விராட் கோலி - ரோஹித் சர்மாவிற்கு மீண்டும் சிக்கல்! மாற்று வீரர்கள் தயார்!

Virat Kohli and Rohit Sharma: தென்னாப்பிரிக்காவிடம் டெஸ்ட் தொடரை இழந்த கையோடு, இந்திய அணி இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை ராஞ்சியில் நடைபெறும் தென்னாபிரிக்கா அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் களமிறங்குகிறது. கே.எல். ராகுல் தலைமையில் ஒரு புதிய படையே களத்தில் இறங்கினாலும், அனைவரின் பார்வையும் மூத்த வீரர்களான ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி மீதுதான் உள்ளது. சொந்த மண்ணில் அவர்கள் மீண்டும் தங்கள் ஆதிக்கத்தை நிரூபிப்பார்களா என்பதை பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
ஆஸ்திரேலியா தொடர்
ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்ற ஒருநாள் தொடருக்கு பிறகு, ரோகித் சர்மாவும், விராட் கோலியும் மீண்டும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இணைந்து விளையாடுகிறார்கள். டி20 மற்றும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு, ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி வரும் இவர்கள் மீது எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளது. ஆஸ்திரேலியாவில் ரோகித் சர்மாவின் சதமும், கோலியின் நிதானமான ஆட்டமும் விமர்சகர்களின் வாயை அடைத்தன. இப்போது சொந்த மண்ணில், குறிப்பாக கோலிக்கு மிகவும் ராசியான ராஞ்சியில் அவர்கள் என்ன செய்யப்போகிறார்கள் என்பதை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
அணியில் மாற்றங்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள்
கேப்டன் சுப்மன் கில் மற்றும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோர் காயம் காரணமாக விலகியிருப்பது இந்திய அணிக்கு பின்னடைவு என்றாலும், இளம் வீரர்களுக்கு இது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு. ரோகித் சர்மாவுடன் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் தொடக்க வீரராகக் களமிறங்குவார். விராட் கோலி 3-வது இடத்தில் ஆடுவார். மிடில் ஆர்டரில் 4 மற்றும் 5-வது இடங்களுக்கு கடும் போட்டி நிலவுகிறது. கே.எல். ராகுல் ஃபினிஷராக 6-வது இடத்தில் விளையாடுவார் என்பதால், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் ரிஷப் பண்ட் ஆகியோரில் யாருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்பது தான் கேள்விக்குறி. பந்துவீச்சில் பும்ரா மற்றும் சிராஜ் இல்லாததால், அர்ஷ்தீப் சிங், ஹர்ஷித் ராணா மற்றும் பிரசித் கிருஷ்ணா ஆகிய இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் தங்களை நிரூபிக்க காத்திருக்கிறார்கள்.
ராஞ்சி மைதானம்: யாருக்குச் சாதகம்?
எம்.எஸ். தோனியின் சொந்த ஊரான ராஞ்சியில் உள்ள ஜேஎஸ்சிஏ (JSCA) மைதானத்தில் இன்று பிற்பகல் 1.30 மணிக்கு போட்டி தொடங்குகிறது. இங்கு பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் பந்துவீச்சாளர்கள் இருவருக்கும் சமமான வாய்ப்பு இருக்கும். இருப்பினும், வரலாற்று ரீதியாக இங்கு வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் சற்றே ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளனர். இரவு நேரத்தில் பனிப்பொழிவு இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் அணி சேஸிங்கை தேர்வு செய்யவே அதிக வாய்ப்புள்ளது. தென்னாப்பிரிக்க அணியின் பயிற்சியாளர் ஆஷ்வெல் பிரின்ஸும் பனிப்பொழிவு ஆட்டத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்று கணித்துள்ளார்.
சாதனை துளிகள்
ரோகித் சர்மா: இன்னும் 98 ரன்கள் எடுத்தால், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 20,000 ரன்களைக் கடந்த 4-வது இந்தியர் என்ற பெருமையை பெறுவார் (சச்சின், கோலி, டிராவிட் ஆகியோருக்கு பிறகு). மேலும், 3 சிக்ஸர்கள் அடித்தால் ஷாஹித் அப்ரிடியை முந்தி ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிக சிக்ஸர் அடித்தவர் என்ற சாதனையை படைப்பார்.
ரவீந்திர ஜடேஜா: இன்னும் 10 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினால், சொந்த மண்ணில் அதிக ஒருநாள் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய அனில் கும்ப்ளேவின் சாதனையை முறியடிப்பார்.
விராட் கோலி: ராஞ்சியில் விளையாடிய 5 போட்டிகளில் 2 சதங்கள் அடித்துள்ளார். இங்கு அவரது சராசரி வியக்கத்தக்க வகையில் 194 ஆகும்!
