English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • IND vs SA: ஷுப்மன் கில் நிலைமை என்ன? இந்திய அணியில் ஏற்படவுள்ள திடீர் மாற்றம்!

IND vs SA: ஷுப்மன் கில் நிலைமை என்ன? இந்திய அணியில் ஏற்படவுள்ள திடீர் மாற்றம்!

முதல் டெஸ்டின்போது ஏற்பட்ட காயத்தை தொடர்ந்து, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஷுப்மன் கில், தற்போது நலமாக இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 18, 2025, 06:15 PM IST
  • ஷுப்மன் கில் நிலைமை என்ன?
  • இந்திய அணியில் திடீர் மாற்றம்!
  • நிதிஷ் குமார் ரெட்டிக்கு அழைப்பு!

Trending Photos

இந்தியாவிலேயே அதிக சம்பளம் வாங்கும் பிரபல நடிகை! த்ரிஷா, நயன்தாரா கூட இல்ல..
camera icon7
Indian actress
இந்தியாவிலேயே அதிக சம்பளம் வாங்கும் பிரபல நடிகை! த்ரிஷா, நயன்தாரா கூட இல்ல..
டாப் தமிழ் படங்களில் வாய்ப்பை மறுத்த நடிகைகள்
camera icon7
South Indian Cinema Updates
டாப் தமிழ் படங்களில் வாய்ப்பை மறுத்த நடிகைகள்
இராணுவமே இல்லாத டாப் 5 உலக நாடுகள்.. அப்போ பாதுகாப்பிற்கு?
camera icon6
No military countries
இராணுவமே இல்லாத டாப் 5 உலக நாடுகள்.. அப்போ பாதுகாப்பிற்கு?
திருப்பதி பக்தர்களே உஷார்! இனி டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது கவனம் - என்ன மேட்டர்?
camera icon7
Tirumala Tirupati
திருப்பதி பக்தர்களே உஷார்! இனி டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது கவனம் - என்ன மேட்டர்?
IND vs SA: ஷுப்மன் கில் நிலைமை என்ன? இந்திய அணியில் ஏற்படவுள்ள திடீர் மாற்றம்!

இந்திய கிரிக்கெட் அணி, தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கு தயாராகி வரும் நிலையில், கேப்டன் ஷுப்மன் கில்லின் காயம் குறித்த கவலைகள் அதிகரித்துள்ளன. கொல்கத்தாவில் நடந்த முதல் டெஸ்டின் போது, கழுத்தில் ஏற்பட்ட தசைப்பிடிப்பு காரணமாக, கில் பாதியிலேயே வெளியேறி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இந்த நிலையில், அவர் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் பங்கேற்பது சந்தேகமாகியுள்ளதால், அவருக்கு பதிலாக இளம் ஆல்-ரவுண்டர் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி அவசரமாக இந்திய அணிக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: KKR செல்லும் மதீஷா பதிரானா? CSK செய்த மிகப்பெரிய தவறு., என்ன ஆச்சு?

ஷுப்மன் கில்லின் நிலை என்ன?

முதல் டெஸ்டின்போது ஏற்பட்ட காயத்தை தொடர்ந்து, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஷுப்மன் கில், தற்போது நலமாக இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அவர் கழுத்தில் பட்டை அணிந்தபடி, குறைந்த வலியுடன் நடமாடுவதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், அவர் முழுமையாக குணமடைய 5 முதல் 7 நாட்கள் வரை ஆகலாம் என்று ஸ்கேன் அறிக்கைகள் கூறுவதால், நவம்பர் 22ஆம் தேதி கவுகாத்தியில் தொடங்கும் இரண்டாவது டெஸ்டில் அவர் விளையாட வாய்ப்பில்லை என்றே தெரிகிறது. இது குறித்த இறுதி முடிவை பிசிசிஐ மருத்துவ குழு விரைவில் அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நிதிஷ் குமார் ரெட்டி

ஷுப்மன் கில்லுக்கு மாற்று வீரராக அணியில் இணைக்கப்பட்டுள்ள நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஒரு வேகப்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டர் ஆவார். இவர், தற்போது ராஜ்கோட்டில் நடைபெற்று வரும் தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் இந்தியா ஏ அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். முதல் டெஸ்ட் போட்டிக்கு முன்னதாக, இவர் இந்திய அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு, இந்தியா ஏ அணியுடன் இணைக்கப்பட்டார். தற்போது, கில்லின் காயம் காரணமாக, இவர் மீண்டும் சீனியர் அணிக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த ஒருநாள் தொடர் முடிந்தவுடன், இவர் இந்திய அணியுடன் இணைவார்.

அணியில் ஏற்படப்போகும் மாற்றம்

ஷுப்மன் கில் இல்லாதது, இந்திய அணிக்கு, குறிப்பாக பேட்டிங் வரிசைக்கு பெரும் பின்னடைவாகும். முதல் டெஸ்டின் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில், கில் இல்லாததால் 124 ரன்கள் என்ற எளிய இலக்கை துரத்த முடியாமல் இந்திய அணி தோல்வியடைந்தது. தற்போது நிதிஷ் குமார் ரெட்டி அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதால், இரண்டாவது டெஸ்டில் இந்திய அணியின் ப்ளேயிங் லெவனில் அதிரடி மாற்றங்கள் செய்யப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கில்லுக்கு பதிலாக, சாய் சுதர்சன் அல்லது தேவ்தத் படிக்கல் ஆகியோரில் ஒருவர் நான்காம் இடத்தில் களமிறக்கப்படலாம், அதே நேரத்தில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஒரு கூடுதல் ஆல்-ரவுண்டராக அணிக்கு பலம் சேர்க்கக்கூடும். இந்த மாற்றம், இந்திய அணிக்கு ஒரு புதிய சமநிலையை கொடுக்கும் என்று கிரிக்கெட் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்.

மேலும் படிக்க: கேமரூன் கிரீன் வேண்டாம்.. அவருக்கு பதிலா CSK இந்த வீரரை வாங்கினா சூப்பரா இருக்கும்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ind vs SAShubman GillShubman Gill InjuryIndian teamnitish kumar reddy

Trending News