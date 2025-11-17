English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பிசிசிஐ கதவை உடைக்கும் ருதுராஜ்! தென் ஆப்பிரிக்கா ஒருநாள் தொடரில் வாய்ப்பு?

பிசிசிஐ கதவை உடைக்கும் ருதுராஜ்! தென் ஆப்பிரிக்கா ஒருநாள் தொடரில் வாய்ப்பு?

தென்னாப்பிரிக்கா A அணிக்கு எதிரான தொடரில் இந்திய A அணியின் துணை கேப்டனாக செயல்பட்டு வரும் ருதுராஜ், இரண்டாவது போட்டியில் தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 17, 2025, 01:08 PM IST
இந்தியாவின் இளம் கிரிக்கெட் நட்சத்திரமான ருதுராஜ் கெய்க்வாட், லிஸ்ட் A கிரிக்கெட்டில் புதிய மைல்கல்லை எட்டி வரலாறு படைத்துள்ளார். தென்னாப்பிரிக்கா A அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது அதிகாரப்பூர்வமற்ற ஒருநாள் போட்டியில் தனது அபாரமான ஆட்டத்தின் மூலம், இந்திய அளவில் சிறந்த பேட்டிங் சராசரியை கொண்ட வீரர் என்ற சாதனையை அவர் பெற்றுள்ளார். இந்த சாதனையின் மூலம், இந்திய கிரிக்கெட்டின் ஜாம்பவான்களான சேட்டேஷ்வர் புஜாரா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோரை அவர் பின்னுக்கு தள்ளியுள்ளார்.

மேலும் படிக்க: கம்பீர் பயிற்சியாளராக வந்த பின்.. டெஸ்ட்டில் இந்திய அணியின் தோல்விகள்!

இந்திய A அணி

தென்னாப்பிரிக்கா A அணிக்கு எதிரான தொடரில் இந்திய A அணியின் துணை கேப்டனாக செயல்பட்டு வரும் ருதுராஜ், இரண்டாவது போட்டியில் தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். இந்த போட்டியில் 133 ரன்கள் என்ற எளிய இலக்கை துரத்திய இந்திய A அணிக்கு, ருதுராஜ் 83 பந்துகளில் 68 ரன்கள் குவித்து இறுதி வரை ஆட்டமிழக்காமல் அணியை வெற்றிக்கு அழைத்து சென்றார். இதன் மூலம், 27.5 ஓவர்களிலேயே இந்திய A அணி வெற்றியை ருசித்தது. முதல் விக்கெட்டுக்கு அபிஷேக் சர்மாவுடன் 53 ரன்களும், இரண்டாவது விக்கெட்டுக்கு திலக் வர்மாவுடன் 82 ரன்களும் சேர்த்து அணியின் வெற்றிக்கு வலுவான அடித்தளம் அமைத்தார்.

ருதுராஜ் சதம்

இந்த தொடரின் முதல் போட்டியிலும் ருதுராஜ் சதம் அடித்து அசத்தினார். அந்த போட்டியில் 290 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை துரத்திய போது, 117 ரன்கள் குவித்து அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தார். இந்த தொடர் முழுவதும் அவரது சிறப்பான ஆட்டத்தால், தொடர்ச்சியாக இரண்டு போட்டிகளில் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றுள்ளார்.

இந்த போட்டியின் முடிவில், ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டின் லிஸ்ட் A பேட்டிங் சராசரி 57.80 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதற்கு முன்பு 56.93 ஆக இருந்த அவரது சராசரி, இந்த போட்டியின் மூலம் புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. இதன் மூலம், 57.01 சராசரியுடன் முதலிடத்தில் இருந்த சேட்டேஷ்வர் புஜாராவை அவர் முந்தியுள்ளார். இந்த பட்டியலில் 56.66 சராசரியுடன் விராட் கோலி மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளார். உலக அளவில், ஆஸ்திரேலியாவின் பினிஷர் மைக்கேல் பெவனின் (57.86) சாதனையை நெருங்கியுள்ளார் ருதுராஜ்.

ஹசாரே டிராபி

2016-17 விஜய் ஹசாரே டிராபியில் மகாராஷ்டிரா அணிக்காக தனது லிஸ்ட் A பயணத்தை தொடங்கிய ருதுராஜ், இதுவரை 85 இன்னிங்ஸ்களில் 4509 ரன்களை குவித்துள்ளார். இதில் 17 சதங்களும் 18 அரை சதங்களும் அடங்கும். 2022-ல் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக தனது ஒருநாள் சர்வதேச அறிமுகத்தைப் பெற்றார். அவரது இந்த தொடர்ச்சியான சிறப்பான ஆட்டம், இந்திய கிரிக்கெட்டின் எதிர்காலத்திற்கு ஒரு புதிய நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க: ரிஷப் பண்ட் டூ விராட் கோலி: அதிக விலைக்கு தக்கவைக்கப்பட்ட ஐபிஎல் வீரர்களின் பட்டியல்!

