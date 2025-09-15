English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

IND vs PAK: சர்ச்சையில் சிக்கிய இந்திய கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ்! என்ன ஆனது?

IND vs PAK Highlights: இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் இந்திய அணி பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைகுலுக்க மறுத்துள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 15, 2025, 06:29 AM IST
  • ஆசிய கோப்பை 2025.
  • இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி!
  • மீண்டும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Trending Photos

8 கோடி PF உறுப்பினர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: இனி ATM மூலமே பணம் எடுக்கலாம்
camera icon10
EPFO
8 கோடி PF உறுப்பினர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: இனி ATM மூலமே பணம் எடுக்கலாம்
நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜ வாழ்க்கை! பணம் கொட்டும்!
camera icon6
Venus Transit
நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜ வாழ்க்கை! பணம் கொட்டும்!
SBI-ல் ரூ.50 லட்சம் வீட்டு லோன் எடுக்க... என்ன தகுதி வேணும்? எவ்வளவு EMI கட்டணும்?
camera icon8
SBI
SBI-ல் ரூ.50 லட்சம் வீட்டு லோன் எடுக்க... என்ன தகுதி வேணும்? எவ்வளவு EMI கட்டணும்?
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
IND vs PAK: சர்ச்சையில் சிக்கிய இந்திய கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ்! என்ன ஆனது?

அனைவரும் அதிகம் எதிர்பார்த்த இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான ஆசிய கோப்பை போட்டி தற்போது நடந்து முடிந்துள்ளது. இந்த போட்டியில் இந்திய அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் எளிதான வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி 20 ஓவர் முடிவில் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 127 ரன்கள் மட்டுமே அடித்தது. எளிய இலக்கை எதிர்த்து ஆடிய இந்திய அணி 16 ஓவரில் மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு 131 ரன்கள் அடித்து வெற்றி பெற்றது. ஆட்டநாயகன் விருதை குல்தீப் யாதவ் வென்றுள்ளார். கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் கடைசி வரை விளையாடி 47 அடித்துள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | டி20இல் பாகிஸ்தான் உடன் முதல்முறை மோதும் இந்த 5 வீரர்கள்... இது ஏன் முக்கியம்?

இந்தியா - பாகிஸ்தான்: தொடரும் சர்ச்சை! 

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் நாடுகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட அரசியல் பிரச்சினை காரணமாக இந்திய அணி பாகிஸ்தான் அணியுடன் விளையாட கூடாது என்று பலரும் தங்களது கருத்துக்களை தெரிவித்து இருந்தனர். மேலும் ஆசிய கோப்பை தொடரிலிருந்து இந்திய அணி வெளியேறும் என்றும் கூறப்பட்டது. ஆனால் பிறகு இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் ஒரே குரூப்பில் இடம்பெற்று இருந்தது. 

கை கொடுக்க மறுத்த சூர்யகுமார் யாதவ்!

பொதுவாக ஒரு போட்டியில் டாஸ் முடிந்த பிறகு இரு அணிகளின் கேப்டன்களும் கை கொடுப்பது வழக்கம். ஆனால் நேற்றைய போட்டியில் பாகிஸ்தான் கேப்டன் டாஸ் வென்ற பிறகு சூரியகுமார் யாதவ் கை கொடுக்க மறுத்துள்ளார். அதேபோல போட்டி முடிந்த பின்பும் இந்திய அணி வீரர்கள் பாகிஸ்தான் அணியுடன் கை கொடுக்கவில்லை. இந்திய அணி வீரர்களுக்காக மைதானத்தில் காத்திருந்த பாகிஸ்தான் வீரர்கள், பிறகு கை கொடுக்க வரவில்லை என்பதை தெரிந்தும் அவர்களும் மைதானத்தை விட்டு வெளியேறினார்கள். இந்த போட்டியின் வெற்றியை இந்தியாவின் ராணுவ வீரர்களுக்கு சமர்ப்பிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ்.

கேப்டன் சூர்யா குமார் யாதவ் பேச்சு

"இது சிறந்த உணர்வு மற்றும் இந்தியாவிற்கு ஒரு சரியான ரிட்டர்ன் பரிசு. ஒன்று சொல்ல விரும்பினேன். சரியான சந்தர்ப்பம், நேரத்தை எடுத்துக் கொண்டு, பஹல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பங்களுக்கு நாங்கள் துணை நிற்கிறோம். எங்கள் ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்துகிறோம். நிறைய துணிச்சலை காட்டிய எங்கள் அனைத்து ஆயுதப்படைகளுக்கும் வெற்றியை அர்ப்பணிக்க விரும்புகிறோம். அவர்கள் தொடர்ந்து நம் அனைவரையும் ஊக்குவிப்பார்கள் என்று நம்புகிறோம், மேலும் அவர்களை சிரிக்க வைக்க எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் மைதானத்தில் அவர்களுக்கு கூடுதல் காரணங்களை வழங்குவோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

"எங்கள் அரசாங்கமும் பிசிசிஐயும் இணக்கமாக இருந்தன. ஒன்றாக, நாங்கள் இங்கு வந்தோம், ஒரு முடிவை எடுத்தோம், நாங்கள் விளையாட்டை விளையாடுவதற்காக மட்டுமே இங்கு வந்ததாக உணர்கிறேன். நாங்கள் அவர்களுக்கு சரியான பதிலடி கொடுத்தோம். வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் விளையாட்டு வீரர்களின் மன உறுதியை விட முன்னணியில் இருப்பதாக நான் உணர்கிறேன். நான் ஏற்கனவே அதற்கு பதிலளித்துள்ளேன். பஹல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருடனும் நாங்கள் உண்மையில் நிற்கிறோம். மேலும் அவர்களின் குடும்பத்தினருடனும் நாங்கள் நிற்கிறோம், எங்கள் ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்துகிறோம்.  மேலும், நான் சொன்னது போல், இந்த வெற்றியை ஆபரேஷன் சிந்தூரில் பங்கேற்ற எங்கள் துணிச்சலான ஆயுத படைகளுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். அவர்கள் தொடர்ந்து நம் அனைவருக்கும் ஊக்கமளிப்பதால், முடிந்தால், அவர்களுக்கும் ஊக்கமளிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும்போதெல்லாம் எங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்வோம்" என்று மேலும் பேசி உள்ளார்.

மேலும் படிக்க | Asia Cup 2025: பாகிஸ்தான் போட்டியை இந்தியா புறக்கணித்தால் என்ன ஆகும்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Ind vs PakTeam IndiaSuryakumar YadavDubaiPakistan

Trending News