரை எட்டு முறை ஐசிசி போட்டிகளில் மோதியுள்ளது இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான். அதில் ஏழு முறை இந்திய அணியே வெற்றி பெற்றுள்ளது. இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் குரூப் ஏ வில் இடம் பெற்றுள்ளன. இந்திய அணி தனது முதல் போட்டியை பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி அமெரிக்காவுக்கு எதிராக விளையாடுகிறது. அதனை தொடர்ந்து பிப்ரவரி 12ஆம் தேதி நெதர்லாந்துக்கு எதிராக மோதுகிறது. மறுபுறம் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி நெதர்லாந்துக்கு எதிராக பாகிஸ்தான அணி முதல் போட்டியிலும், பிப்ரவரி 10ஆம் தேதி அமெரிக்காவுக்கு எதிராக இரண்டாவது போட்டியிலும் விளையாடுகிறது. 

கடைசியாக ஆசிய கோப்பில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான அணிகள் மூன்று முறை மோதின. அந்த மூன்று முறையும் இந்திய அணியே ஆதிக்கம் செலுத்தியது. மேலும் இறுதிப் போட்டியிலும் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி கோப்பையை வென்றது. பாகிஸ்தான் அணியின் இந்த நிலைப்பாட்டிற்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். லீக் போட்டியை புறக்கணிக்கும் நீங்கள் ஒருவேளை இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான அணிகள் இறுதி போட்டிக்கு வந்தால் அப்போதும் இதையே செய்வீர்களா? என்றும் கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர். விரைவில் ஐசிசி இதில் என்ன நிலைப்பாடு எடுக்க உள்ளது என்பது தெரிய வரும்.

மேலும் படிக்க | சஞ்சு சாம்சன், குல்தீப் இல்லை! டி20 உலகக் கோப்பையில் பிளேயிங் 11 - ஸ்ரீகாந்த் தேர்வு!

