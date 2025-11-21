English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  IND vs SA: 2வது போட்டி காலையில் சீக்கிரமே தொடங்குவது ஏன்? பின்னணி இதுதான்...!

IND vs SA 2nd Test: இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான 2வது டெஸ்ட் போட்டியில் வழக்கத்திற்கு மாறாக தேநீர் இடைவேளைக்கு பின், மதிய உணவு இடைவேளை விடப்படுவதன் காரணத்தை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 21, 2025, 09:28 AM IST
  • கவுகாத்தி நகரில் உள்ள பரஸ்பரா மைதானத்தில் போட்டி நடைபெறுகிறது.
  • நாளை (நவ. 22) போட்டி தொடங்குகிறது.
  • அங்கு சூரிய அஸ்தமனம் மிக விரைவாக நடைபெறுகிறது.

IND vs SA 2nd Test, Pitch Report and Session Timing: தென்னாப்பிரிக்கா ஆடவர் சீனியர் அணி இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 2 டெஸ்ட், 3 ஓடிஐ, 5 டி20ஐ போட்டிகளில் விளையாட உள்ளது.

இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான டெஸ்ட் தொடர் கடந்த நவ.14ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்று தென்னாப்பிரிக்கா 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. தென்னாப்பிரிக்கா அடுத்து வெற்றி பெற்று தொடரை வைட்வாஷ் செய்யவும், இந்தியா வெற்றியுடன் தொடரை சமன் செய்யவும் 2வது டெஸ்ட் போட்டியை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கின்றன.

IND vs SA 2nd Test: இந்தியாவின் 30வது டெஸ்ட் மைதானம் 

அந்த வகையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 2வது டெஸ்ட் போட்டி அசாம் மாநிலம் கவுகாத்தியில் உள்ள பரஸ்பரா மைதானத்தில் நாளை (நவ. 22) தொடங்குகிறது. கவுகாத்தியின் பரஸ்பரா மைதானத்தில் முதல்முறையாக டெஸ்ட் போட்டி நடத்தப்படுகிறது. இது இந்தியாவின் 30வது டெஸ்ட் மைதானம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தியாவின் கிழக்கு முனையில் உள்ள இங்கு தற்போது குளிர்காலம் நிலவுவதால் சூரியோதயம் தாமதமாகும், சூரிய அஸ்தமனம் முன்கூட்டியே இருக்கும். அசாமின் டீ கார்டன் நேரப்படி (Tea Garden Time Zone) இந்திய நேரத்திற்கு (IST) 1 மணிநேரம் முன்னதாக கணக்கிடப்படுகிறது.

IND vs SA 2nd Test: போட்டி முன்னதாகவே தொடங்குவது ஏன்?

இது அதிகாரப்பூர்வமானது இல்லை என்றாலும் அசாமில் பணிபுரியும் தேயிலை தோட்ட பணியாளர்களின் வேலை நேரம் இதைக்கொண்டு கணக்கிடப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு, இந்திய நேரப்படி காலை 9 மணி என்றால், அசாம் தேயிலை தோட்டத்தில் காலை 10 மணி என அர்த்தம். இதனால், தேயிலை தோட்டத்தில் பணிகள் தொய்வின்றி நடக்கும். அதேபோல், இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா டெஸ்ட் போட்டியும் தொய்வின்றி, எவ்வித சிக்கலும் இல்லாமல் நடப்பதற்கு போட்டி முன்கூட்டியே தொடங்கி, விரைவாக முடிக்கப்படும். 

அதன்படி, கவுகாத்தியில் நடைபெறும் டெஸ்ட் போட்டி நாளை காலை 9 மணிக்கு தொடங்கும், காலை 8.30 மணிக்கு டாஸ் வீசப்படும். மாலை 4 மணிவரை போட்டி நடைபெறும். மாலை 4.30 மணிக்கு சூரிய அஸ்தமனம் நிகழும். மாலை 3.20 மணிக்கே இருள் சூழ்ந்துவிடுவதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், வெளிச்சமின்மை பெரும் பிரச்னையாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. ஒவ்வொரு நாள் ஆட்டத்தின் இறுதியிலும் ஆடுகளம் பந்துவீச்சுக்கு அதிகளவு சாதகமாக இருக்கும்.

IND vs SA 2nd Test: தேநீர் இடைவேளைக்கு பின் மதிய உணவு இடைவேளை...

காலை 9 மணிக்கு போட்டி தொடங்கி காலை 11 மணிவரை முதல் செஷன் நடைபெறும். அதற்கு பின் 20 நிமிடங்களுக்கு தேநீர் இடைவேளை வழங்கப்படும். பிற்பகல் 11.20 மணி முதல் மதியம் 1.20 மணிவரை இரண்டாவது செஷன் நடைபெறும். இதன்பிறகே, 40 நிமிடங்களுக்கு மதிய உணவு இடைவேளை இருக்கும். மதியம் 2 மணி முதல் மாலை 4 மணிவரை மூன்றாவது செஷன் நடைபெறும். வழக்கமா  டெஸ்ட் போட்டிகளில் மதிய உணவுக்கு பின் தேநீர் இடைவேளை இருக்கும், ஆனால் இப்போட்டியில் தேநீர் இடைவளைக்கு பிறகு மதிய உணவு இடைவேளை வழங்கப்படுகிறது. இந்த போட்டியை தொலைக்காட்சியில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வோர்க் சேனல்களிலும், ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்திலும் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம்.

IND vs SA 2nd Test: ஆடுகளம் எப்படி இருக்கும்? 

பரஸ்பராவில் முதல்முறையாக டெஸ்ட் போட்டி நடைபெறுவதால் ஆடுகளம் எந்தளவிற்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது குறித்த தெளிவு தற்போது இல்லை. செம்மண் ஆடுகளத்தில் நாளைய போட்டி நடைபெறுகிறது. தற்போது புற்களுடன் ஆடுகளம் காணப்பட்டாலும் இன்று மாலை அல்லது நாளை காலையே எந்தளவிற்கு புற்கள் ஆடுகளத்தில் இருக்கின்றன என்பதும் தெரியவரும். ஆடுகளம் முதலிரண்டு இரண்டு நாள்கள் பேட்டிங்கிற்கு சாதகமாக இருக்கலாம் என்றும் ஆட்டம் செல்ல செல்ல சுழற்பந்துவீச்சுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

IND vs SA 2nd Test: இந்திய அணியில் வரும் மாற்றங்கள்

இந்திய அணியில் சுப்மான் கில் காயத்தில் இருந்து குணமடைவது சந்தேகம்தான். எனவே அவருக்கு பதில் சாய் சுதர்சன் அல்லது தேவ்தத் படிக்கல் ஆகியோரில் ஒருவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். அக்சர் பட்டேலுக்கு பதில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டிக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம். தென்னாப்பிரிக்காவில் பெரியளவில் பிளேயிங் லெவன் மாற்றம் இருக்காது என்றும் கூறப்படுகிறது.

IND vs SA: பிளேயிங் லெவன் கணிப்பு 

இந்தியா: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கே.எல்.ராகுல், சாய் சுதர்சன்/தேவ்தத் படிக்கல், ரிஷப் பந்த் (கேப்டன் மற்றும் விக்கெட் கீப்பர்), ரவீந்திர ஜடேஜா, துருவ் ஜூரல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி/அக்சர் பட்டேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ்.

தென்னாப்பிரிக்கா: ஐடன் மார்க்ரம், ரியான் ரிக்கல்டன், வியான் முல்டர், டோனி டி ஜோர்ஜி, டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், கைல் வெர்ரின்னே (விக்கெட் கீப்பர்), கேசவ் மகாராஜ், கார்பின் பாஷ், சைமன் ஹார்மர், மார்கோ ஜான்சன்.

