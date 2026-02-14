இந்திய அணி 2 மாற்றங்கள்... பிளேயிங் லெவன் எப்படி இருக்கும்? - சூர்யகுமார் யாதவ் சொன்ன அப்டேட்

India vs Pakistan, Playing XI Combination: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில், இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி நாளை (பிப். 15) இலங்கை கொழும்புவில் உள்ள பிரேமதாசா மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது.
வங்கதேச அணி தொடரில் இருந்து வெளியேறியதை காரணம்காட்டி, டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பாகிஸ்தான் அணி பங்கேற்பது சந்தேகம் என கூறப்பட்டது. ஆனால், டி20 உலகக் கோப்பையில் விளையாட பாகிஸ்தான் அரசு அனுமதித்த நிலையில், இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியை மட்டும் புறக்கணிக்க இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
சூர்யகுமார் யாதவ் பேட்டி
இதையடுத்து, ஐசிசி, பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் இடையே நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் இந்தியா உடனான போட்டியில் விளையாட பாகிஸ்தான் ஒப்புக்கொண்டது. இது ஒருபுறம் இருக்க, இரு அணிகளும் தற்போது 2 வெற்றிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் இந்தியா முதலிடத்திலும், பாகிஸ்தான் 2வது இடத்திலும் உள்ளன. நாளைய போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகி உள்ளது.
இந்நிலையில், பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான போட்டியை முன்னிட்டு கொழும்புவில் இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் இன்று (பிப். 14) செய்தியாளர்களை சந்தித்துள்ளார். சூர்யகுமார் யாதவ் இந்த பேட்டியில் இந்தியா, பாகிஸ்தான் போட்டியில் நிலவும் அழுத்தம், வீரர்கள் இடையே கை குழுக்குவது போன்ற பிரச்னைகள் என பல கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தார். அதில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் காம்பினேஷன் குறித்தும் அவர் பேசியிருக்கிறார்.
அபிஷேக் சர்மா விளையாடுவார்
பாகிஸ்தான் கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா, முன்னதாக செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசியபோது, பாகிஸ்தான் அணி அபிஷேக் சர்மாவை எதிர்கொள்ள ஆவலாக காத்திருக்கிறது என தெரிவித்தார். இதை குறிப்பிட்டு நகைச்சுவையாக பதிலளித்த சூர்யகுமார் யாதவ், "நாங்கள் நாளைய போட்டியில் அபிஷேக்கை விளையாட வைக்க வேண்டும் என சல்மான் விரும்பினால், நாங்கள் அவரை விளையாட வைக்கிறோம்" என்றார்.
மேலும், அபிஷேக் சர்மா இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனுக்குள் திரும்புவதாகவும் சூர்யகுமார் யாதவ் உறுதிப்படுத்தி உள்ளார். இதனால் நாளைய போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் விளையாட மாட்டார். அபிஷேக் சர்மா வயிற்றில் தொற்று ஏற்பட்டதன் காரணமாக, அவர் டெல்லியில் நடந்த நமீபியாவுக்கு எதிரான கடந்த போட்டியில் விளையாடவில்லை. அவருக்கு பதில் சஞ்சு சாம்சன் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெற்று, ஓபனிங்கில் 8 பந்துகளை சந்தித்து 3 சிக்ஸர், 1 பவுண்டரி என 22 ரன்களை அடித்து ஆட்டமிழந்தார். விக்கெட் கீப்பிங்கை இஷான் கிஷானே கவனித்துக்கொண்டார்.
குல்தீப் யாதவ்விற்கு வாய்ப்பு
இது ஒருபுறம் இருக்க, இலங்கை நாட்டில் விளையாடுவதால் இந்திய அணிக்கு கூடுதல் ஸ்பின்னர் தேவை என்ற பேச்சுகளும் அதிகம் எழுந்து வருகின்றன. அந்த வகையில், குல்தீப் யாதவ் நாளைய போட்டியில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்படுவாரா என்ற கேள்விக்கு, "உங்களுக்கு அவர் விளையாட வேண்டுமா?, சரி நாளை அவர் விளையாடுவார்" என்றார். இதன்மூலம், குல்தீப் யாதவ் பிளேயிங் லெவனில் விளையாடுவது ஏறத்தாழ உறுதியாகி உள்ளது. ஆனால் வெளியேறப்போவது யார் என்பது இன்னும் தெரியவில்லை. நம்பர் 8 வரை பேட்டிங் வேண்டும் என்பதால் வேகப்பந்துவீச்சாளரில் ஒருவரையே இந்திய அணி தேர்வு செய்யும். அர்ஷ்தீப் சிங்கிற்கு பதில் குல்தீப் யாதவ் வருவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது.
மேலும் படிக்க | IND vs PAK: விறுவிறுப்பான இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி... எப்போது, எப்படி பார்ப்பது?
மேலும் படிக்க | IND vs PAK: வெற்றியை தீர்மானிக்கப்போகும் அந்த 3 வீரர்கள் யார் தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | IND vs PAK: இந்திய அணிக்கு 3 முக்கிய பிரச்னை இருக்கு... பாகிஸ்தான் அணிக்கு கூடுதல் சாதகம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ