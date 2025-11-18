IND vs SA: ஷுப்மன் கில் நிலைமை என்ன? இந்திய அணியில் ஏற்படவுள்ள திடீர் மாற்றம்!

இந்திய கிரிக்கெட் அணி, தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கு தயாராகி வரும் நிலையில், கேப்டன் ஷுப்மன் கில்லின் காயம் குறித்த கவலைகள் அதிகரித்துள்ளன. கொல்கத்தாவில் நடந்த முதல் டெஸ்டின் போது, கழுத்தில் ஏற்பட்ட தசைப்பிடிப்பு காரணமாக, கில் பாதியிலேயே வெளியேறி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இந்த நிலையில், அவர் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் பங்கேற்பது சந்தேகமாகியுள்ளதால், அவருக்கு பதிலாக இளம் ஆல்-ரவுண்டர் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி அவசரமாக இந்திய அணிக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஷுப்மன் கில்லின் நிலை என்ன?
முதல் டெஸ்டின்போது ஏற்பட்ட காயத்தை தொடர்ந்து, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஷுப்மன் கில், தற்போது நலமாக இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அவர் கழுத்தில் பட்டை அணிந்தபடி, குறைந்த வலியுடன் நடமாடுவதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், அவர் முழுமையாக குணமடைய 5 முதல் 7 நாட்கள் வரை ஆகலாம் என்று ஸ்கேன் அறிக்கைகள் கூறுவதால், நவம்பர் 22ஆம் தேதி கவுகாத்தியில் தொடங்கும் இரண்டாவது டெஸ்டில் அவர் விளையாட வாய்ப்பில்லை என்றே தெரிகிறது. இது குறித்த இறுதி முடிவை பிசிசிஐ மருத்துவ குழு விரைவில் அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நிதிஷ் குமார் ரெட்டி
ஷுப்மன் கில்லுக்கு மாற்று வீரராக அணியில் இணைக்கப்பட்டுள்ள நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஒரு வேகப்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டர் ஆவார். இவர், தற்போது ராஜ்கோட்டில் நடைபெற்று வரும் தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் இந்தியா ஏ அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். முதல் டெஸ்ட் போட்டிக்கு முன்னதாக, இவர் இந்திய அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு, இந்தியா ஏ அணியுடன் இணைக்கப்பட்டார். தற்போது, கில்லின் காயம் காரணமாக, இவர் மீண்டும் சீனியர் அணிக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த ஒருநாள் தொடர் முடிந்தவுடன், இவர் இந்திய அணியுடன் இணைவார்.
அணியில் ஏற்படப்போகும் மாற்றம்
ஷுப்மன் கில் இல்லாதது, இந்திய அணிக்கு, குறிப்பாக பேட்டிங் வரிசைக்கு பெரும் பின்னடைவாகும். முதல் டெஸ்டின் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில், கில் இல்லாததால் 124 ரன்கள் என்ற எளிய இலக்கை துரத்த முடியாமல் இந்திய அணி தோல்வியடைந்தது. தற்போது நிதிஷ் குமார் ரெட்டி அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதால், இரண்டாவது டெஸ்டில் இந்திய அணியின் ப்ளேயிங் லெவனில் அதிரடி மாற்றங்கள் செய்யப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கில்லுக்கு பதிலாக, சாய் சுதர்சன் அல்லது தேவ்தத் படிக்கல் ஆகியோரில் ஒருவர் நான்காம் இடத்தில் களமிறக்கப்படலாம், அதே நேரத்தில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஒரு கூடுதல் ஆல்-ரவுண்டராக அணிக்கு பலம் சேர்க்கக்கூடும். இந்த மாற்றம், இந்திய அணிக்கு ஒரு புதிய சமநிலையை கொடுக்கும் என்று கிரிக்கெட் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்.
