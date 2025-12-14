பும்ரா கிடையாது... இந்திய அணியில் 2 முக்கிய மாற்றம் - என்ன காரணம்?

IND vs SA 3rd T20I, Toss and Playing XI Changes: இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது டி20ஐ போட்டி இமாச்சல் பிரதேசத்தின் தரம்சாலா மைதானத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது.
IND vs SA 3rd T20I: தரம்சாலா மைதானம் எப்படி இருக்கும்?
தரம்சாலா மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சொர்க்கபுரியாகும். ஆம், பேட்டர்கள் அதிகமாக ரன்களை குவிக்கலாம். பனியின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும். முதல் பேட்டிங்கின்போதே பனியின் தாக்கம் இருக்கும். கடல் மட்டத்தை விட சுமார் 1500 மீட்டர் மிக உயர்த்தில் இருப்பதால் பந்தும் காற்றில் அதிக தூரம் பயணிக்கும், இதுவும் பேட்டர்களுக்கு சாதகமாகும். ஆரம்ப கட்டத்தில் வேண்டுமானால் பந்து ஸ்விங் ஆகும், ஆனால் அதன்பின் பேட்டர்களுக்கே பெரும்பாலும் சாதகமாக இருக்கும். இங்கு தென்னாப்பிரிக்கா 2015ஆம் ஆண்டில் 200 ரன்களை குவித்தது, இதுதான் இந்த மைதானத்தில் டி20ஐ போட்டியில் அடிக்கப்பட்ட அதிக ரன்களாகும்.
IND vs SA 3rd T20I: சமநிலையில் டி20ஐ தொடர்
முதல் போட்டியை இந்திய அணியும், 2வது போட்டியை தென்னாப்பிரிக்க அணியும் வென்று 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையை பெற்றுள்ளது. கடந்த இரண்டு போட்டிகளிலும் இந்திய அணி தனது பிளேயிங் லெவனை மாற்றாவில்லை. கடந்த போட்டியில் 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோற்றதை தொடர்ந்து இந்தியா அதன் பிளேயிங் லெவனை மாற்றியிருக்கிறது.
IND vs SA 3rd T20I: டாஸ் வென்ற இந்தியா
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 3வது டி20ஐ போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். கடந்த போட்டியிலும் முதலில் பந்துவீசி, போட்டியை தோற்றிருந்தாலும் கூட, இரண்டாம் பாதியில் அதிக பனிப்பொழிவு இருக்கலாம் என்பதால் சூர்யகுமார் யாதவ் மீண்டும் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்திருப்பதாக கூறினார்.
IND vs SA 3rd T20I: இந்திய அணியில் 2 மாற்றங்கள்
மேலும், இந்திய அணி அதன் பிளேயிங் லெவனில் இரண்டு மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டதாக டாஸின் போது சூர்யகுமார் யாதவ் தெரிவித்தார். அக்சர் பட்டேல் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக இன்றைய போட்டியை தவறவிடுவதாகவும், ஜஸ்பிரித் பும்ரா தனிப்பட்ட குடும்ப காரணங்களுக்காக வீடு திரும்பியிருப்பதாகவும் சூர்யகுமார் யாதவ் தெரிவித்தார். இதனால், ஹர்ஷித் ராணா மற்றும் குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். தென்னாப்பிரிக்கா அணியும் 3 மாற்றங்களை செய்திருக்கிறது. டேவிட் மில்லர், ஜார்ஜ் லிண்டே, சிம்பாலா ஆகியோருக்கு பதில் கார்பின் பாஷ், ஆன்ட்ரிக் நோர்க்கியா, ஸ்டப்ஸ் ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
IND vs SA 3rd T20I: பிளேயிங் லெவன்
இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, சுப்மான் கில், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் துபே, ஜிதேஷ் சர்மா (விக்கெட் கீப்பர்), ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், வருண் சக்கரவர்த்தி.
தென்னாப்பிரிக்கா அணி: ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸ், குயின்டன் டி காக்(விக்கெட் கீப்பர்), ஐடன் மார்க்ரம்(கேப்டன்), டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டொனோவன் ஃபெரீரா, மார்கோ ஜான்சன், கார்பின் போஷ், அன்ரிச் நார்ட்ஜே, லுங்கி என்கிடி, ஒட்னீல் பார்ட்மேன்.
