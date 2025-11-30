English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • IND vs SA: இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 இதுதான்! அதிரடியான 3 மாற்றங்கள்!

India and South Africa: இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கிடையேயான முதல் ஒருநாள் போட்டி இன்று தொடங்குகிறது. இந்திய அணியில் யார் யார் இடம் பிடிக்க வாய்ப்புள்ளது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 30, 2025, 08:17 AM IST
  • ராஞ்சியில் தொடங்கும் ஒருநாள் யுத்தம்.
  • இந்திய அணியின் மிடில் ஆர்டர்...
  • இடம்பிடிக்கப்போவது யார்?

India and South Africa: தென்னாப்பிரிக்காவிடம் டெஸ்ட் தொடரை இழந்த இந்திய அணி, ஒருநாள் தொடரிலாவது பதிலடி கொடுக்குமா என்று ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் ஒருநாள் போட்டி இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜார்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் யார் யார் இடம் பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளது. டெஸ்ட் தொடரில் ‘ஒயிட்வாஷ்’ ஆன சோகத்திலிருந்து மீள இந்திய அணி கடுமையாக போராடும். கேப்டன் சுப்மன் கில், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் மற்றும் பும்ரா போன்ற முக்கிய வீரர்கள் இல்லாதது அணிக்கு பின்னடைவாக இருந்தாலும், ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகிய மூத்த வீரர்களின் வருகை அணிக்கு புது தெம்பை அளித்துள்ளது. கே.எல். ராகுல் அணியை வழிநடத்தவுள்ளார்.

மேலும் படிக்க | ஐபிஎல் ஏல வரலாற்றில்... CSK அதிக தொகைக்கு எடுத்த டாப் 6 வீரர்கள்... நம்பர் 1 யார் தெரியுமா?

மிடில் ஆர்டர் சிக்கல்

தொடக்க வீரர்களாக ரோகித் சர்மாவுடன் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் களமிறங்குவது கிட்டத்தட்ட உறுதி. விராட் கோலி வழக்கம் போல் 3-வது இடத்தில் ஆடுவார். ஆனால், 4 மற்றும் 5-வது இடங்களில் யாரை இறக்குவது என்பதில் தான் குழப்பம் நீடிக்கிறது. கேப்டன் கே.எல். ராகுல் தான் தொடர்ந்து 6-வது இடத்தில் தான் விளையாடுவேன் என்று உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். இதனால் 4-வது இடத்திற்கு ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் ரிஷப் பண்ட் இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. இந்தியா ஏ அணிக்காக சிறப்பாக விளையாடி சதம் அடித்த ருதுராஜுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா அல்லது விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனான பண்ட் உள்ளே வருவாரா என்பது தான் மில்லியன் டாலர் கேள்வி. திலக் வர்மா என்ற இளம் வீரரும் வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கிறார்.

ஆல்-ரவுண்டர் போட்டியில் யார்?

ரவீந்திர ஜடேஜா அணிக்கு திரும்பியிருப்பது பெரிய பலம். அவருடன் ஸ்பின் பவுலிங் ஆல்-ரவுண்டராக வாஷிங்டன் சுந்தர் அல்லது நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோரில் ஒருவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். குல்தீப் யாதவ் தனது சுழற்பந்து வீச்சு மூலம் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த தயாராக இருக்கிறார். வேகப்பந்து வீச்சை பொறுத்தவரை அர்ஷ்தீப் சிங், ஹர்ஷித் ராணா மற்றும் பிரசித் கிருஷ்ணா ஆகிய மூவரும் களமிறங்க வாய்ப்புள்ளது.

ராஞ்சி மைதானம் எப்படி?

ராஞ்சி ஆடுகளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் மற்றும் சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் இருவருக்கும் சமமான வாய்ப்பை வழங்கக்கூடியது. இங்கு இதுவரை நடந்த 6 போட்டிகளில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் 39 விக்கெட்டுகளையும், சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் 35 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளனர். இங்கு 300 ரன்களுக்கு மேல் ஒரே ஒருமுறை தான் அடிக்கப்பட்டுள்ளது. பனிப்பொழிவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால் டாஸ் வெல்லும் அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்யவே அதிக வாய்ப்புள்ளது. சொந்த மண்ணில் ஆதிக்கத்தை செலுத்த இந்திய அணி தயாராக உள்ளது. அதே வேளையில், டெஸ்ட் தொடரை வென்ற உற்சாகத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவும் முழு பலத்துடன் மோதுவதால் ஆட்டத்தில் அனல் பறக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

உத்ததேச இந்திய அணி

ரோகித் சர்மா, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட்/ரிஷப் பண்ட், ரவீந்திர ஜடேஜா, கே.எல். ராகுல் (கேப்டன்), வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா.

மேலும் படிக்க | பதிரானாவை கழட்டிவிடும் CSK... ஏலத்தில் கேம்ரூன் கிரீனை தூக்க பெரிய பிளான்!

About the Author
