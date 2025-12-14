துணை கேப்டனை அணியில் இருந்து நீக்க முடியுமா? விதிகள் சொல்வது என்ன?

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் தொடர்ந்து சொதப்பி வரும் இந்திய அணியின் துணை கேப்டன் சுப்மன் கில்லை அணியிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் வீரர் முகமது கைஃப் காட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். அவருக்கு பதிலாக, 2024-ல் மூன்று சதங்கள் விளாசிய சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். 2026 டி20 உலக கோப்பை நெருங்கி வரும் நிலையில், இந்திய அணியின் துணை கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள சுப்மன் கில்லின் செயல்பாடு பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான தற்போதைய தொடரில், அவர் இரண்டு முறை வெறும் மூன்று பந்துகளுக்குள் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினார்.
சஞ்சு சாம்சனுக்கான ஆதரவு
"அவர் எப்படி அவுட் ஆகிறார் என்று பாருங்கள். ஸ்லிப்பில் கேட்ச் கொடுக்கிறார் அல்லது அபிஷேக் சர்மா போல அதிரடியாக ஆட முயன்று விக்கெட்டைப் பறிகொடுக்கிறார். அவருக்கு இப்போது ஒரு பிரேக் தேவை," என்று கைஃப் தனது யூடியூப் சேனலில் கூறியுள்ளார். மறுபுறம், 2024ல் மட்டும் மூன்று டி20 சதங்கள் விளாசி வரலாறு படைத்த சஞ்சு சாம்சன், அணியில் நிரந்தர இடமில்லாமல் தவிக்கிறார். கில்லின் வருகையால், விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனான சாம்சன் அணியிலிருந்து ஓரங்கட்டப்பட்டுள்ளார். "சஞ்சு சாம்சன் ஒரு டாப் கிளாஸ் வீரர். 5 இன்னிங்ஸில் 3 சதங்கள் அடித்த வரலாறு அவருக்கு உண்டு. ஆனால், அவரை பெஞ்சில் அமர வைப்பது எந்த வகையில் நியாயம்? ஜெய்ஸ்வால் போன்றவர்களை நீக்குகிறீர்கள், ஆனால் கில்லுக்கு மட்டும் ஏன் இத்தனை வாய்ப்புகள்? அணியில் இரட்டை நிலைப்பாடு இருக்கக்கூடாது," என்று கைஃப் ஆவேசமாக பேசியுள்ளார்.
துணை கேப்டனாக இருந்தாலும் நீக்கலாம்
துணை கேப்டன் என்பதால் கில்லை நீக்க முடியாது என்ற வாதத்தை கைஃப் நிராகரித்தார். "இதற்கு முன்னரும் துணை கேப்டன்கள் அணியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். அணியின் நலனுக்காக கில்லை ஓய்வெடுக்க சொல்லிவிட்டு, சஞ்சு சாம்சன் போன்ற நிரூபிக்கப்பட்ட வீரர்களை களமிறக்குவதில் எந்த தவறும் இல்லை," என்று அவர் தெரிவித்தார்.
பணிச்சுமை காரணமா?
கில்லின் இந்த தடுமாற்றத்திற்கு அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட அதிகப்படியான பொறுப்புகளே காரணம் என்றும் கைஃப் சுட்டிக்காட்டினார். "டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 என அனைத்து வடிவங்களிலும் அவருக்கு பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஐபிஎல் வேறு, சர்வதேச கிரிக்கெட் வேறு. இவ்வளவு சீக்கிரமாக இவ்வளவு சுமைகளை அவர் மீது திணித்திருக்கக் கூடாது," என்றும் அவர் கூறினார். சஞ்சு சாம்சனுக்கு தொடர்ச்சியான வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதே கிரிக்கெட் வல்லுநர்கள் மற்றும் ரசிகர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.
When you have the mighty Himalayas in the background #TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/OCZVEJ2H16
— BCCI (@BCCI) December 13, 2025
இந்தியா vs தென்னாபிரிக்கா!
இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது டி20 போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது. முதல் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று இருந்தாலும், இரண்டாவது போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்கா அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது. டெஸ்ட் தொடரை தென்ஆப்பிரிக்கா அணி வென்றுள்ள நிலையில், ஒருநாள் தொடரை இந்திய அணி கைப்பற்றியது. இந்நிலையில் டி20 தொடரை யார் கைப்பற்ற போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இன்று தரம்சாலாவில் நடைபெறும் போட்டி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக மாறி உள்ளது.
