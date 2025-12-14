English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • பும்ரா கிடையாது... இந்திய அணியில் 2 முக்கிய மாற்றம் - என்ன காரணம்?

பும்ரா கிடையாது... இந்திய அணியில் 2 முக்கிய மாற்றம் - என்ன காரணம்?

IND vs SA 3rd T20I: தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு இடையிலான 3வது டி20ஐ போட்டியில் இந்திய அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சை தேர்வு செய்திருக்கிறது. இரு அணிகளும் அதன் பிளேயிங் லெவனை மாற்றியிருக்கிறது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 14, 2025, 06:58 PM IST
  • அக்சர் பட்டேலுக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது.
  • பும்ரா வீடு திரும்பி உள்ளார்.
  • தென்னாப்பிரிக்க அணி 3 மாற்றங்களை செய்திருக்கிறது.

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 13, 2025): பணவரவு நன்றாக இருக்கும் நாள்!
camera icon13
Today Rasi palan
இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 13, 2025): பணவரவு நன்றாக இருக்கும் நாள்!
இன்றைய ராசிபலன்: (டிசம்பர் 14, 2025): செலவுகள் நிறைந்த நாள்!
camera icon13
Today Rasi palan
இன்றைய ராசிபலன்: (டிசம்பர் 14, 2025): செலவுகள் நிறைந்த நாள்!
ஐபிஎல் மினி ஏலம்: ஒவ்வொரு அணியும் வைத்திருக்கும் தொகை எவ்வளவு? முழு விவரம்!
camera icon10
IPL Mini Auction
ஐபிஎல் மினி ஏலம்: ஒவ்வொரு அணியும் வைத்திருக்கும் தொகை எவ்வளவு? முழு விவரம்!
பும்ரா கிடையாது... இந்திய அணியில் 2 முக்கிய மாற்றம் - என்ன காரணம்?

IND vs SA 3rd T20I, Toss and Playing XI Changes: இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது டி20ஐ போட்டி இமாச்சல் பிரதேசத்தின் தரம்சாலா மைதானத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

IND vs SA 3rd T20I: தரம்சாலா மைதானம் எப்படி இருக்கும்?

தரம்சாலா மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சொர்க்கபுரியாகும். ஆம், பேட்டர்கள் அதிகமாக ரன்களை குவிக்கலாம். பனியின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும். முதல் பேட்டிங்கின்போதே பனியின் தாக்கம் இருக்கும். கடல் மட்டத்தை விட சுமார் 1500 மீட்டர் மிக உயர்த்தில் இருப்பதால் பந்தும் காற்றில் அதிக தூரம்  பயணிக்கும், இதுவும் பேட்டர்களுக்கு சாதகமாகும். ஆரம்ப கட்டத்தில் வேண்டுமானால் பந்து ஸ்விங் ஆகும், ஆனால் அதன்பின் பேட்டர்களுக்கே பெரும்பாலும் சாதகமாக இருக்கும். இங்கு தென்னாப்பிரிக்கா 2015ஆம் ஆண்டில் 200 ரன்களை குவித்தது, இதுதான் இந்த மைதானத்தில் டி20ஐ போட்டியில் அடிக்கப்பட்ட அதிக ரன்களாகும். 

IND vs SA 3rd T20I: சமநிலையில் டி20ஐ தொடர்

முதல் போட்டியை இந்திய அணியும், 2வது போட்டியை தென்னாப்பிரிக்க அணியும் வென்று 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையை பெற்றுள்ளது. கடந்த இரண்டு போட்டிகளிலும் இந்திய அணி தனது பிளேயிங் லெவனை மாற்றாவில்லை. கடந்த போட்டியில் 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோற்றதை தொடர்ந்து இந்தியா அதன் பிளேயிங் லெவனை மாற்றியிருக்கிறது. 

IND vs SA 3rd T20I: டாஸ் வென்ற இந்தியா

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 3வது டி20ஐ போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். கடந்த போட்டியிலும் முதலில் பந்துவீசி, போட்டியை தோற்றிருந்தாலும் கூட, இரண்டாம் பாதியில் அதிக பனிப்பொழிவு இருக்கலாம் என்பதால் சூர்யகுமார் யாதவ் மீண்டும் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்திருப்பதாக கூறினார்.

IND vs SA 3rd T20I: இந்திய அணியில் 2 மாற்றங்கள்

மேலும், இந்திய அணி அதன் பிளேயிங் லெவனில் இரண்டு மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டதாக டாஸின்  போது சூர்யகுமார் யாதவ் தெரிவித்தார். அக்சர் பட்டேல் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக இன்றைய போட்டியை தவறவிடுவதாகவும், ஜஸ்பிரித் பும்ரா தனிப்பட்ட குடும்ப காரணங்களுக்காக வீடு திரும்பியிருப்பதாகவும் சூர்யகுமார் யாதவ் தெரிவித்தார். இதனால், ஹர்ஷித் ராணா மற்றும் குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். தென்னாப்பிரிக்கா அணியும் 3 மாற்றங்களை செய்திருக்கிறது. டேவிட் மில்லர், ஜார்ஜ் லிண்டே, சிம்பாலா ஆகியோருக்கு பதில் கார்பின் பாஷ், ஆன்ட்ரிக் நோர்க்கியா, ஸ்டப்ஸ் ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

IND vs SA 3rd T20I: பிளேயிங் லெவன் 

இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, சுப்மான் கில், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் துபே, ஜிதேஷ் சர்மா (விக்கெட் கீப்பர்), ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், வருண் சக்கரவர்த்தி.

தென்னாப்பிரிக்கா அணி: ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸ், குயின்டன் டி காக்(விக்கெட் கீப்பர்), ஐடன் மார்க்ரம்(கேப்டன்), டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டொனோவன் ஃபெரீரா, மார்கோ ஜான்சன், கார்பின் போஷ், அன்ரிச் நார்ட்ஜே, லுங்கி என்கிடி, ஒட்னீல் பார்ட்மேன்.

மேலும் படிக்க | விராட் கோலியை பின்னுக்கு தள்ளிய வைபவ் சூர்யவன்சி.. என்ன சாதனை தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | துணை கேப்டனை அணியில் இருந்து நீக்க முடியுமா? விதிகள் சொல்வது என்ன?

மேலும் படிக்க | சுப்மான் கில் vs சஞ்சு சாம்சன்... டி20ஐ ஓபனிங்கில் யார் பிஸ்தா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Ind vs SAIND vs SA T20IJasprit BumrahKuldeep YadavAxar Patel

Trending News